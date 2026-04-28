Aggasztó hírek jöttek az OpenAI-tól, megremegtek a tőzsdék

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hétfőn hallgatta meg a Bayer érveit abban az ügyben, amely arról szól, hogy a Roundup gyomirtón fel kellett volna-e tüntetni a rákkockázatot. A most vizsgált perben egy missouri férfi 1,25 millió dolláros esküdtszéki ítéletet nyert, miután non-Hodgkin limfómáját a készítmény használatához kötötte.

A Bayer álláspontja szerint az amerikai szövetségi szabályozás felülírja az ilyen állami pereket. A vállalat arra hivatkozik, hogy az amerikai hatóságok korábban nem írták elő rákkockázati figyelmeztetés feltüntetését a terméken, ezért az egyes államok nem támaszthatnak ettől eltérő követelményeket.

A bírák reakciói vegyes képet mutattak. Brett Kavanaugh több kérdésével inkább a Bayer érvelését erősítette, különösen azt a szempontot, hogy a szövetségi szabályozás egységes címkézést követel meg a növényvédő szereknél. Ezzel szemben John Roberts arra utalt, hogy az államoknak lehetőséget kellene adni arra, hogy új bizonyítékok alapján figyelmeztessék a fogyasztókat az esetleges veszélyekre.

A jogvita különösen fontos a Bayer számára, mert a Monsanto felvásárlása óta a Roundup-perek több mint 10 milliárd dollárjába kerültek a cégnek. A vállalat szerint egy kedvező legfelsőbb bírósági döntés stabil jogi védelmet adhatna a jövőbeni keresetekkel szemben is. Az ügy nemcsak a Bayernek lehet meghatározó, hanem más iparágaknak is, például az orvostechnikai, kozmetikai és élelmiszeripari cégeknek, amelyek hasonló szabályozási környezetben működnek. A végső döntés várhatóan július elejéig születik meg.

A piac negatívan reagált a meghallgatásra. A Bayer részvényárfolyama ma már 6 százalék mínuszban is állt, ezzel a DAX leggyengébb komponense.