Mindenki az energiatárolásról beszél: jövő héten kiderül, kinek éri meg valójában

A blokk kiindulópontja egy lényegi kérdés:

AZ ENERGIATÁROLÁS már nem is igazán TECHNOLÓGIAI kérdés, HANEM ÜZLETI DÖNTÉS.

Bár az elmúlt években az energiatárolás a szakmai diskurzus egyik központi elemévé vált, továbbra is kevés szó esik arról, hogy pontosan milyen vállalati körben, milyen felhasználási profil mellett és milyen piaci környezetben térül meg egy-egy beruházás. A szekció ezt a hiányt pótolja, és konkrét modelleken keresztül mutatja be a döntési logikát.

A nap folyamán gyorsan világossá válik, hogy

ÖNMAGÁBAN EGY TÁROLÓ RITKÁN JELENT OPTIMÁLIS MEGOLDÁST – A VALÓDI ÉRTÉK A HIBRID RENDSZEREKBEN ÉS AZ OKOS MENEDZSMENTBEN VAN.

Az energiatárolás ugyanis egyre inkább integrált rendszerek részeként jelenik meg: napelemes termeléssel, fogyasztásmenedzsmenttel és piaci részvétellel kombinálva. Ebben a komplex környezetben a hardver mellett kulcsszerepet kapnak az energiamenedzsment szoftverek és optimalizációs stratégiák is.

A szekció részletesen körbejárja, hogy

MILYEN ÜZLETI MODELLEK MŰKÖDNEK VALÓJÁBAN A GYAKORLATBAN,

beleértve az ipari akkumulátoros rendszerek megtérülési kérdéseit, a ciklusszám és degradáció hatását, valamint az LCOS-alapú beruházási döntéseket. Emellett kiemelt figyelmet kap a bevételi stacking logikája is: hogyan kombinálható az arbitrázs, a szabályozási piacokon való részvétel és a kapacitásmechanizmusokból származó bevétel egy stabil üzleti modell érdekében.

Nem maradnak ki a strukturális korlátok sem:

A CSATLAKOZÁSI KORLÁTOK ÉS A HÁLÓZATI FELTÉTELEK GYAKRAN NEM TECHNOLÓGIAI, HANEM PROJEKTREALIZÁCIÓS KORLÁTOKAT JELENTENEK.

A szakértők kitérnek arra is, hogy milyen kolokációs modellek és hálózati stratégiák segíthetnek ezek kezelésében, illetve hogy a bankok és befektetők milyen elvárásokat támasztanak egy energiatárolási projekt finanszírozása során.

Vígh Miklós az on-site energiamenedzsment és tárolási megoldások integrált modelljeit mutatja be, külön kitérve a finanszírozási konstrukciókra.

Szabó László pedig a hazai energiatárolási piac jövőbeli jövedelmezőségét és rendszerhatásait elemzi, makro- és piaci szempontból egyaránt.

A blokkot egy panelbeszélgetés zárja. A beszélgetés során iparági szereplők – termelők, fejlesztők és szakmai szervezetek képviselői – osztják meg tapasztalataikat és gondolataikat a témában.

A panel moderátora Kabát Krisztián, a Portfolio Csoport energetikai elemzője.

A beszélgetés résztvevői:

Fekete Csaba, ALTEO Nyrt.

Novák Csaba, Magyar Megújuló Energia Szövetség

Szabó László, Budapesti Corvinus Egyetem, REKK

Címlapkép forrása: Ideona