Megszületett a megállapodás, a Waberer’s fogja szállítani a Pöttyös Túró Rudit

Fontos megállapodást kötött a Waberer’s Csoport belföldi logisztikai leányvállalata, amely hosszú távon támogatja majd a FrieslandCampina Hungária magyarországi disztribúcióját. A szerződés keretében a Waberer’s teljes körű raktárlogisztikai és szállítási szolgáltatásokat nyújt a többek között a Pöttyös és a Milli márkákat tulajdonló tejipari vállalatnak, amely ezzel a frissáru üzletág egyik legnagyobb megbízójává válik.

A Waberer’s belföldi logisztikai leányvállalata 3+2 évre szóló, komplex logisztikai szolgáltatási szerződést kötött a FrieslandCampina Hungáriával. A holland székhelyű, globális tejipari cég magyar leányvállalata többek között olyan, a hazai piacon meghatározó márkák tulajdonosa,

mint a Pöttyös és a Milli.

Az együttműködés keretében a logisztikai szolgáltató teljes körű raktárlogisztikai és disztribúciós szolgáltatásaival hosszú távú támogatást biztosít a FrieslandCampina Hungária további növekedéséhez és élelmiszereinek magyarországi disztribúciójához. A megállapodást több mint egyéves előkészítési és egyeztetési folyamatot előzte meg. A kiszállítások április 13-án kezdődtek el.

A megállapodás értelmében a Waberer’s Csoport budapesti logisztikai központjában, korszerű hűtött infrastruktúrára támaszkodva látja el az összetett logisztikai feladatokat, beleértve a készletkezelést, a komissiózást és a copacking tevékenységeket, azaz teljeskörűen támogatja a termékek útját a gyártó üzemekből a kiskereskedelmi egységekig. A teljes szolgáltatás egy integrált, end-to-end működési modellt valósít meg, amely egy kézben egyesíti a raktárlogisztikai és szállítási folyamatokat.

Az új működési modell jelentős minőségi és hatékonysági előrelépést jelent a korábbi rendszerhez képest, amelyben a raktári operáció házon belül, a szállítás pedig kiszervezve működött. A Waberer’s megoldása egységesebb, rugalmasan az adott időben megjelenő igényekhez igazítva képes biztosítani a magasabb szolgáltatási szintet.

A szerződés volumene alapján a FrieslandCampina Hungária a Waberer’s frissáru üzletágának egyik legjelentősebb partnerévé lép elő, a TOP3 megbízó között foglalva helyet.

A mostani megállapodás jól illeszkedik a Waberer’s stratégiájába, amelynek középpontjában a magas hozzáadott értékű, komplex logisztikai szolgáltatások arányának növelése áll. Az együttműködés nemcsak volumenében jelentős, hanem abban is, hogy egy integrált működési modellt valósítunk meg, amely hosszú távon stabil bevételi és hatékonysági alapot biztosít

– mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.

