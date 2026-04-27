Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére
Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére

A tavaly elhunyt Ray-Ban-milliárdos, Leonardo Del Vecchio nyolc örököse jóváhagyta egyikük javaslatát, melynek értelmében a családtag egy mintegy 10 milliárd eurós ügylet keretében kivásárolja két testvérét a családi vagyonkezelőből.

A megállapodás szerint Leonardo Maria Del Vecchio egy befektetési társaságon keresztül, banki finanszírozás bevonásával vásárolja meg Paola és Luca Del Vecchio részesedését.

Ezzel ő válik a Delfin holding legnagyobb egyéni részvényesévé.

Az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap információi szerint a javaslatot a nyolc örökösből hatan támogatták.

A Delfin kulcsszereplő az európai üzleti életben: a holding 32,4 százalékos részesedésével az EssilorLuxottica francia-olasz szemüvegipari óriáscég felett gyakorol irányítást. Emellett 10 százalékos tulajdonrészt birtokol Olaszország legnagyobb biztosítójában, a Generaliban. Továbbá 17,5 százalékos részesedéssel rendelkezik az ország harmadik legnagyobb bankjában, a Monte dei Paschiban, de kisebb hányaddal jelen van az UniCreditben is.

A Luxottica néhai alapítójának hat gyermeke, az özvegye, valamint az özvegy korábbi házasságából származó fia egyenként 12,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Delfinben.

A mostani kivásárlás jelentősen megkönnyítheti a jövőbeni döntéshozatalt a holdingon belül.

Az olasz lap beszámolója szerint a nyolc örökösből heten egy második javaslatot is megszavaztak. Ennek értelmében a Delfin a 2025 és 2027 közötti nyereségének 80 százalékát osztalékként fizeti ki a tulajdonosoknak.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

