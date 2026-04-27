Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Vegyesen reagáltak a tőzsdék
Hétvégén ismét összeomlottak az iráni tárgyalások, miután az amerikai delegáció indulása Pakisztánba az utolsó pillanatokban lett lefújva. Európában pedig vegyesen teljesítettek a vezető részvényindexek, miközben a magyar tőzsde 0,5%-os csökkenéssel zárt ma. Ugyan hozott egy pillanatnyi felpattanást, hogy Irán váratlanul egy új javaslatot juttatott el az USA-hoz, ami többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, de inkább a bizonytalanság dominálja a hangulatot. A legfőbb amerikai index, az S&P 500 minimális pluszban zárta a napot.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Enyhe pluszban zárt az S&P 500

Az S&P 500 (+0,12%) és a Nasdaq (+0,20%) enyhén emelkedett a nap folyamán, a Dow (-0,12%) viszont kissé csökkent a zárásra. Az S&P 500 komponensei közül az energiaszektor viszi a prímet idén (+26,6% YTD), a leggyengébben az egészségügy teljesít (-6,9%).

Jön a 4iG közgyűlése, mutatjuk a napirendi pontokat

A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy 2026. május 28-án rendkívüli közgyűlést tart budapesti székhelyén. A napirendben többek között felügyelőbizottsági és vezető tisztségviselői személyi döntések, díjazási kérdések, valamint az igazgatóság felhatalmazása szerepel az alaptőke emelésére. Emellett a társaság alapszabályának módosításáról is határoznak.

A 4iG SDT EGY-nek 32 970 darab Rába-részvényt ajánlottak fel

A 4iG Nyrt. leányvállalatának, a 4iG SDT EGY Zrt.-nek 32 970 darab Rába-részvényt ajánlottak fel megvételre a Rába Nyrt. törzsrészvényeire kötelezően tett nyilvános vételi ajánlatára - közölte a 4iG Nyrt. a Budapest Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.

A közleményben emlékeztettek, hogy a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, március 19-én közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő hétfőn 12.00 órakor járt le. Az ajánlati ár részvényenként 3425,0035 forint volt.

Tudatták azt is, hogy az részvényvásárlás teljesüléséhez szükséges verseny-felügyeleti eljárások még nem zárultak le, a részvény-átruházási szerződések az engedélyezés napján jönnek létre.

A Rába Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények darabszáma 10 048 799 darab, így a tranzakcióval az ajánlattevő tulajdoni hányada 74,34 százalékról 74,58 százalékra, befolyásának mértéke 75,01 százalékról 75,26 százalékra nő a győri székhelyű járműgyártó vállalatban.

A 4iG és a Rába a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátói. A 4iG részvényei hétfőn 7,49 százalékos csökkenéssel 2100 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 1704 és 4965 forint között változott. A Rába papírjai 4,44 százalékos csökkenést követően 3010 forinton fejezték be a kereskedést hétfőn, az elmúlt egy évben legalacsonyabb áruk 1400 forint, a legmagasabb 4700 forint volt.

(MTI)

Nyugaton a helyzet változatlan

Továbbra is +0,1%-ban van az S&P 500, a Dow Jones -0,1% körül jár, a Nasdaq ehhez hasonló, kis esést jelez.

Nulla körül táncolnak ma az amerikai tőzsdei hozamok

Az S&P 500 tőzsdeindex +0,1% körül jár, a Nasdaq 100 és a Dow Jones ezzel szemben -0,1% és -0,2% közti elmozdulást mutat. Év eleje óta az S&P 500 kb. 4,8%-ot emelkedett, a Nasdaq 100 csaknem 8%-os pluszban van, a legszerényebb teljesítményt a Dow Jones produkálta, +2,3% körüli emelkedéssel.

Gyengélkedett ma a magyar tőzsde

Az európai tőzsdéken a ma nagyrészt vegyes mozgások voltak jellemzők, a magyar piac pedig 0,5 százalékos eséssel zárt.

