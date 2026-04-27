Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Vegyesen reagáltak a tőzsdék

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Enyhe pluszban zárt az S&P 500
Az S&P 500 (+0,12%) és a Nasdaq (+0,20%) enyhén emelkedett a nap folyamán, a Dow (-0,12%) viszont kissé csökkent a zárásra. Az S&P 500 komponensei közül az energiaszektor viszi a prímet idén (+26,6% YTD), a leggyengébben az egészségügy teljesít (-6,9%).
Jön a 4iG közgyűlése, mutatjuk a napirendi pontokat
A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy 2026. május 28-án rendkívüli közgyűlést tart budapesti székhelyén. A napirendben többek között felügyelőbizottsági és vezető tisztségviselői személyi döntések, díjazási kérdések, valamint az igazgatóság felhatalmazása szerepel az alaptőke emelésére. Emellett a társaság alapszabályának módosításáról is határoznak.
A 4iG SDT EGY-nek 32 970 darab Rába-részvényt ajánlottak fel
A 4iG Nyrt. leányvállalatának, a 4iG SDT EGY Zrt.-nek 32 970 darab Rába-részvényt ajánlottak fel megvételre a Rába Nyrt. törzsrészvényeire kötelezően tett nyilvános vételi ajánlatára - közölte a 4iG Nyrt. a Budapest Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.
A közleményben emlékeztettek, hogy a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, március 19-én közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő hétfőn 12.00 órakor járt le. Az ajánlati ár részvényenként 3425,0035 forint volt.
Tudatták azt is, hogy az részvényvásárlás teljesüléséhez szükséges verseny-felügyeleti eljárások még nem zárultak le, a részvény-átruházási szerződések az engedélyezés napján jönnek létre.
A Rába Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények darabszáma 10 048 799 darab, így a tranzakcióval az ajánlattevő tulajdoni hányada 74,34 százalékról 74,58 százalékra, befolyásának mértéke 75,01 százalékról 75,26 százalékra nő a győri székhelyű járműgyártó vállalatban.
A 4iG és a Rába a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátói. A 4iG részvényei hétfőn 7,49 százalékos csökkenéssel 2100 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 1704 és 4965 forint között változott. A Rába papírjai 4,44 százalékos csökkenést követően 3010 forinton fejezték be a kereskedést hétfőn, az elmúlt egy évben legalacsonyabb áruk 1400 forint, a legmagasabb 4700 forint volt.
(MTI)
Nyugaton a helyzet változatlan
Továbbra is +0,1%-ban van az S&P 500, a Dow Jones -0,1% körül jár, a Nasdaq ehhez hasonló, kis esést jelez.
Nulla körül táncolnak ma az amerikai tőzsdei hozamok
Az S&P 500 tőzsdeindex +0,1% körül jár, a Nasdaq 100 és a Dow Jones ezzel szemben -0,1% és -0,2% közti elmozdulást mutat. Év eleje óta az S&P 500 kb. 4,8%-ot emelkedett, a Nasdaq 100 csaknem 8%-os pluszban van, a legszerényebb teljesítményt a Dow Jones produkálta, +2,3% körüli emelkedéssel.
Gyengélkedett ma a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken a ma nagyrészt vegyes mozgások voltak jellemzők, a magyar piac pedig 0,5 százalékos eséssel zárt.
Hiába az iráni háború, masszív növekedést vár nyárra a Wizz Air
A Wizz Air idei nyári menetrendje 17 százalékkal bővül az előző évhez képest. A növekedés középpontjában a balkáni és a kaukázusi piacok állnak – jelentette be hétfőn Váradi József, a diszkont légitársaság vezérigazgatója.
A Rheinmetall vezetőjével találkozott Jászai Gellért
Düsseldorfban tárgyalt Jászai Gellért a 4iG Csoport elnök-vezérigazgató és a német védelmi ipari vállalat, a Rheinmetall AG vezérigazgatója, Armin Papperger. A megbeszélésen a felek áttekintették a 4iG Nyrt. jövőképét és stratégiai irányait, valamint megerősítették hosszú távú partnerségüket – közölte a cég.
Vegyes mozgások az USA-ban
Iránykereséssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,2 százalékkal került lejjebb. Az óvatos mozgásokat indokolja, hogy az iráni béketárgyalások megrekedtek, miközben a Hormuzi-szorosban újra nőtt a feszültség, ami az olajárak erősödéséhez vezetett. A héten ráadásul amerikai kamatdöntés és egy sor Big Tech gyorsjelentés is lesz, tehát indokolt a kivárás.
Bemondták az elemzők: ezek a részvények lehetnek az idei foci-vb nagy nyertesei
A Jefferies elemzése szerint az idei nyári labdarúgó-világbajnokság érzékelhető lökést adhat az európai söripari részvényeknek. Ezek a papírok az utóbbi időszakban ugyanis alulteljesítették a piaci átlagot - számolt be a Bloomberg.
Mindenki azt hiszi, biztonságban van a pénze, de kiderült: nagy veszély fenyegeti a népszerű befektetéseket
A passzív befektetési stratégiák évtizedeken át megbízható hozamot biztosítottak, azonban a geopolitikai feszültségek, a vámháborúk és a tőzsdeindexek növekvő koncentrációja egyre nagyobb kockázatot jelentenek azoknak, akik kizárólag indexkövető megoldásokra támaszkodnak. Az aktív portfóliókezelés felé történő elmozdulás ma már nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség – írja az FT Adviser hasábjain megjelent véleménycikkében Christopher Ainsworth, a Pave Finance ügyvezetője.
Új irányba kacsintgat az OpenAI, nagy felfordulás jöhet a mobiltelefonok piacán
A Qualcomm részvényei mintegy 13,5 százalékot ugrottak a hétfői, nyitás előtti kereskedésben. A drágulást az a hír váltotta ki, miszerint egy neves tajvani elemző jelentése alapján az OpenAI a Qualcomm-mal és a MediaTekkel közösen fejleszt okostelefon-processzorokat - tudósított az Investing.
Váratlan fordulat az MBH Banknál: nem lesz osztalék
„Folytatjuk a növekedést” címmel adott ki közleményt az MBH Bank, amelyből kiderült: az igazgatóság eredeti, 40 milliárdos osztalékról szóló javaslatával ellentétben, a menedzsment támogatásával mégsem fizet osztalékot a bank. A társaság az EU-források várható megérkezése miatt lehetővé váló nagyobb hitelezési aktivitással indokolja a döntést, a részvényárfolyam a közgyűlést követően 3,3%-os mínuszt mutat.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Kiütéses győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választásokon a Tisza párt, a politikai földindulás nem csak rövid, de közép- és hosszú távon is alapos átrendeződést hozhat a forint, a hazai állampapírok és a magyar részvények piacán.
Új kedvence akadt a magyar befektetőknek, valósággal felrobbant ez a papír!
A hét elejére megérkezett a felpattanás a magyar tőzsdére is, ugyanakkor nem csak a nagy papírokban van sztori a hazai parketten, valósággal felrobbant ma egy kisebb magyar részvény árfolyama.
Kilőtt az Adidas árfolyama, elképesztő rekordot döntöttek a cég szupercipőjében
Történelmet írt vasárnap a londoni maratonon a kenyai Sabastian Sawe. Elsőként futott két órán belül hivatalos versenyen, méghozzá az Adidas legújabb csúcscipőjében. A német sportszergyártó részvényei hétfőn emelkedtek a hírre.
Tovább megy az OTP
A déli órákban már mintegy 2,5 százalékos pluszban vannak az OTP részvényei.
A kereskedési idő feléhez közeledve ugyan látható a forgalomban is némi élénkülés, ugyanakkor az még mindig jóval elmarad az elmúlt 30 kereskedési nap átlagához viszonyítva.
