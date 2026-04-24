Tavaly még a túlélésért küzdött a tech-óriás, most akkorát robbantott a tőzsdén, hogy mindenki csak pislog

A vállalat a második negyedévre 13,8 és 14,8 milliárd dollár közötti árbevételt vetített előre, ami jóval meghaladja az elemzők által becsült 13 milliárd dolláros átlagot.
Az első negyedévben az árbevétel 7 százalékkal, 13,6 milliárd dollárra nőtt, ami több mint egymilliárd dollárral magasabb az elemzői konszenzusnál. A kiigazított, egy részvényre jutó nyereség 29 cent lett, amely szintén messze felülmúlta a mindössze 1 centes várakozást.
Az erős számok mögött elsősorban az adatközponti szegmens teljesítménye áll. Az AI-infrastruktúrák kiépítési hulláma az Intel zászlóshajójának számító Xeon szerverprocesszorok iránti keresletet is magával húzza. A vállalatok egyre inkább olyan általános célú processzorokat (CPU-kat) keresnek, amelyek az AI-munkafolyamatok összehangolásához szükségesek. Ez a terület hagyományosan az Intel erőssége. Tan Lippu vezérigazgató szerint a kereslet folyamatosan nő, a vállalat gyárai jelenleg még nem is képesek a beérkező rendelések teljes volumenét kiszolgálni.
A bérgyártói üzletág árbevétele 16 százalékkal, 5,4 milliárd dollárra emelkedett, bár egyelőre szinte kizárólag belső megrendelésekre támaszkodik. A személyi számítógépekbe szánt lapkákat gyártó részleg 7,7 milliárd, az adatközponti egység pedig 5,1 milliárd dolláros forgalmat ért el. Mindhárom divízió felülmúlta az elemzői becsléseket. A kiigazított bruttó marzs 41 százalék lett. Bár ez az érték messze elmarad a vállalat fénykorában megszokott 60 százalék feletti szinttől, a működés stabilizálódására utal.
Az Intel pénzügyi mozgástere is javult. Tan Lippu külső befektetések bevonásával állította helyre a mérleget, emellett visszavásárolta egy korábban tőkebevonás céljából értékesített írországi üzemének egy részét. A befektetői bizalmat tovább erősítette Elon Musk bejelentése, miszerint a Tesla saját üzeméhez Intel-technológiát fog használni.
A visszatérés ugyanakkor még korántsem teljes, a cég továbbra sem rendelkezik olyan AI-gyorsítóval, amely az Nvidia számára az iparági dominanciát biztosítja. Tan Lippu szerint azonban az Intel mára alapvetően más vállalat, mint egy évvel ezelőtt. "Tavaly még az volt a kérdés, túlélünk-e. Ma már az a kihívás, milyen gyorsan tudjuk bővíteni a gyártókapacitást, hogy lépést tartsunk a termékeink iránti hatalmas kereslettel" - fogalmazott a vezérigazgató.
Az Intel részvényei a tőzsdezárást követően 20 százalékot ugrottak,
így történelmi csúcs közelébe kerültek.
