Több száz hazai településen veszi kezdetét a várva várt hálózatfejlesztés

Gigabit-képes optikai hálózatot fejleszt 16 vármegye 41 járásában a Telekom - írja közleményében a vállalat.

A Magyar Telekom a DIMOP Plusz 3.1.2-25 Gigabit Magyarország Program pályázat európai uniós támogatásának köszönhetően 16 vármegye 41 járásában fejleszt optikai hálózatot. Így több mint 500 településen további 118 ezer, jelenleg optikai lefedettséggel nem rendelkező igényhely válik elérhetővé 2028 végéig. Az érintett településeken a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési folyamat már megkezdődött, a kivitelezés várhatóan 2026 folyamán kezdődik.

A vállalat 20,319 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási forrást nyert el a Program 1-2. pályázati szakaszában, így az idei évben több mint 500 településen kezdi meg hozzáféréssel még nem rendelkező területek optikai hálózattal történő lefedését. Az új hálózaton a Telekom gigabites maximális le- és feltöltési sebességű internetet, széles TV-csatorna választékot és az interaktív televíziózási lehetőséget, többképernyős filmkölcsönzést, valamint HD, 4 és 8K kép- és hangminőséget kínál a háztartások és vállalkozások részére.

Országszerte már több mint 3,16 millió háztartás és vállalkozás számára elérhető korszerű, gigabitképes optikai hálózaton keresztül otthoni internetezés és interaktív TV-szolgáltatás - teszi hozzá a Telekom.

