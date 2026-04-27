  • Megjelenítés
Több száz hazai településen veszi kezdetét a várva várt hálózatfejlesztés
Üzlet

Portfolio
Gigabit-képes optikai hálózatot fejleszt 16 vármegye 41 járásában a Telekom - írja közleményében a vállalat.

A Magyar Telekom a DIMOP Plusz 3.1.2-25 Gigabit Magyarország Program pályázat európai uniós támogatásának köszönhetően 16 vármegye 41 járásában fejleszt optikai hálózatot. Így több mint 500 településen további 118 ezer, jelenleg optikai lefedettséggel nem rendelkező igényhely válik elérhetővé 2028 végéig. Az érintett településeken a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési folyamat már megkezdődött, a kivitelezés várhatóan 2026 folyamán kezdődik.

A vállalat 20,319 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási forrást nyert el a Program 1-2. pályázati szakaszában, így az idei évben több mint 500 településen kezdi meg hozzáféréssel még nem rendelkező területek optikai hálózattal történő lefedését. Az új hálózaton a Telekom gigabites maximális le- és feltöltési sebességű internetet, széles TV-csatorna választékot és az interaktív televíziózási lehetőséget, többképernyős filmkölcsönzést, valamint HD, 4 és 8K kép- és hangminőséget kínál a háztartások és vállalkozások részére.

Országszerte már több mint 3,16 millió háztartás és vállalkozás számára elérhető korszerű, gigabitképes optikai hálózaton keresztül otthoni internetezés és interaktív TV-szolgáltatás - teszi hozzá a Telekom.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility