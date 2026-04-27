Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére

A megállapodás szerint Leonardo Maria Del Vecchio egy befektetési társaságon keresztül, banki finanszírozás bevonásával vásárolja meg Paola és Luca Del Vecchio részesedését.
Ezzel ő válik a Delfin holding legnagyobb egyéni részvényesévé.
Az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap információi szerint a javaslatot a nyolc örökösből hatan támogatták.
A Delfin kulcsszereplő az európai üzleti életben: a holding 32,4 százalékos részesedésével az EssilorLuxottica francia-olasz szemüvegipari óriáscég felett gyakorol irányítást. Emellett 10 százalékos tulajdonrészt birtokol Olaszország legnagyobb biztosítójában, a Generaliban. Továbbá 17,5 százalékos részesedéssel rendelkezik az ország harmadik legnagyobb bankjában, a Monte dei Paschiban, de kisebb hányaddal jelen van az UniCreditben is.
A Luxottica néhai alapítójának hat gyermeke, az özvegye, valamint az özvegy korábbi házasságából származó fia egyenként 12,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Delfinben.
A mostani kivásárlás jelentősen megkönnyítheti a jövőbeni döntéshozatalt a holdingon belül.
Az olasz lap beszámolója szerint a nyolc örökösből heten egy második javaslatot is megszavaztak. Ennek értelmében a Delfin a 2025 és 2027 közötti nyereségének 80 százalékát osztalékként fizeti ki a tulajdonosoknak.
Forrás: Reuters
Választás 2026: megvan a KDNP frakciójának névsora!
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium távozó államtitkára mutatta be az új képviselőket.
Azonnal intézkedéseket sürget egy európai szervezet a kerékpárosok védelmében
Éves szinten alig csökken a halálos biciklis balesetek száma
Mi vár az MBH Bankra a kormányváltás után? - Megszólal a vezérigazgató
Az új gazdaságpolitikáról és az elmaradó osztalékról is kérdeztük Barna Zsoltot.
Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról
A német kancellár szerint súlyos árat kell fizetni a belépésért.
Bemondták az elemzők: ezek a részvények lehetnek az idei foci-vb nagy nyertesei
Az esemény komoly lökést adhat az iparágnak.
Ismert nevek esnek is a Fidesz frakciójából
52 mandátumot osztanak el.
Közölte az Európai Bizottság: szerdán sorsdöntő egyeztetés jön Magyar Péter és Ursula von der Leyen között
Kiderült, hogy mi Brüsszel célja a leendő Tisza-kormánnyal folytatott tárgyalásokon.
Beismerték az oroszok: visszavonulót kellett fújniuk, teljesen elhagyják a harcok tépázta várost
Az Afrika Hadtest nem bírt a lázadókkal.
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?