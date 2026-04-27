Bemondták az elemzők: ezek a részvények lehetnek az idei foci-vb nagy nyertesei

Az Edward Mundy vezette elemzőcsapat becslése szerint

a torna világszerte nagyjából 568 millió literrel növelheti a söreladásokat.

Ez a többletkereslet hozzájárulhat az európai söripari papírok felértékelődéséhez. Ezek a részvények jelenleg diszkonttal forognak az alapvető fogyasztási cikkek szektorához képest. Ennek oka, hogy a befektetők kételkednek az alkoholos italok piacának növekedési kilátásaiban.

A Jefferies szerint a legnagyobb haszonélvező az Anheuser-Busch InBev lehet, mivel a Budweiser márka a világbajnokság hivatalos sörpartnere.

Az AB InBev ideális pozícióban van ahhoz, hogy profitáljon a FIFA-hatásból

– írták az elemzők. Egyúttal hozzátették, hogy valamennyi nagy sörgyártónál javuló számokat várnak a 2025-ös évhez képest.

A holland Heineken szintén számottevő előnyt könyvelhet el erős latin-amerikai és európai piaci jelenléte révén. Az elemzők emellett az égetett szeszes italok és az üdítőitalok szegmensében is pozitív hatásokra számítanak.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében megvalósuló torna június 11-én kezdődik, és július 19-én ér véget.

