Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Vegyesen reagáltak a tőzsdék

A 4iG Nyrt. leányvállalatának, a 4iG SDT EGY Zrt.-nek 32 970 darab Rába-részvényt ajánlottak fel megvételre a Rába Nyrt. törzsrészvényeire kötelezően tett nyilvános vételi ajánlatára - közölte a 4iG Nyrt. a Budapest Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.

A közleményben emlékeztettek, hogy a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, március 19-én közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő hétfőn 12.00 órakor járt le. Az ajánlati ár részvényenként 3425,0035 forint volt.

Tudatták azt is, hogy az részvényvásárlás teljesüléséhez szükséges verseny-felügyeleti eljárások még nem zárultak le, a részvény-átruházási szerződések az engedélyezés napján jönnek létre.

A Rába Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények darabszáma 10 048 799 darab, így a tranzakcióval az ajánlattevő tulajdoni hányada 74,34 százalékról 74,58 százalékra, befolyásának mértéke 75,01 százalékról 75,26 százalékra nő a győri székhelyű járműgyártó vállalatban.

A 4iG és a Rába a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátói. A 4iG részvényei hétfőn 7,49 százalékos csökkenéssel 2100 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 1704 és 4965 forint között változott. A Rába papírjai 4,44 százalékos csökkenést követően 3010 forinton fejezték be a kereskedést hétfőn, az elmúlt egy évben legalacsonyabb áruk 1400 forint, a legmagasabb 4700 forint volt.

