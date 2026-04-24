Váratlan fordulat: kiszáll a Porsche a Bugattiból
A Porsche AG megállapodott a Bugatti Rimacban lévő 45 százalékos részesedésének eladásáról, ezzel a lépéssel a német gyártó teljesen kivonul a sportautó-márkát birtokló vegyesvállalatból - írta a Cnbc.
A stuttgarti autógyártó és a horvát Rimac Group 2021-ben hozta létre a Bugatti Rimac vegyesvállalatot. Ebben a Rimac 55, a Porsche pedig 45 százalékos tulajdonrészt birtokolt.

A Porsche most egy konzorciumnak adja el ezt a részesedését:

vevői csoportot a New York-i székhelyű HOF Capital kockázatitőke-társaság vezeti, legnagyobb befektetője pedig a BlueFive Capital. A tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Bloomberg korábbi értesülései szerint azonban Mate Rimac tavaly már tett egy előzetes ajánlatot, amely valamivel egymilliárd euró fölött értékelte a közös vállalatot.

A Porsche az ügylet keretében a Rimac Groupban lévő 20,6 százalékos részesedésétől is megválik, így teljesen kiszáll a horvát elektromosautó-gyártóból. Az eladás lezárása után a Rimac Group veszi át a Bugatti Rimac teljes operatív irányítását. Emellett stratégiai partnerséget alakítanak ki a BlueFive Capitallal és a HOF Capitallal a márka további fejlesztése érdekében.

"A részesedésünk eladásával a Porsche az alaptevékenységére összpontosít" – mondta Michael Leiters, a Porsche AG vezérigazgatója. Hozzátette: korai befektetőként a cég jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Rimac Technology elismert, Tier 1-es autóipari technológiai vállalattá fejlődjön. Mate Rimac, a Bugatti Rimac vezetője szerint a Porsche által megteremtett szilárd alapokra építkeznek. Mostantól olyan struktúrában dolgozhatnak, amely lehetővé teszi a hosszú távú elképzeléseik gyorsabb megvalósítását.

A Porsche részvényei a bejelentés napján 1,6 százalékot estek a frankfurti tőzsdén.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

