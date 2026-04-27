Gyengélkedett ma a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken a ma nagyrészt vegyes mozgások voltak jellemzők, a magyar piac pedig 0,5 százalékos eséssel zárt.
Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, az OTP árfolyama 0,3 százalékos pluszban fejezte be a napot, a Richter árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 1,4 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 11,0 százalékot esett, az Appeninn árfolyama pedig 0,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Masterplast részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb.

Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Mit csinálnak a tőzsdék?

Hiába az iráni háború, masszív növekedést vár nyárra a Wizz Air

A Rheinmetall vezetőjével találkozott Jászai Gellért

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 17,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai, jöhet a magas osztalék

Vasárnap jönnek a választások - Mi lesz a magyar tőzsdén?

Szétverik a NER-hez köthető papírokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility