A körforgásos gazdaság nyertese lehet: kategóriát váltana a tőzsdén a VERTIKAL

A VERTIKAL Group 2025-ös számai már nemcsak a növekedés ütemét, hanem a cégmodell működőképességét is visszaigazolják. Az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett, miközben egyre jobban látszik, hogy a hulladékgazdálkodási és a gyártási tevékenység összekapcsolására épített stratégia mostanra kezdett igazán beérni. A FLAIR-akvizíció új kapacitást és földrajzi pozíciót hozott, a következő szakaszban pedig már a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába lépés, az akvizíciók és a régiós terjeszkedés is napirenden van. Ferencz Kornéllal, a VERTIKAL Group meghatározó tulajdonosával arról beszélgettünk, mi látszik ma a számok mögött, és mire épülhet a cég következő növekedési szakasza.

Kifejezetten erősek lettek a cégcsoport 2025-ös számai, az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett. Mi hajtotta ezt a növekedést, és mit mutat arról, hogy hol tart most a VERTIKAL Group működése?

A tavalyi eredmények mögött alapvetően az áll, hogy mostanra érett be igazán a hulladékgazdálkodási és a gyártási láb összekapcsolására épített modellünk. Kezdettől arra törekedtünk, hogy a begyűjtést, a feldolgozást és a termékoldalt ne külön üzletágként kezeljük, hanem egy egymásra épülő rendszerként. Ez az integráció az elmúlt három-öt évben fokozatosan épült fel, és mára jutott el oda, hogy a pénzügyi teljesítményben is egyértelműen visszaköszön. Ezt az is megerősíti, hogy a harmadik évet is a korábban kijelölt célokkal összhangban tudtuk lezárni. Amikor 2023-ban tőzsdére léptünk, egy tudatosan felépített, öt évre előre kijelölt pályát mutattunk meg a befektetőknek. Mostanra ennek a modellnek a működőképessége is láthatóvá vált: a hulladékkezelési infrastruktúrát úgy tudjuk összekapcsolni a gyártói kapacitásokkal, hogy abból üzletileg is fenntartható növekedés következzen.

Konkrétan milyen működési és piaci előnyt jelent, hogy a hulladékgazdálkodási és a gyártási tevékenységet egy rendszerben tudják kezelni?

A legfontosabb, hogy a hulladék nálunk nem a folyamat vége, hanem egy következő ipari lépés alapanyaga. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a begyűjtött műanyag hulladékból a feldolgozás után alapanyagot, például regranulátumot, majd abból készterméket tudunk előállítani, ami lehet egy alkatrész vagy egy 120 literes kuka is, amely aztán visszakerül a rendszerbe.

Ferencz Kornél, a VERTIKAL Group meghatározó tulajdonosa - fotó: Mudra László/Portfolio

Ez működési és gazdasági szempontból is előnyt jelent, mert a hulladékgazdálkodási infrastruktúra – válogatók, lerakók, gyűjtőpontok, gyűjtési eszközök –, az alapanyag-előállítás és a gyártási kapacitások egymásra épülnek. Így a folyamat nagyobb része házon belül tartható, csökken a külső alapanyagoktól való függés, és nagyobb hozzáadott érték marad a rendszeren belül.

Ennek a komplexitásnak a végigvitele ma Magyarországon kevés szereplőnél adott,

ami érdemi versenyelőnyt jelent számunkra. A körforgásos gazdálkodás nálunk ezért nem kiegészítő elem, hanem a működés üzleti alapja.

A FLAIR-akvizícióval nemcsak gyártási kapacitásban erősödtek, hanem a miskolci üzem révén földrajzilag is új térségben jelentek meg. Ezt inkább kapacitásbővítésnek, régiós terjeszkedésnek, vagy az integrált működési modell további mélyítésének tekintik?

Valójában mindháromnak. A FLAIR egyrészt jelentős gyártási kapacitást hozott a cégbe, másrészt földrajzilag is új helyzetet teremtett. Korábban elsősorban Dél-Nyugat és Közép-Magyarországon voltunk erősek, Miskolccal viszont beléptünk egy olyan térségbe, ahol korábban nem volt ilyen erős jelenlétünk. Ez nemcsak kapacitásbővítést jelentett, hanem az integrált működési modell további mélyítését is, mert

a dombóvári, jászberényi és miskolci kapacitásokat együtt kezelve már egészen más logisztikai és hatékonysági szintet lehet elérni.

Miskolc emellett régiós szempontból is fontos pozíciót jelent. Egyrészt logisztikai előnyt ad, mert három helyszín között jobban eloszthatók a gyártási feladatok és a vevői igények, másrészt exportoldalon is új lehetőségeket nyit. A FLAIR több mint ezer saját termékkel van jelen a piacon, termékeit mintegy 25 országba szállítja, és jelentős bérgyártói kapacitással is rendelkezik. Ebben a körben az egyik meghatározó partnerkapcsolatunk is szerepet kap, hiszen a miskolci üzem nagyon közel, mintegy négy kilométerre van az egyik német hátterű, ipari és autóipari technológiában meghatározó nemzetközi vállalat helyi gyárától, ami beszállítói szempontból is fontos adottság. Miskolc ezért nemcsak új üzem, hanem egy lehetséges régiós növekedési platform is.

A tranzakció tőzsdei szempontból is fontos lépés volt, mert azt mutatta meg, hogy a tőzsdei jelenlét a cég számára nemcsak láthatóságot, hanem valós finanszírozási és növekedési eszközt is jelenthet.

Ha újraindulnak az uniós források – különösen az RRF és a kohéziós alapok –, az a környezetvédelmi és körforgásos gazdasági beruházásoknak érdemi lendületet adhat. Milyen hatással lehet ez a piacra, illetve a VERTIKAL növekedési lehetőségeire?

Ha ezek a források ismét elérhetővé válnak, az az egész piacnak lendületet adhat, mert ezen a területen ma jelentős fejlesztési és kapacitásépítési igény van. A technológiai korszerűsítés, az energetikai beruházások és az új feldolgozókapacitások kiépítése egyaránt gyorsulhat, ami összességében a piac hatékonyságát és versenyképességét is javíthatja.

Ez számunkra azért különösen fontos, mert alapvetően technológiai cég vagyunk. Minden olyan forrás, amely technológiai, energetikai vagy kutatás-fejlesztési beruházásra fordítható, közvetlenül javítja a hatékonyságunkat. Korábban is képesek voltunk ilyen programokban eredményesen részt venni, ezért, ha ezek a források újra elérhetővé válnak, az nálunk újabb fejlesztéseket és kapacitásbővítést gyorsíthat fel. Ez végső soron a versenyképességünket, az exportképességünket és a növekedési lehetőségeinket is erősítheti.

A hulladékgazdálkodási szektor működését erősen meghatározza a szabályozási környezet és a szigorodó uniós célrendszer. Ez a VERTIKAL számára inkább korlát, vagy inkább lehetőség arra, hogy a meglévő modelljét még erősebb piaci pozícióvá alakítsa?

A szabályozási környezet egyszerre jelent alkalmazkodási kényszert és piaci lehetőséget. Az alapvető kérdés az, hogyan tudja Magyarország teljesíteni azokat az uniós vállalásokat, amelyeket a csatlakozáskor tett. Például azt, hogy 2040-re a hulladéklerakás arányát radikálisan csökkenteni kell, és a hulladék minél nagyobb részét valamilyen feldolgozási, hasznosítási láncba kell visszaterelni. Jelentős kapacitásépítésre lesz szükség olyan területeken, mint

az anyagában történő hasznosítás, a termikus hasznosítás, a zöldhulladék kezelése vagy a csomagolási anyagok feldolgozása.



Aki ebben technológiával és infrastruktúrával rendelkezik, az erős pozíciót tud kiépíteni. Mi már ma is képesek vagyunk arra, hogy a teljes folyamatot végig vigyük, de hosszabb távon a műanyagiparon kívül más anyagáramoknál is hasonló fejlődésre lesz szükség.

Az energiaárak, az alapanyagköltségek és a geopolitikai környezet erősen befolyásolják az iparágat. Hol érzik most ezeknek a hatásait leginkább a működésükben?