Hiába az iráni háború, masszív növekedést vár nyárra a Wizz Air

A Wizz Air idei nyári menetrendje 17 százalékkal bővül az előző évhez képest. A növekedés középpontjában a balkáni és a kaukázusi piacok állnak – jelentette be hétfőn Váradi József, a diszkont légitársaság vezérigazgatója.

A Rheinmetall vezetőjével találkozott Jászai Gellért

Düsseldorfban tárgyalt Jászai Gellért a 4iG Csoport elnök-vezérigazgató és a német védelmi ipari vállalat, a Rheinmetall AG vezérigazgatója, Armin Papperger. A megbeszélésen a felek áttekintették a 4iG Nyrt. jövőképét és stratégiai irányait, valamint megerősítették hosszú távú partnerségüket – közölte a cég.

Vegyes mozgások az USA-ban

Iránykereséssel indul a nap az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,2 százalékkal került lejjebb. Az óvatos mozgásokat indokolja, hogy az iráni béketárgyalások megrekedtek, miközben a Hormuzi-szorosban újra nőtt a feszültség, ami az olajárak erősödéséhez vezetett. A héten ráadásul amerikai kamatdöntés és egy sor Big Tech gyorsjelentés is lesz, tehát indokolt a kivárás.

Bemondták az elemzők: ezek a részvények lehetnek az idei foci-vb nagy nyertesei

A Jefferies elemzése szerint az idei nyári labdarúgó-világbajnokság érzékelhető lökést adhat az európai söripari részvényeknek. Ezek a papírok az utóbbi időszakban ugyanis alulteljesítették a piaci átlagot - számolt be a Bloomberg.

Mindenki azt hiszi, biztonságban van a pénze, de kiderült: nagy veszély fenyegeti a népszerű befektetéseket

A passzív befektetési stratégiák évtizedeken át megbízható hozamot biztosítottak, azonban a geopolitikai feszültségek, a vámháborúk és a tőzsdeindexek növekvő koncentrációja egyre nagyobb kockázatot jelentenek azoknak, akik kizárólag indexkövető megoldásokra támaszkodnak. Az aktív portfóliókezelés felé történő elmozdulás ma már nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség – írja az FT Adviser hasábjain megjelent véleménycikkében Christopher Ainsworth, a Pave Finance ügyvezetője.

Új irányba kacsintgat az OpenAI, nagy felfordulás jöhet a mobiltelefonok piacán

A Qualcomm részvényei mintegy 13,5 százalékot ugrottak a hétfői, nyitás előtti kereskedésben. A drágulást az a hír váltotta ki, miszerint egy neves tajvani elemző jelentése alapján az OpenAI a Qualcomm-mal és a MediaTekkel közösen fejleszt okostelefon-processzorokat - tudósított az Investing.

Váratlan fordulat az MBH Banknál: nem lesz osztalék

„Folytatjuk a növekedést” címmel adott ki közleményt az MBH Bank, amelyből kiderült: az igazgatóság eredeti, 40 milliárdos osztalékról szóló javaslatával ellentétben, a menedzsment támogatásával mégsem fizet osztalékot a bank. A társaság az EU-források várható megérkezése miatt lehetővé váló nagyobb hitelezési aktivitással indokolja a döntést, a részvényárfolyam a közgyűlést követően 3,3%-os mínuszt mutat.

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?

Kiütéses győzelmet aratott a 2026-os országgyűlési választásokon a Tisza párt, a politikai földindulás nem csak rövid, de közép- és hosszú távon is alapos átrendeződést hozhat a forint, a hazai állampapírok és a magyar részvények piacán.

Új kedvence akadt a magyar befektetőknek, valósággal felrobbant ez a papír!

A hét elejére megérkezett a felpattanás a magyar tőzsdére is, ugyanakkor nem csak a nagy papírokban van sztori a hazai parketten, valósággal felrobbant ma egy kisebb magyar részvény árfolyama.

