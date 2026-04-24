Váratlan lépés az ázsiai tőzsdén: átírták a befektetési szabályokat, meg is téptek egy chipgyártót

A Taiwan Semiconductor Manufacturing részvényei pénteken 5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsot értek el azt követően, hogy a tajvani tőkepiaci felügyelet bejelentette: lazítani kívánja az alapkezelők egyedi részvényekre vonatkozó koncentrációs korlátait - számolt be a Cnbc.
Az új szabályozási keretrendszer érinti a kizárólag tajvani részvényekre fókuszáló hazai részvényalapokat, valamint az aktívan kezelt, tőzsdén kereskedett alapokat (ETF-eket).

Ezek az intézmények mostantól eszközeik akár 25 százalékát is befektethetik egyetlen tőzsdei társaságba,

amennyiben az adott cég súlya meghaladja a 10 százalékot a tajvani tőzsdeindexben. A korábbi, régóta érvényben lévő szabályozás a portfólió nettó eszközértékének legfeljebb 10 százalékában maximálta az egyetlen vállalatba fektethető összeget.

A szabálymódosítás legfőbb kedvezményezettje a TSMC, a cég Ázsia legértékesebb technológiai vállalataként domináns súllyal szerepel a tajvani tőzsdeindexben.

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója a márciusban lezárt negyedévben 572,48 milliárd tajvani dolláros nettó eredményt ért el. Ez zsinórban a negyedik egymást követő negyedéves rekordprofitot jelentette a társaság számára. A vállalat továbbra is erős keresletet tapasztal a csúcstechnológiás chipjei iránt. Főbb megrendelői közé tartozik az Apple, de a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése is jelentősen pörgeti az üzletet. A TSMC gyártja többek között az Nvidia által tervezett fejlett processzorokat is, aminek köszönhetően mára az Nvidia lépett elő a cég legnagyobb ügyfelévé.

