A műanyag kényelme mögötti láthatatlan költség – Sokba kerülhet az egyszer használatos eszközök világa

A modern gazdaság egyik legnagyobb paradoxona a műanyag. Olyan anyag, amely rendkívül olcsó, praktikus és sokoldalú, ezért néhány évtized alatt gyakorlatilag minden iparágban alapvetővé vált. Ugyanakkor egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a műanyag használata jelentős, gyakran rejtett környezeti és egészségügyi költségekkel jár. Ez különösen igaz azokra az ágazatokra, ahol nagy mennyiségben használnak egyszer használatos eszközöket, ilyen például a vendéglátás, az elviteles ételek és italok piaca, vagy a házhozszállítás - áll a Bibo közleményében.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A műanyag az egész életünket átszövi

A műanyag nem csupán egy anyag, hanem egy teljes gazdasági és logisztikai rendszer része. A gyártás, a globális szállítás, az egyszer használatos fogyasztási modell és a hulladékkezelés együtt alakítják ki azt a környezeti és egészségügyi terhelést, amelyet ma egyre több kutatás próbál számszerűsíteni. A számok alapján a műanyagok kérdése messze túlmutat a hulladék problémáján, valójában egyszerre energia-, egészségügyi és gazdasági kérdés is, éppen ezért egyre fontosabb témává válik a modern gazdaságban.

A vendéglátás mindennapi működésében hatalmas mennyiségű műanyag kerül forgalomba. Evőeszközök, ételdobozok, elviteles kávés poharak, fedők és különböző csomagolóanyagok jelennek meg minden egyes rendelésnél. Ezek éves mennyisége Magyarországon több mint 10 ezer tonnára becsülhető, ami hatalmas hulladéktömeget jelent. A probléma nem csupán a mennyiség, hanem az is, hogy ezek az eszközök rendkívül rövid ideig használatosak: gyakran néhány perc vagy egyetlen étkezés után hulladékká válnak.

A hulladék kezelésének módja sem különösebben kedvező. A becslések szerint a műanyag hulladék:

körülbelül 30 százaléka égetésre kerül,

24 százalékát újrahasznosítják,

míg 46 százaléka lerakókban végzi.

Az újrahasznosítási arány különösen alacsony:

bizonyos műanyagtermékeknél mindössze 15 százalék, ami az európai átlag körülbelül fele.

A méreg, amelyet önként fogyasztunk

Az elmúlt években a műanyagok egészségügyi hatása is egyre szélesebb körben kap figyelmet. A probléma nem elsősorban maga a műanyag tárgy, hanem az abból kioldódó vegyi anyagok és az apró mikroműanyag részecskék. A kutatások több kockázatra is felhívják fel a figyelmet, például a mikroműanyagok jelenlétére az emberi szervezetben, a hormonrendszert befolyásoló adalékanyagokra, valamint a műanyag gyártásához használt vegyületek egészségügyi hatásaira.

Egyes vizsgálatok szerint a magas műanyag-expozíciónak kitett populációkban 20–40 százalékkal gyakoribbak bizonyos reproduktív problémák, és a hormonrendszert érintő zavarok is nagyobb arányban jelennek meg. Az egészségügyi következmények gazdasági szempontból is jelentősek lehetnek.

A műanyagokhoz köthető légzőszervi, hormonális és daganatos betegségek éves költsége Magyarországon 30–50 milliárd forint nagyságrendű lehet.

- áll a közleményben.

Már a gyártása is mérgező

A műanyagok környezeti hatásáról gyakran a hulladék jut eszünkbe, pedig az egyik legnagyobb terhelés valójában már a gyártás során jelentkezik. A vendéglátóiparhoz kapcsolódó egyszer használatos műanyagok teljes életciklusát vizsgálva, azaz a gyártást, a szállítást és a hulladékkezelést együttvéve a kibocsátás évente több mint 41 ezer tonna szén-dioxid-egyenértékű. Ez nagyjából 20 ezer személyautó éves kibocsátásának felel meg.

A kibocsátás megoszlása is beszédes:

77 százalék a gyártás során keletkezik,

3 százalék a szállítás során,

20 százalék pedig a hulladékkezeléshez kapcsolódik.

A környezeti terhelés túlnyomó része tehát még azelőtt megtörténik, hogy a termék egyáltalán a fogyasztó kezébe kerülne. Juhász András, a Bibo alapító-tulajdonosa kiemelte, hogy éppen ezért a műanyagok kérdését nemcsupán hulladék szmepontból, hanem egyszerre energia-, egészségügyi és gazdasági kérdésként érdemes kezelni. Nehezíti a helyzetet, hogy a vendéglátásban használt műanyag eszközök jelentős része nem Európában készül. A becslések szerint a termékek több mint kétharmada import, és ennek mintegy 80 százaléka Kínából érkezik. Ez nemcsak az import volumene miatt probléma, hanem azért is, mert ezek a termékek sok esetben más elvárások, szabályozások szerint készülhetnek.

Ez azért fontos, mert a gyártás energiaforrása országonként jelentősen eltér. Kínában az ipari áramtermelés több mint fele szénalapú, míg Európában jóval nagyobb arányban használnak alacsonyabb kibocsátású energiaforrásokat. Ennek következménye, hogy ugyanannak a terméknek a gyártása akár 60–70 százalékkal magasabb CO₂-kibocsátással járhat a szénalapú energiarendszerben.

A műanyagok egy másik kevésbé ismert problémája a térfogat. Bár tömegük viszonylag kicsi, a hulladékkezelés során jelentős helyet foglalnak. A vendéglátóiparhoz köthető műanyag hulladék évente mintegy 86 ezer köbméter térfogatot foglal el. Ez azt jelenti, hogy a hulladékszállító rendszerek gyakran nem a súly, hanem a térfogat miatt telnek meg. Ez további szállítási igényt és plusz kibocsátást eredményez, amelynek környezeti hatása nem elhanyagolható.

