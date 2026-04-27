Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros Csoport közleményben reagált Magyar Péter hétvégi videóüzenetére, amely arról szólt, hogy az oligarchák távoznak az országból és vagyonmenekítés zajlik.

A közlemény szerint „a Mészáros Csoport hazánk legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként közel 60 ezer munkavállaló és családjuk részére teremt megélhetést és biztonságos, kiszámítható munkahelyet. A cégcsoport Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett”.

Hozzáteszik, hogy a visszajelzések szerint a nyilvánosság előtt zajló üzenetek és félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek a jövőjükkel kapcsolatban. Ezért Mészáros Lőrinc a mai napon levélben felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése céljából. A levél részleteit nem tette közzé a vállalat, annyit tett hozzá, hogy „Magyarország leendő miniszterelnökétől a 60 ezer családot megnyugtató választ remélve, az új alakuló kormánynak kitartást és eredményes munkát kívánunk az előttük álló feladatokhoz.”

Elmondták azt is, hogy

a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi a Mészáros Csoport.

