Bemondták az elemzők: ezek a részvények lehetnek az idei foci-vb nagy nyertesei

A Jefferies elemzése szerint az idei nyári labdarúgó-világbajnokság érzékelhető lökést adhat az európai söripari részvényeknek. Ezek a papírok az utóbbi időszakban ugyanis alulteljesítették a piaci átlagot - számolt be a Bloomberg.

Az Edward Mundy vezette elemzőcsapat becslése szerint

a torna világszerte nagyjából 568 millió literrel növelheti a söreladásokat.

Ez a többletkereslet hozzájárulhat az európai söripari papírok felértékelődéséhez. Ezek a részvények jelenleg diszkonttal forognak az alapvető fogyasztási cikkek szektorához képest. Ennek oka, hogy a befektetők kételkednek az alkoholos italok piacának növekedési kilátásaiban.

A Jefferies szerint a legnagyobb haszonélvező az Anheuser-Busch InBev lehet, mivel a Budweiser márka a világbajnokság hivatalos sörpartnere.

Az AB InBev ideális pozícióban van ahhoz, hogy profitáljon a FIFA-hatásból

– írták az elemzők. Egyúttal hozzátették, hogy valamennyi nagy sörgyártónál javuló számokat várnak a 2025-ös évhez képest.

A holland Heineken szintén számottevő előnyt könyvelhet el erős latin-amerikai és európai piaci jelenléte révén. Az elemzők emellett az égetett szeszes italok és az üdítőitalok szegmensében is pozitív hatásokra számítanak.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében megvalósuló torna június 11-én kezdődik, és július 19-én ér véget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

