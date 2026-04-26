Nagy gondok vannak az Audinál, drasztikus lépésekre szánta el magát a cég

Bajban az Audi

Komoly gondokkal küzd az Audi a világ legnagyobb autópiacán, ami éles fordulat ahhoz képest, hogy a márka hosszú ideig kifejezetten erős pozícióban volt Kínában. A Bloomberg beszámolója szerint korábban a kínai hivatalnokok által használt autók körülbelül 70 százaléka Audi volt, a márka így gyakorlatilag összenőtt a prémium státusszal és az állami reprezentációval. Ehhez képest ma már ott tart a piac, hogy az Audit akár a Xiaomi is megelőzheti idén az eladásokban,

miközben a kínai gyártó alig két éve kezdett el autókat gyártani.



Az idei év sem indult jól az Audi számára, az eladások Kínában 12 százalékkal 127 ezer darabra estek az első negyedévben. A kínai autópiac nagyon gyorsan elmozdult az elektromos és részben elektromos hajtások felé, ami különösen nehéz helyzetbe hozta a külföldi gyártókat. Itt is látszanak az Audi problémái, ugyanis a tavalyi évben 44 százalékot zuhantak a márka EV-eladásai a kínai piacon. A Bloomberg Intelligence friss értékelése szerint ráadásul a kínai autóeladások idén akár 5 százalékkal is csökkenhetnek, így a lassuló piac és az árverseny egyszerre nehezíti a gyártók dolgát, miközben a helyi szereplők egyre agresszívebben nyomulnak be a korábban külföldi márkák által dominált prémiumszegmensbe.

Az Audi esete nagyon jól példázza azt a válsághelyzetet, amellyel a külföldi márkák kénytelenek megküzdeni a világ legnagyobb autópiacán, ahol a fogyasztók egyre inkább a BYD és a Geely vezette helyi gyártók modelljeit preferálják. A gond azonban nem csak az Audinál látszik. A Mercedes kínai eladásai az első negyedévben 27 százalékkal estek vissza, a vállalat vezetése pedig már nyíltan arról beszél, hogy a kínai piac rendkívül kiszámíthatatlan és kemény versenykörnyezetté vált. A Mercedes a helyi fejlesztésekre és a kínai technológiai partnerekkel való együttműködésre próbál támaszkodni, többek között a vezetéstámogató rendszerek területén. A hármadik német prémiumgyártó, a BMW is problémákkal küzd, eladásai 10 százalékkal 144 ezer darabra estek az első negyedévben.

Valójában nem új helyzetről van szó, ahogy az alábbi ábrán is látszik,

a három német gyártó piaci részesedés Kínában nagyjából lefeleződött az elmúlt 5 évben.

A Volkswagen-csoport egészére is komoly nyomás nehezedik Kínában. A német autógyártó jelentősen visszavágta 2030-as kínai értékesítési célját, a korábbi 4 millió autó helyett már legfeljebb 3,2 millió jármű éves eladásával számol. A profitabilitási várakozásokat is lejjebb vitték, a korábbi kétszámjegyű marzsok helyett 4 és 6 százalék közötti működési marzzsal kalkulálnak Kínában. Ez jól mutatja, hogy a német gyártók számára Kína már nem ugyanaz a piac mint néhány évvel ezelőtt volt.

Az Audi számain is látszik a nyomás. A vállalat 2025-ben 1,64 millió autót szállított le világszerte, miközben 65,5 milliárd eurós árbevétel mellett 3,4 milliárd eurós üzemi eredményt ért el. Az üzemi marzs 5,1 százalék volt, ami prémiumgyártóhoz képest egyáltalán nem számít magasnak, különösen úgy, hogy a márka korábban a Volkswagen-csoport egyik legfontosabb profittermelő egysége volt.