Kilőtt az Adidas árfolyama, elképesztő rekordot döntöttek a cég szupercipőjében

Történelmet írt vasárnap a londoni maratonon a kenyai Sabastian Sawe. Elsőként futott két órán belül hivatalos versenyen, méghozzá az Adidas legújabb csúcscipőjében. A német sportszergyártó részvényei hétfőn emelkedtek a hírre.

Tovább megy az OTP

A déli órákban már mintegy 2,5 százalékos pluszban vannak az OTP részvényei.

A kereskedési idő feléhez közeledve ugyan látható a forgalomban is némi élénkülés, ugyanakkor az még mindig jóval elmarad az elmúlt 30 kereskedési nap átlagához viszonyítva.

Megszületett a megállapodás, a Waberer’s fogja szállítani a Pöttyös Túró Rudit

Fontos megállapodást kötött a Waberer’s Csoport belföldi logisztikai leányvállalata, amely hosszú távon támogatja majd a FrieslandCampina Hungária magyarországi disztribúcióját. A szerződés keretében a Waberer’s teljes körű raktárlogisztikai és szállítási szolgáltatásokat nyújt a többek között a Pöttyös és a Milli márkákat tulajdonló tejipari vállalatnak, amely ezzel a frissáru üzletág egyik legnagyobb megbízójává válik.

Egyre lentebb az Opus

Az Opus árfolyama már 10 százalékos esésben van, ezzel pedig ismét a két héttel ezelőtti választás utáni aljat teszteli az árfolyam.

Az esés hátterében elsősorban a vagyonkimenekítéssel kapcsolatos hírek állnak, ugyanakkor a forgalom meglehetősen alacsony a papírban.

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros Csoport közleményben reagált Magyar Péter hétvégi videóüzenetére, amely arról szólt, hogy az oligarchák távoznak az országból és vagyonmenekítés zajlik.

Meglepő bejelentés jött a magyarok egyik kedvelt autómárkájától

A Nissan hétfőn közölte, hogy a márciussal zárult 2024/2025-ös pénzügyi évre 50 milliárd jenes üzemi nyereséget vár. Ez jelentős fordulatot jelent a korábban előrejelzett 60 milliárd jenes üzemi veszteséghez képest.

Nyomás alatt a 4iG és az Opus

Az Opus árfolyama mintegy 5,7 százalékos mínuszban áll jelenleg, és volt már ennél alacsonyabban, 8 százalékos mínuszban is a jegyzés.

Eközben a 4iG is esik: most mintegy 4 százalékos mínuszban van az árfolyam, de volt már ennél lentebb, 5,5 százalékos esésben is a részvény.

Egyre fentebb az OTP

Az OTP már 1,4 százalékos emelkedésben van a nyitást követően, ezzel jelenleg a legjobban teljesítő hazai blue chip.

A forgalom ugyanakkor egyelőre meglehetősen csekély, mindössze 940 millió forint értékben cserélt gazdát a bankpapír, ami elmarad az elmúlt 30 kereskedési nap átlagától.

Pattannak a vezető börzék

Javul a hangulat a piacokon azt követően, hogy Irán egy új ajánlatot tett le Donald Trump asztalára. Ennek eredményeként mérsékelt emelkedésben van már a vezető börzék közül a DAX és a CAC is. Előbbi 0,3, utóbbi pedig 0,2 százalékos emelkedésben van, míg az angol FTSE pénteki záróértékének közelében mozog.

Mérsékelt mozgások az energiapiacon

A hétvégi események után pozitív, hogy egyelőre csak mérsékelt, 0,4 százalékos pluszban van a Brent hordónkénti jegyzése.

Eközben az európai tőzsdék szempontjából nagyobb jelentőséggel bíró gázpiacon is nyugodtabbak a kedélyek, a TTF megawattóránkénti jegyzése 0,8 százalékos pluszban áll jelenleg.

Vegyes mozgások

A nyitást követően a Magyar Telekom 0,6, az OTP pedig 0,4 százalékos pluszban van. A Mol eközben már 0,8, a Richter pedig 0,3 százalékos mínuszban tartózkodik.

