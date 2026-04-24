Új igazgatótanácsi tagot választott egy magyar tőzsdei cég

Megtartotta éves rendes közgyűlését az Akko Invest, amelyen új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok választása mellett a részvényesek elfogadták a társaság 2025-ös beszámolóját is.

A részvényesek elfogadták az Akko Invest éves rendes közgyűlésén a 2025-ös beszámolót. A vállalat konszolidált árbevétele 6 százalékkal 46,1 milliárd forintra, miközben az üzleti működés eredményét mutató EBITDA 13,8 százalékkal 3,9 milliárd forintra emelkedett. A vállalat konszolidált nettó eredménye a megelőző évi 1,16 milliárd forint után 631 millió forint volt.

A teljesítményt elsősorban az Akko legnagyobb leányvállalata, a magyar ingatlanszolgáltatói piacon meghatározó Neo Property Services Zrt. tavalyi növekedése, eredménye támogatta, míg a számviteli eredmény csökkenését, elsősorban egyszeri tételek, ezeken belül meghatározóan egy franciaországi ingatlanhoz kapcsolódó értékleírás okozta.

A vállalat életében fontos mérföldkő volt 2025-ben, hogy fő tulajdonosa, a Wing Csoportba tartozó Mevinvest Kft. 10 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre. Ebből az Akko kifizette a Neo akvizícióhoz kapcsolódó vételár hátralékát, megszerezte a Szerémi irodaház fennmaradó 50 százalékát, amelynek vételárhátralékát is megfizette, így kötelezettségállománya nagymértékben csökkent, saját tőkéje pedig 20 milliárd forint fölé emelkedett.

A közgyűlésen a részvényesek a vállalat élére egy-egy új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagot is választottak. A közgyűlési döntések alapján az igazgatótanácsba került Gerő János, a Neo Property Services Zrt. és a Wingholding Zrt. felügyelőbizottságának az elnöke, míg az auditbizottságba Gyáfrás Sándor, a Wing Csoport tulajdonában álló Gladiátor Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója és az Akko Invest Igazgatótanács tagja.