Problémák

Az Audi visszaesése mögött több tényező áll. A menedzsment szempontjából a legfontosabb a 2015-ös dízelbotrány, amelybe az Audi vezetői is belekeveredtek, és amely évekig tartó fluktuációhoz vezetett a felsővezetésben. Az elmúlt tíz évben a márka négy vezérigazgatót és hat kutatás-fejlesztési vezetőt fogyasztott el, ami nagyon megnehezítette a konzisztens stratégiai irányítást. Közben csúsztak a modellciklusok, akadozott a szoftverfejlesztés, és a költségcsökkentések a márka korábbi minőségi megítélését is gyengítették.

Ami a kínai piacot illeti, az Audinak az innováció jelenti az egyik legnagyobb problémát, különösen a szoftverek és a fedélzeti technológiák terén, amelyek a fiatalabb vásárlók számára kulcsfontosságú megkülönböztető tényezők. Az Audi vezérigazgatója, Gernot Döllner meglehetősen egyértelműen fogalmazott, amikor arról beszélt,

hogy a vállalat alulbecsülte a szoftver által definiált autókra való átállás jelentőségét.

A probléma lényege, hogy Kínában ma már nem elég jó minőségű autót, erős márkát és prémium belső teret kínálni. A vásárlók egyre inkább azt várják, hogy az autó digitális élménye, a vezetéstámogató rendszerek, a mobiltelefonos integráció, a hangvezérlés és a helyi szolgáltatások is magas szinten működjenek. Ez részben abból fakad, hogy a kínai fogyasztók hozzászoktak a gyorsan fejlődő digitális szolgáltatásokhoz. A mobilfizetés, a szuperappok, az online vásárlás, a rövid videós platformok és az okoseszközök mindennapos használata miatt az autóban is hasonló élményt várnak. Egy lassú, nehézkes menürendszer vagy egy korlátozott funkcionalitású fedélzeti szoftver ezért sokkal látványosabban rontja a felhasználói élményt, mint a nyugati piacokon, ahol a vásárlók egy része még mindig inkább a márkára, a motorra, a futóműre vagy a presztízsre helyezi a hangsúlyt.

A kínai gyártók ezt az eltolódás sokkal gyorsabban felismerték, mint a tradicionális európai szereplők, aminek meg is lett az eredménye az autópiacon.

Az Audi problémái azonban nem csak Kínára korlátozódnak, a cég helyzete az Egyesült Államokban sem kedvező. Az USA-ban az Audi első negyedéves amerikai kiszállításai 30 százalékkal estek vissza, ami a német luxusgyártók között a legnagyobb visszaesés volt. A probléma egyik oka, hogy az Audi minden modelljét importálja az amerikai piacra, miközben a BMW-nek és a Mercedesnek is van helyi gyártása. Ez különösen fontos lett Donald Trump importvámjai mellett, amelyek érdemben rontják az importmodellek versenyképességét.

Lépéseket tesz a cég, de vajon eleget?

Az Audi több fronton is próbál reagálni. Az Egyesült Államokban a Q9 bevezetésével lépne be erősebben a nagy SUV-ok piacára, ahol olyan modellekkel kell versenyeznie, mint a Mercedes GLS vagy a Cadillac Escalade. Emellett frissíti a Q7-et, és a Volkswagen, valamint a Rivian partnerségéből származó új platformhoz is hozzáférhet majd, bár az első erre épülő első Audi legkorábban 2028-ban érkezhet.

Kínában ennél gyorsabb lépésekre van szükség. Az Audi helyi partnerekkel, köztük a SAIC-kal és a Huaweijel próbálja behozni a technológiai lemaradást. A vállalat a SAIC-kal közösen külön kínai almárkát is indított AUDI néven, amelynek célja, hogy frissebb, helyi igényekre szabott arculattal szólítsa meg a kínai vásárlókat. Az első modell, az E5 Sportback ugyan kedvező szakmai visszhangot kapott, de az eladások csalódást keltően alakultak. A Pekingi Autószalonon a második modell, az elektromos E7X SUV került bemutatásra, jövőre pedig újabb modell érkezhet.

AUDI E7X a Pekingi Autószalonon. Forrás: Getty Images

Múlt héten az Audi és az SAIC bejelentette, hogy közös tervezőirodát hoznak létre Sanghajban, amelynek célja olyan modellek kifejlesztése, amelyek mesterséges intelligenciával ellátott utastérrel és fejlett vezetéstámogató rendszerekkel rendelkeznek.

A Huawei szerepe különösen fontos lehet. A kínai technológiai óriás a Reuters szerint a következő öt évben több mint 10 milliárd dollárt fordít az okosvezetési technológiák fejlesztésére, és már több tucat autómodellben jelen van intelligens vezetéstámogató és utastéri rendszereivel. Ez is azt mutatja, hogy a kínai autóiparban a verseny egyre inkább a szoftverről, az adatokról, az ökoszisztémáról és a felhasználói élményről szól.

Az új A6L e-tron ebből a szempontból fontos teszt lehet az Audinak. A kínai piacra szánt elektromos szedán már több tucat szenzorral és a Huawei által szállított vezetéstámogató szoftverrel érkezik, ami nagy ugrás a korábbi német modellek egyszerűbb rendszereihez képest. A kérdés az, hogy ez elég lesz-e egy olyan piacon, ahol a helyi gyártók gyorsan fejlesztenek, agresszíven áraznak, és egyre jobban értik a fiatalabb vásárlók igényeit.

Nagy a tét

Az Audi számára a tét többről szól, mint egy gyenge évről a kínai piacon. A márka identitása évtizedeken át a technológiai fölényre épült, a quattro négykerék-meghajtástól a könnyűszerkezetes megoldásokon át a Le Mans-i versenyeken elért sikerekig. Az olyan modellek, mint a TT és az R8, ötvözték az egyedi formatervezést, és a kiemelkedő műszaki minőséget, így az Audi egy egyedi identitást alakított ki magának.

A márka Kínában a prémiumautó-piac élvonalában volt, ami a Volkswagen-csoport szempontjából egy nagyon komoly pénzügyi támaszt jelentett a 2010-es években. A csúcson a márka globális értékesítése közel 2 millió járműre rúgott, azóta azonban az eladások visszaestek, tavaly mindössze 1,6 millió autót adott el a cég, amivel párhuzamosan a jövedelmezőség is romlott. Az elmúlt hónapokban néhány kínai Audi-kereskedés hirtelen bezárt, más kereskedések pedig a gyártó támogatására szorulnak, mivel az autókat alig vagy nyereség nélkül értékesítik.

A Volkswagen-csoport első negyedéves adatai alapján a nyomás rövid távon is fennáll. A csoport kiszállításai Európában 4,7 százalékkal nőttek, Kínában viszont 15 százalékkal, Észak-Amerikában pedig 13 százalékkal csökkentek. Az Audi problémái beleilleszkednek egy szélesebb iparági átrendeződésbe, amelyben a német autógyártóknak egyszerre kell kezelniük a kínai versenyt, az amerikai vámokat, a drága elektromos átállást és a saját költségproblémáikat.

A következő évek így kulcsfontosságúak lesznek az Audi számára. A márkának gyorsítania kell a fejlesztéseket, erősítenie kell a kínai lokális jelenlétet, és újra hitelessé kell tennie azt az üzenetet, amelyre korábban az imázsát építette. A jelenlegi piaci környezetben a név önmagában már kevés. Kínában most azok a gyártók diktálják a tempót, amelyek gyorsan tudnak friss modelleket, fejlett szoftvert, vonzó árat és erős digitális élményt adni a vásárlóknak.

Az új A6L e-tron – az Audi kínai piacra szánt, tipikus prémium szedánjának elektromos változata – egy új korszak kezdetét jelzi. A hónapban piacra dobott autó tucatnyi érzékelővel és a Huawei vezetéssegítő szoftverével van felszerelve, ami hatalmas előrelépést jelent a régebbi német modellek egyszerű sebességtartó automatikájához képest. Nagy kérdés, hogy ez mennyire fog betalálni a kínai vásárlóknál.

Az Egyesült Államok és Kína hajtja a globális megatrendeket, míg Németország és Európa lemaradt. Ezért az ügyfeleink számára történő innovációnak ismét elsődleges prioritássá kell válnia számunkra

– mondta Döllner az Audi márciusban tartott éves jelentése során.

