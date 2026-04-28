A Ryanair vezére szerint európai légitársaságok mehetnek csődbe

Michael O'Leary az oslói Norges Bank Investment Management konferencián nyilatkozva elmondta: a Jet A-1 típusú repülőgép-üzemanyag ára márciusban még hordónként 80 dollár körül mozgott,

áprilisra viszont már 150 dollárra ugrott.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) üzemanyagár-figyelője szerint az április 24-ével záruló héten az átlagár elérte a hordónkénti 179 dollárt.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közlése szerint a drágulás közvetlen oka a Hormuzi-szoros lezárása. Ezt a lépést a február 28-án kirobbant közel-keleti háború váltotta ki. A lezárt útvonalon keresztül érkezett korábban Európa kerozinimportjának 75 százaléka. Az IEA vezetője elmondta, hogy ha Európa nem tud elegendő üzemanyagot beszerezni más piacokról, akár hat héten belül kerozinhiány is kialakulhat.

O'Leary szerint amennyiben az üzemanyagár a nyári hónapokban is hordónként 150 dolláros szinten marad,

több európai légitársaság is csődbe fog menni.

Hozzátette, hogy ez középtávon a Ryanairnek kedvezne. A légitársaság az üzemanyag-szükségletének 80 százalékát előre, fedezeti ügyletekkel biztosította. Ennek köszönhetően a vezérigazgató szerint sem jegyáremelésre, sem üzemanyag-pótdíj bevezetésére nem lesz szükségük.

A versenytársak helyzete már most érezhetően nehezebb. Az easyJet márciusban 25 millió font többletköltséggel szembesült a dráguló üzemanyag miatt, a március 31-ig tartó félévben pedig 540–560 millió font veszteséget könyvelt el. A nyári üzemanyag-szükségletének 70 százalékát ugyan fedezeti ügyletekkel biztosította, de a fennmaradó rész továbbra is ki van téve az áringadozásnak. A vállalat ezért járatcsökkentésre és jegyáremelésre készül.

A Lufthansa októberig 20 ezer rövid távú járatot törölt, amivel 40 ezer tonna kerozint takarít meg. A skandináv SAS áprilisban ezer járatot mondott le a megnövekedett üzemanyagköltségek miatt, míg a holland KLM 80 járattal csökkentette a kapacitását a drágulás nyomán. O'Leary a helyzet kapcsán hangsúlyozta: a Hormuzi-szorost a lehető leggyorsabban újra meg kell nyitni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images