Elsősorban az energia- és az alapanyagoldalon, ráadásul nem egyszerű költségnövekedésről van szó, hanem olyan elmozdulásokról, amelyek rövid idő alatt és van, hogy napról napra írják át a korábbi árkörnyezetet. Az olajárak megindulásával a műanyagipari alapanyagok ára is jelentősen növekedett, ezt mi is közvetlenül érezzük.

A VERTIKAL Group dombóvári üzeme - fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Ugyanakkor éppen emiatt értékelődik fel még jobban az újrahasznosított műanyag alapanyag szerepe, hiszen minél nagyobb arányban tudjuk ezt visszaforgatni a saját termékeinkbe, annál kevésbé vagyunk kitéve a nyersanyagpiaci kilengéseknek. Ez ma már nemcsak költségkérdés, hanem a működés stabilitásának egyik kulcsa is.

Az energiaoldalon szintén közvetlenül jelentkezik a hatás, ami az üzemeltetést és a termelés költségszintjét is befolyásolja. A másik oldalon pedig az is komoly feladat, hogy ezt a megváltozott költségkörnyezetet a vevőkkel is le tudjuk követni, akár saját termékről, akár bérgyártásról van szó. Ez nyilván folyamatos újratárgyalást igényel, de ma már elmondható, hogy ezt döntő részben sikerült végig vinni. A mostani helyzetben az látszik, hogy a piac ezeket az átrendeződéseket jórészt elfogadta, az új árkörnyezethez a vevői oldalon is alkalmazkodtak.

A költségnyomás és a piaci alkalmazkodás mellett ez a helyzet hogyan írja át a beruházási prioritásaikat, különösen energiaoldalon?

A beruházási döntéseinknél nemcsak a bővítés számít, hanem az is, hogyan tudjuk a meglévő infrastruktúrát hatékonyabban működtetni. A zöldenergia-fejlesztések ezért ma már nemcsak fenntarthatósági, hanem egyértelműen versenyképességi kérdést is jelentenek. A cég filozófiájában is fontos a fenntarthatóság, de az energiaoldali beruházások mögött nagyon erős hatékonysági logika van. Nem egyszerűen növekedni akarunk, hanem javítani is a működés minőségén.

Ezért indult el a zöldenergia-irányú fejlesztés a korábbi üzemeinkben, és ezért kezdtük ezt el Miskolcon is. Napelemparkok, energiatárolók és akkumulátoros rendszerek kiépítése zajlik, a teljes működést igyekszünk ebbe az irányba terelni. A célunk, hogy 2035-ig jelentősen növeljük a megújuló energia arányát a működésben. Emellett a gépjárműparkot is fokozatosan elektromosra cseréljük, és dolgozunk azon, hogy a telephelyeken használt munkagépek egy részét szintén elektromos eszközökkel váltsuk ki.

A VERTIKAL az Xtend piacról a Standard kategóriába lépést tervezi. Mit nyithat meg ez a társaság számára befektetői és finanszírozási oldalról, és miért fontos a következő növekedési szakasz szempontjából?

A Standard kategória számunkra nem önmagában cél, hanem eszköz. Az Xtend piacon eltöltött három év tudatos építkezés volt: ebben az időszakban elsősorban a lakossági befektetői kör felé nyitottunk, és azt akartuk megmutatni, hogy a cég növekedési pályája követhető és érthető. Ez az út meghozta az eredményét, hiszen ma már több mint 500 kisbefektetőnk van, ami azt mutatja, hogy a piac le tudta követni a fejlődésünket és a növekedési történetünket. Egyben azt is jelzi, hogy a cég a saját induló kategóriájában már megmérette magát.

A Standard kategória ugyanakkor már egy másik szintet jelent.

Az Xtend lehetőséget adott a kisbefektetői bázis felépítésére, a Standard kategóriába lépést követően pedig további lehetőségek nyílhatnak az intézményi és pénzügyi befektetők megjelenése terén. Ez azért is lényeges, mert a társaság jelenlegi piaci értékeltsége még nem feltétlenül tükrözi teljes egészében a vállalat eredménytermelő képességét és növekedési lehetőségeit. Ha végignézzük a hazai tőzsdén forgó részvényeket, nem sok olyan céget találunk, amit mindössze négyszeres profitra értékelnek a befektetők a már elért adózott nyereség tekintetében.

A szélesebb befektetői kör, a nagyobb láthatóság, valamint a következő időszak fejlesztési és akvizíciós lépései viszont idővel közelebb hozhatják egymáshoz a fundamentumokat és a részvény piaci megítélését. A Standard kategóriába lépés így nemcsak a befektetői kör bővülése és a forgalom élénkülése miatt fontos, hanem azért is, mert a következő növekedési szakaszhoz a társaság a tőzsdei jelenlétet is tudatosabban kívánja használni, részben saját fejlesztésekhez, részben akvizíciókhoz.

Ha a mostani időszak valóban egy új szakasz kezdete, akkor a következő években mi lehet a fő irány: a meglévő modell további mélyítése, újabb akvizíciók vagy a régiós terjeszkedés?

A következő időszakot mi inkább lehetőségként nézzük, még akkor is, ha a világgazdasági és európai környezet nem lesz egyszerű. A célunk az, hogy a korábban meghatározott számokat hozzuk, és újabb növekedési szakaszt nyissunk. Ehhez azonban nem egyetlen irányban gondolkodunk, hanem ezek párhuzamos építésében. A meglévő modell további mélyítése továbbra is fontos, de azt látjuk, hogy a következő szakaszt már nem lehet kizárólag erre építeni. Az organikus fejlődés mellett akvizíciókra és földrajzi terjeszkedésre is szükség lesz, ha a korábban kijelölt pályát nemcsak tartani, hanem új szintre emelni akarjuk.

A miskolci üzem logisztikai raktára - fotó: VERTIKAL Group

A következő stratégiai ciklusban már kifejezetten a közép-európai régióban gondolkodunk, elsősorban a környező országokban. Azt látjuk, hogy az előttünk álló 5-8 éves időszakban már a külföldi expozíciók felé is nyitni kell. A cél az, hogy a cég több lábon álljon, a bevételi szerkezete még diverzifikáltabb legyen, és ezzel a kitettségeit is csökkenteni tudjuk. Ehhez további tőkére és új befektetőkre is szükség lesz, részben saját fejlesztésekhez, részben további akvizíciókhoz.

Időközben egy szállodafejlesztési projektet is elindítottak, amely első látásra nem illeszkedik szorosan a cég fő tevékenységeihez. Ez hogyan fér bele a hosszabb távú befektetési és portfóliólogikájukba?

A szállodafejlesztést nem új alaptevékenységként kezeljük, hanem klasszikus ingatlanfejlesztési projektként. A VERTIKAL működésében az építőipari és beruházási logika eddig is jelen volt, hiszen a hulladékgazdálkodási és ipari tevékenységhez kapcsolódóan ma is nagy értékű infrastruktúrát építünk, fejlesztünk és finanszírozunk: ilyenek a lerakók, a válogatók, a komposztálók, a gyűjtő- és kiszolgálótelephelyek, valamint a gyártási és feldolgozási kapacitásokhoz kapcsolódó ipari létesítmények.

Egy ilyen projekt ebbe a beruházási szemléletbe illeszkedik, miközben a portfólió szempontjából a diverzifikáció irányába is lépést jelent.

A különbség annyi, hogy ezt a projektet nem üzemeltetési, hanem befektetési logikával kezeljük. Nem célunk szállodát működtetni, de megvan a tudásunk és az erőforrásunk ahhoz, hogy egy ilyen fejlesztést végig vigyünk, majd olyan szereplőnek adjuk át az üzemeltetést, aki ebben nálunk erősebb. A döntés alapja itt is ugyanaz, mint más beruházásainknál: azt nézzük, hogy egy projekt milyen megtérülési potenciállal bír, finanszírozható-e, és illeszkedik-e a cég hosszabb távú portfóliójába. Összességében tehát egy olyan beruházásról beszélünk, amely a portfóliónk egy értékes, kiegészítő eleme.

