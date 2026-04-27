Kilőtt az Adidas árfolyama, elképesztő rekordot döntöttek a cég szupercipőjében

Történelmet írt vasárnap a londoni maratonon a kenyai Sabastian Sawe. Elsőként futott két órán belül hivatalos versenyen, méghozzá az Adidas legújabb csúcscipőjében. A német sportszergyártó részvényei hétfőn emelkedtek a hírre.

Sawe 1 óra 59 perc 30 másodperces idővel zúzta szét az atlétika egyik legtovább ostromolt álomhatárát.

A korábbi, 2 óra 35 másodperces világrekordot a tavaly tragikusan elhunyt Kelvin Kiptum állította fel a 2023-as chicagói maratonon. A kenyai futó a célba érkezés után magasba emelte 500 dolláros Adizero Adios Pro Evo 3 cipőjét. Erre fekete filccel a "WR" és a "sub-2" feliratokat írta.

Az eredmény komoly presztízsgyőzelem az Adidas számára a Nike-val szemben. Az amerikai versenytárs ugyanis évek óta próbálkozik az úgynevezett szupercipők fejlesztésével. A Nike 2017-es monzai Breaking2 kísérlete épphogy csak nem sikerült. Eliud Kipchoge pedig 2019-ben ugyan két óra alatt teljesítette a távot az INEOS 1:59 Challenge keretében, ám az nem számított hivatalos világrekordnak.

A londoni versenyen nemcsak Sawe viselte az Adidas új cipőjét. A maratoni távon debütáló etióp Yomif Kejelcha, a második helyezett, valamint a saját női világcsúcsát megdöntő Tigst Assefa is ebben futott. Az Adizero Adios Pro Evo 3 innovatív habanyagot, karbonszálas talplemezt és ultrakönnyű alkatrészeket tartalmaz. A lábbeli átlagosan 97 grammot nyom, ami 30 százalékkal kevesebb az elődjénél. Az Adidas közlése szerint a cipő 1,6 százalékkal javítja a futás hatékonyságát.

A modellt csütörtöktől kezdik el árusítani az Adidas alkalmazásán keresztül, páronként 500 dollárért. Szélesebb körű forgalmazása az őszi maratoni szezontól várható. Ez az árszint ugyanakkor a legtöbb amatőr futó számára elérhetetlen.

Az Adidas részvényei ma 2 százalékkal emelkedtek. Ennek ellenére a cég papírjai az idei évben összességében 18 százalékos mínuszban állnak, ami az amerikai vámtarifáknak való kitettség és a közel-keleti konfliktus hatásaival magyarázható.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Karwai Tang/WireImage via Getty Images

