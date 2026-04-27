Hiába az iráni háború, masszív növekedést vár nyárra a Wizz Air

Váradi egy sajtótájékoztatón elmondta,

hogy a nyári foglalások terén jóval erősebb pozícióban vannak, mint tavaly ilyenkor.

Ezt annak ellenére hangsúlyozta, hogy több európai légitársaság, köztük az easyJet és a TUI is az előzetes foglalások visszaesését jelezte az utóbbi hetekben, ami miatt profit warningot adtak ki.

Az európai légitársaságok az első negyedéves gyorsjelentési szezon előtt állnak. Az elemzők körében azonban bizonytalanság övezi a hosszabb távú kilátásokat, mivel az üzemanyagár-fedezeti ügyletek a következő hónapokban lejárnak. A Wizz Air a nyári időszakra az üzemanyagigényének 70 százalékát már előre fedezte. A nyáron lejáró szerződéseket az áringadozások elleni védekezés érdekében megújítják.

A vezérigazgató kitért az iráni háború miatti kerozinellátási gondokra is. Elmondása szerint a metrikus tonnánkénti 1500 dolláros kerozinár mellett a tartályhajóknak már megéri az Egyesült Államokból szállítani az üzemanyagot. Ez a megoldás sikeresen ellensúlyozza a közel-keleti kiesést, bár hagyományosan ez a térség az európai légitársaságok egyik fő kerozinforrása.

A Wizz Air 2026-ban összesen 35 új Airbus repülőgépet vesz át. Ez a beszerzés biztosítja a légitársaság számára a jövőbeli flottabővítés és a kapacitásnövelés alapját.

