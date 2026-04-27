Gyengélkedett ma a magyar tőzsde

Az európai tőzsdéken a ma nagyrészt vegyes mozgások voltak jellemzők, a magyar piac pedig 0,5 százalékos eséssel zárt.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, az OTP árfolyama 0,3 százalékos pluszban fejezte be a napot, a Richter árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 1,4 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 11,0 százalékot esett, az Appeninn árfolyama pedig 0,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Masterplast részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 17,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