Megszületett a megállapodás, a Waberer’s fogja szállítani a Pöttyös Túró Rudit
Fontos megállapodást kötött a Waberer’s Csoport belföldi logisztikai leányvállalata, amely hosszú távon támogatja majd a FrieslandCampina Hungária magyarországi disztribúcióját. A szerződés keretében a Waberer’s teljes körű raktárlogisztikai és szállítási szolgáltatásokat nyújt a többek között a Pöttyös és a Milli márkákat tulajdonló tejipari vállalatnak, amely ezzel a frissáru üzletág egyik legnagyobb megbízójává válik.
Egyre lentebb az Opus
Az Opus árfolyama már 10 százalékos esésben van, ezzel pedig ismét a két héttel ezelőtti választás utáni aljat teszteli az árfolyam.
Az esés hátterében elsősorban a vagyonkimenekítéssel kapcsolatos hírek állnak, ugyanakkor a forgalom meglehetősen alacsony a papírban.
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros Csoport közleményben reagált Magyar Péter hétvégi videóüzenetére, amely arról szólt, hogy az oligarchák távoznak az országból és vagyonmenekítés zajlik.
Meglepő bejelentés jött a magyarok egyik kedvelt autómárkájától
A Nissan hétfőn közölte, hogy a márciussal zárult 2024/2025-ös pénzügyi évre 50 milliárd jenes üzemi nyereséget vár. Ez jelentős fordulatot jelent a korábban előrejelzett 60 milliárd jenes üzemi veszteséghez képest.
Nyomás alatt a 4iG és az Opus
Az Opus árfolyama mintegy 5,7 százalékos mínuszban áll jelenleg, és volt már ennél alacsonyabban, 8 százalékos mínuszban is a jegyzés.
Eközben a 4iG is esik: most mintegy 4 százalékos mínuszban van az árfolyam, de volt már ennél lentebb, 5,5 százalékos esésben is a részvény.
Egyre fentebb az OTP
Az OTP már 1,4 százalékos emelkedésben van a nyitást követően, ezzel jelenleg a legjobban teljesítő hazai blue chip.
A forgalom ugyanakkor egyelőre meglehetősen csekély, mindössze 940 millió forint értékben cserélt gazdát a bankpapír, ami elmarad az elmúlt 30 kereskedési nap átlagától.
Pattannak a vezető börzék
Javul a hangulat a piacokon azt követően, hogy Irán egy új ajánlatot tett le Donald Trump asztalára. Ennek eredményeként mérsékelt emelkedésben van már a vezető börzék közül a DAX és a CAC is. Előbbi 0,3, utóbbi pedig 0,2 százalékos emelkedésben van, míg az angol FTSE pénteki záróértékének közelében mozog.
Mérsékelt mozgások az energiapiacon
A hétvégi események után pozitív, hogy egyelőre csak mérsékelt, 0,4 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti jegyzése.
Eközben az európai tőzsdék szempontjából nagyobb jelentőséggel bíró gázpiacon is nyugodtabbak a kedélyek, a TTF megawattóránkénti jegyzése 0,8 százalékos pluszban áll jelenleg.
Vegyes mozgások
A nyitást követően a Magyar Telekom 0,6, az OTP pedig 0,4 százalékos pluszban van. A Mol eközben már 0,8, a Richter pedig 0,3 százalékos mínuszban tartózkodik.
Váratlanul leraktak egy békeajánlatot Trump asztalára: ez lehet a megoldás a háború lezárására?
Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Ebben a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztaná - közölte az Axios bennfentes források alapján.
Kis esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,84 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,72 százalékot esett, míg a CSI 300 0,26 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,34 százalékot eshet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,14 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,2 százalékot eshet, a S&P 500 0,12 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma elsősorban ázsiai és eurózónás adatok érkeznek: Japánban a munkanélküliségi ráta és a gépipari rendelésállomány alakulása ad képet a gazdaság állapotáról, míg az eurózónában az inflációs várakozások friss számai mutatják meg, hogyan látják a háztartások a következő 1–3 év árdinamikáját.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,2 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 73,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 230,71
|-0,2%
|-0,4%
|6,7%
|2,4%
|22,8%
|44,6%
|S&P 500
|7 165,08
|0,8%
|0,5%
|9,3%
|4,7%
|30,6%
|71,4%
|Nasdaq
|27 303,67
|1,9%
|2,4%
|13,8%
|8,1%
|42,1%
|95,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 716,18
|1,0%
|2,1%
|14,3%
|18,6%
|70,4%
|105,8%
|Hang Seng
|25 978,07
|0,2%
|-0,7%
|3,6%
|1,4%
|18,6%
|-10,7%
|CSI 300
|4 769,37
|-0,4%
|0,9%
|6,6%
|3,0%
|26,0%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 128,98
|-0,1%
|-2,3%
|6,6%
|-1,5%
|9,4%
|57,9%
|CAC
|8 157,82
|-0,8%
|-3,2%
|5,3%
|0,1%
|8,7%
|30,4%
|FTSE
|10 379,08
|-0,7%
|-2,7%
|4,2%
|4,5%
|23,5%
|49,6%
|FTSE MIB
|47 656,11
|-0,5%
|-2,5%
|9,9%
|6,0%
|29,5%
|95,4%
|IBEX
|17 691,3
|-1,1%
|-4,3%
|4,6%
|2,2%
|34,2%
|105,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 872,3
|-0,7%
|-3,6%
|9,1%
|20,6%
|46,9%
|213,0%
|ATX
|5 753,83
|-1,0%
|-3,4%
|9,2%
|8,0%
|42,9%
|78,8%
|PX
|2 599,65
|-1,2%
|-3,7%
|4,1%
|-3,2%
|25,3%
|139,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 610
|0,5%
|-7,2%
|15,7%
|18,5%
|60,7%
|215,2%
|Mol
|4 100
|-3,1%
|0,3%
|2,3%
|39,5%
|39,7%
|102,6%
|Richter
|13 000
|-1,1%
|-1,1%
|11,8%
|31,8%
|20,7%
|49,7%
|Magyar Telekom
|2 492
|-0,6%
|1,9%
|21,3%
|39,1%
|48,3%
|500,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,42
|-0,9%
|14,6%
|5,6%
|71,9%
|54,9%
|58,4%
|Brent
|105,44
|0,4%
|16,1%
|1,9%
|73,3%
|58,3%
|59,3%
|Arany
|4 721,95
|-0,2%
|-3,0%
|7,0%
|9,2%
|42,0%
|165,9%
|Devizák
|EURHUF
|364,8500
|0,0%
|1,2%
|-6,8%
|-5,0%
|-10,3%
|0,3%
|USDHUF
|311,6778
|0,1%
|2,2%
|-7,9%
|-4,7%
|-12,8%
|3,3%
|GBPHUF
|421,5901
|-0,4%
|1,5%
|-6,4%
|-4,3%
|-11,4%
|1,1%
|EURUSD
|1,1706
|0,0%
|-0,9%
|1,1%
|-0,3%
|2,9%
|-2,9%
|USDJPY
|159,4
|0,0%
|1,0%
|0,3%
|1,7%
|11,9%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3502
|-0,1%
|-0,5%
|0,9%
|0,4%
|1,4%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 466
|-1,0%
|0,5%
|9,9%
|-12,7%
|-17,6%
|51,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|-0,5%
|1,5%
|-1,7%
|3,4%
|-0,2%
|174,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,98
|-0,1%
|1,5%
|-0,4%
|3,9%
|23,8%
|-1 088,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,2
|0,3%
|0,8%
|-17,9%
|-9,8%
|-11,7%
|124,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: thianchai sitthikongsak
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
