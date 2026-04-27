Új irányba kacsintgat az OpenAI, nagy felfordulás jöhet a mobiltelefonok piacán
A Qualcomm részvényei mintegy 13,5 százalékot ugrottak a hétfői, nyitás előtti kereskedésben. A drágulást az a hír váltotta ki, miszerint egy neves tajvani elemző jelentése alapján az OpenAI a Qualcomm-mal és a MediaTekkel közösen fejleszt okostelefon-processzorokat - tudósított az Investing.
Ming-csi Kuo, a TF International Securities technológiai elemzője az ellátási láncokkal kapcsolatos pontos előrejelzéseiről ismert szakember. Friss, beszállítói információkra hivatkozó jelentésében közölte,

hogy az OpenAI a két chipgyártóval együttműködve saját mobilprocesszorokon dolgozik.

A dokumentum szerint a kizárólagos rendszerintegrátor és bérgyártó a Luxshare lesz. A sorozatgyártás kezdetét 2028-ra tervezik.

A hír tovább erősíti azokat a piaci várakozásokat, hogy a mesterséges intelligencia egy új készülékcsere-ciklust indíthat el az okostelefonok piacán. Ez a trend különösen a mobilprocesszorok gyártóinak kedvezhet. Ming-csi Kuo szerint mind a Qualcomm, mind a MediaTek hosszú távú keresletbővülésre számíthat. A készülékeken helyben futó, egyre fejlettebb AI-funkciók ugyanis jelentősen felgyorsíthatják a mobiltelefonok cseréjét.

A hétfői árfolyam-emelkedés egy eleve erős időszakot követett. A Qualcomm már pénteken is 11 százalékot drágult a félvezetőszektorban kibontakozó, általános tőzsdei rali részeként. Az ágazat teljesítményét az Intel kiemelkedő első negyedéves gyorsjelentése támogatta. Ez az eredmény nagy optimizmust keltett a chipkereslet, valamint az AI-hoz kapcsolódó beruházások jövőbeli kilátásait illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