Váratlanul leraktak egy békeajánlatot Trump asztalára: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Ebben a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztaná - közölte az Axios bennfentes források alapján.

Kis esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,84 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,72 százalékot esett, míg a CSI 300 0,26 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,34 százalékot eshet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,14 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,2 százalékot eshet, a S&P 500 0,12 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma elsősorban ázsiai és eurózónás adatok érkeznek: Japánban a munkanélküliségi ráta és a gépipari rendelésállomány alakulása ad képet a gazdaság állapotáról, míg az eurózónában az inflációs várakozások friss számai mutatják meg, hogyan látják a háztartások a következő 1–3 év árdinamikáját.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,2 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 73,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 230,71 -0,2% -0,4% 6,7% 2,4% 22,8% 44,6%
S&P 500 7 165,08 0,8% 0,5% 9,3% 4,7% 30,6% 71,4%
Nasdaq 27 303,67 1,9% 2,4% 13,8% 8,1% 42,1% 95,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 716,18 1,0% 2,1% 14,3% 18,6% 70,4% 105,8%
Hang Seng 25 978,07 0,2% -0,7% 3,6% 1,4% 18,6% -10,7%
CSI 300 4 769,37 -0,4% 0,9% 6,6% 3,0% 26,0% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 128,98 -0,1% -2,3% 6,6% -1,5% 9,4% 57,9%
CAC 8 157,82 -0,8% -3,2% 5,3% 0,1% 8,7% 30,4%
FTSE 10 379,08 -0,7% -2,7% 4,2% 4,5% 23,5% 49,6%
FTSE MIB 47 656,11 -0,5% -2,5% 9,9% 6,0% 29,5% 95,4%
IBEX 17 691,3 -1,1% -4,3% 4,6% 2,2% 34,2% 105,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 872,3 -0,7% -3,6% 9,1% 20,6% 46,9% 213,0%
ATX 5 753,83 -1,0% -3,4% 9,2% 8,0% 42,9% 78,8%
PX 2 599,65 -1,2% -3,7% 4,1% -3,2% 25,3% 139,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 610 0,5% -7,2% 15,7% 18,5% 60,7% 215,2%
Mol 4 100 -3,1% 0,3% 2,3% 39,5% 39,7% 102,6%
Richter 13 000 -1,1% -1,1% 11,8% 31,8% 20,7% 49,7%
Magyar Telekom 2 492 -0,6% 1,9% 21,3% 39,1% 48,3% 500,5%
Nyersanyagok              
WTI 98,42 -0,9% 14,6% 5,6% 71,9% 54,9% 58,4%
Brent 105,44 0,4% 16,1% 1,9% 73,3% 58,3% 59,3%
Arany 4 721,95 -0,2% -3,0% 7,0% 9,2% 42,0% 165,9%
Devizák              
EURHUF 364,8500 0,0% 1,2% -6,8% -5,0% -10,3% 0,3%
USDHUF 311,6778 0,1% 2,2% -7,9% -4,7% -12,8% 3,3%
GBPHUF 421,5901 -0,4% 1,5% -6,4% -4,3% -11,4% 1,1%
EURUSD 1,1706 0,0% -0,9% 1,1% -0,3% 2,9% -2,9%
USDJPY 159,4 0,0% 1,0% 0,3% 1,7% 11,9% 47,5%
GBPUSD 1,3502 -0,1% -0,5% 0,9% 0,4% 1,4% -2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 466 -1,0% 0,5% 9,9% -12,7% -17,6% 51,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 -0,5% 1,5% -1,7% 3,4% -0,2% 174,8%
10 éves német állampapírhozam 2,98 -0,1% 1,5% -0,4% 3,9% 23,8% -1 088,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,2 0,3% 0,8% -17,9% -9,8% -11,7% 124,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Enyhülnek az olasz félelmek, szárnyal a milánói tőzsde

Most kiderül, mennyit kerestek a magyarok

Megszólalt a Corvinus a Mol osztalék ügyében

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek
