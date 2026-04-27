Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?

Május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kriptoszakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:
mibe érdemes most befektetni?
A befektetési konferencia programja itt érhető el, a regisztráció pedig itt.
Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:
- Itt a Tisza kétharmad - Mi várható a következő hónapokban a forint, az állampapírok és a magyar részvények piacán?
- Politikai változások Magyarországon - Mibe tegyük a pénzünket?
- Forintban vagy devizában tartsuk megtakarításainkat?
- Milyen nyersanyagokba, részvényekbe, devizákba fektessünk az iráni háború után?
- Mit vegyünk a Fantasztikus Hetes helyett?
- Végképp leáldozott a szoftvercégek részvényeinek, vagy van még bennük érték?
- Eljön végre az európai részvények reneszánsza?
- Olcsó a magyar részvény, és van még bennük ukrajnai béke potenciál?
- Melyik most a legjobb magyar állampapír?
- Még mindig jó befektetés az arany és az ezüst?
- Magához tér a bitcoin és az ethereum?
- Vagy a nagyok helyett a kisebb kriptókban van fantázia?Meddig erősödhet még a forint?
Éves Signature előfizetéssel rendelkezel? Akkor regisztrálj ingyen!
A PID2026SIGNATURE kóddal, az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink számára a rendezvényen való részvétel díjmentes. Amennyiben nincs még éves előfizetésed, úgy csatlakozz VIP közösségünkhöz, részletek itt.
Miért érdemes eljönni?
Forrong a világ, háborúk, kereskedelmi feszültségek, mesterséges intelligencia para okoz elképesztő turbulenciákat a tőkepiacokon. A hazai befektetők portfólióira még az áprilisi magyarországi választások is hatással lehetnek.
Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel többek között arra keressük a választ, hogy mibe érdemes befektetni az iráni háború után, hol van még érték a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikban, milyen eszközök a nyertesek és vesztesek Trump vámháborújában, melyik hazai állampapírtípusok a legvonzóbbak, kriptotél után végre jön-e már a kriptonyár.
Most is jövünk új formátumunkkal, amiben a hazai befektetők között legnépszerűbb befektetési eszközöket fundamentális és technikai oldalról is bemutatjuk!
Természetesen a májusi eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről.
A Portfolio Investment Day 2026 az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, mert itt első kézből szakértőktől szerezhet pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, ismerhet meg vállalati sikersztorikat cégvezetőktől, és kaphat befektetési ötleteket profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.
Itt a helyed, ha érdekel a hazai és globális makrogazdasági környezet alakulása, kíváncsi vagy a népszerű vagy éppen elfeledett tőkepiaci termékekre, szeretnéd megtudni, merre tart a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta-piac, magas hozamú befektetési lehetőségeket keresel, fontos neked, hogy biztonságban tudd a pénzed, és új befektetési lehetőségekkel szeretnél megismerkedni.
Kinek javasoljuk?
A Portfolio Investment Day 2026 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.
Címlapkép forrása: https://Romanenkoorg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Belobbant az inflációs félelem, mégis a dolgozók húzhatják a rövidebbet
Rövid távon várják a kiugrást az EKB-nál.-
Drasztikussá válik a vízhiány itthon
Nem jön az eső.
Végveszélyben az uniós ipar: kimondták, milyen drasztikus lépéssel állítanák meg a nagyhatalmakat
Brüsszelben nem erre a jelentésre számítottak.
Elképesztő áramárakat hozott a hétvége Magyarországon, kiakadtak a mutatók
Mínusz 500 euró/MWh.
Energetikai otthonfelújítási program: az eredetileg tervezett 20 ezer helyett 13 ezer családi ház újul meg
Lekötötték a teljes összeget az MFB-nél.
Bejelentették a nagyszabású cserét: érkezik az Egyesült Államok új nukleáris csúcsfegyvere
Nyugdíjba vonulnak a Minutemanek.
Fontos hír érkezett az euró bevezetéséről: lépésről lépésre kiderült, mi lesz a zsebünkben lévő pénzzel
Számos változásról jobb időben tudni a forint búcsúztatásával.
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.