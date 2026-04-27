Hiába az iráni háború, masszív növekedést vár nyárra a Wizz Air

Váradi egy sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a nyári foglalások terén jóval erősebb pozícióban vannak, mint tavaly ilyenkor.
Ezt annak ellenére hangsúlyozta, hogy több európai légitársaság, köztük az easyJet és a TUI is az előzetes foglalások visszaesését jelezte az utóbbi hetekben, ami miatt profit warningot adtak ki.
Az európai légitársaságok az első negyedéves gyorsjelentési szezon előtt állnak. Az elemzők körében azonban bizonytalanság övezi a hosszabb távú kilátásokat, mivel az üzemanyagár-fedezeti ügyletek a következő hónapokban lejárnak. A Wizz Air a nyári időszakra az üzemanyagigényének 70 százalékát már előre fedezte. A nyáron lejáró szerződéseket az áringadozások elleni védekezés érdekében megújítják.
A vezérigazgató kitért az iráni háború miatti kerozinellátási gondokra is. Elmondása szerint a metrikus tonnánkénti 1500 dolláros kerozinár mellett a tartályhajóknak már megéri az Egyesült Államokból szállítani az üzemanyagot. Ez a megoldás sikeresen ellensúlyozza a közel-keleti kiesést, bár hagyományosan ez a térség az európai légitársaságok egyik fő kerozinforrása.
A Wizz Air 2026-ban összesen 35 új Airbus repülőgépet vesz át. Ez a beszerzés biztosítja a légitársaság számára a jövőbeli flottabővítés és a kapacitásnövelés alapját.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére
10 milliárd eurójába került.
Választás 2026: kiderült, hogy melyik fideszesek ülnek be a Parlamentbe
A 42 listás képviselőből 25-en döntöttek úgy, hogy nem lesznek képviselők.
Az Európai Bizottság megerősítette: nem lesz határidő-hosszabbítás a helyreállítási pénzeknél
Magyarország számára így egyre fenyegetőbb, hogy minden forrás elúszhat.
Keményen odaszólt Amerikának a német kancellár: ősellensége a bolondját járatja vele
Friedrich Merz szerint az Egyesült Államok rendes stratégia nélkül lépett be az Irán elleni háborúba.
Választás 2026: megvan a KDNP frakciójának névsora!
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium távozó államtitkára mutatta be az új képviselőket.
Azonnal intézkedéseket sürget egy európai szervezet a kerékpárosok védelmében
Éves szinten alig csökken a halálos biciklis balesetek száma
Mi vár az MBH Bankra a kormányváltás után? - Megszólal a vezérigazgató
Az új gazdaságpolitikáról és az elmaradó osztalékról is kérdeztük Barna Zsoltot.
Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról
A német kancellár szerint súlyos árat kell fizetni a belépésért.
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?