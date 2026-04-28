Aggasztó hírek jöttek az OpenAI-tól, megremegtek a tőzsdék

Gyenge zárás
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,1 százalékot esett, az S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos mínuszban zárt. A piacot elsősorban az AI-hoz köthető részvények húzták le, miután sajótértesülések szerint az OpenAI elmaradt saját bevételi és felhasználói céljaitól.
Megkongatta a vészharangot a nagybank: hamarosan újabb esés jöhet a tőzsdéken
A Goldman Sachs szerint az amerikai részvénypiacon rövid távon visszaesés várható, mivel a piaci szereplők pozícionáltsága túlfeszítetté vált, és több kulcsfontosságú intézményi befektetői csoport is eladóként léphet fel. A bank ugyanakkor a várható éven belüli korrekciót vételi lehetőségnek tartja - írta a Bloomberg.
Az OpenAI miatt aggódnak a befektetők
Gyengén szerepelnek ma a technológiai részvények az USA-ban, részben a Wall Street Journal beszámolója miatt, mely szerint az OpenAI nem érte el saját értékesítési és felhasználói céljait a nagy várakozásokkal övezett tőzsdei bevezetése előtt. A Nasdaq 1 százalékos mínuszban van, az S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Dow stagnál.
Figyelmeztet a Goldman Sachs: 25 éve nem látott veszély fenyegeti a befektetőket
A mesterséges intelligencia üzleti modelleket felforgató potenciálja komoly aggodalmakat vet fel az amerikai részvénypiaci értékeltségekkel kapcsolatban. Erre hívja fel a figyelmet a Goldman Sachs egy friss elemzésében. A befektetési bank szerint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok értékeltsége történelmi mértékben függ a hosszú távú növekedési várakozásoktól. Ez a tényező különösen sebezhetővé teszi a piacot.
Kötvényválságra figyelmeztet a világ legnagyobb bankjának vezére
Jamie Dimon, a JP Morgan Chase vezérigazgatója egy norvég befektetési konferencián arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő államadósság kötvénypiaci válságot idézhet elő. Szerinte a döntéshozóknak még azelőtt lépniük kellene, mielőtt a piacok kényszerítik ki a kiigazítást - tudósított a Cnbc.
Nagyrészt esnek az amerikai indexek
Továbbra is nyomás alatt van az amerikai tech szektor, a Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban van, míg az S&P 500 0,7 százalékot esett. A Dow ezzel szemben továbbra is pluszban van, bár mindössze 0,2 százalékos az emelkedés mértéke.
Felminősítette az amerikai részvényeket az HSBC, Európáról viszont rossz hírt közöltek
Az HSBC felminősítette az amerikai részvényeket, és "semlegesről" "felülsúlyozásra" módosította az ajánlását, miközben az európai részvénypiacot leminősítette. A brit bank szerint az erős vállalati eredmények és a mérséklődő geopolitikai kockázatok miatt a figyelem ismét a fundamentumokra irányult.
Oldalazott a magyar tőzsde, megütötték a Richtert
Vegyes mozgások voltak ma jellemzők nemzetközi piacokra, amibe beleillett a magyar piac oldalazása. Itthon a Richter körül voltak izgalmak, hiszen a Molhoz hasonlóan a cégnél is eltolhatják az osztalékfizetés időpontját. Orbán Gábor vezérigazgató arról beszélt, hogy a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében. A bejelentést követően jelentősen esett a Richter árfolyama.
Esnek a tech papírok
A Dow Jones index még mindig pluszban van, miközben az S&P 500 0,5, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett. Hogy mi a megfejtés? Hát az, hogy a nagy tech cégek részvényei szinte mind estek, gyakorlatilag az Apple kivételével. Az Nvidia, az Amazon, a Meta, a Microsoft mind lefordult. A világ messze legnagyobb piaci értékű részvénye, az Nvidia 2 százalékot esett a történelmi csúcsról.
Vegyes mozgások Amerikában
Vegyesen nyitottak az amerikai részvénypiacok, a Dow Jones index 0,3 százalék pluszban, az S&P 500 index pedig 0,4 százalék mínuszban van a nyitást követő percekben.
Esnek a NER részvények
A NER-hez köthető tulajdonosi hátterű vállalatok részvényei ma újra lejtmenetbe kapcsoltak, az Opus 6, a Rába 4, az MBH Jelzálogbank 4, az Appeninn 1,8 százalékot esett.
Esik a Richter a bejelentésre
Nem BÉT bejelentésből, hanem egy konferencián derült ki, hogy a Richter elhalasztja az osztalékfizetést. A Telex tudósítása alapján a Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalékfizetést addig, amíg amíg nem rendeződik az egyetemi autonómiák kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között, mondta Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a G7 konferenciáján. A befektetők nem örülnek a bejelentésnek, a Richter árfolyama 2 százalék mínuszban áll, miközben minden más blue chip árfolyama emelkedik.
Orbán Gábor egyeztetett Magyar Péterrel, a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést
A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el Orbán Gábor vezérigazgató a G7 mai konferenciáján. A döntés következtében a Matthias Corvinus Collegium (MCC) sem jutna hozzá a tulajdonában lévő részvények után járó összeghez.
Erős számok a Coca-Colától
A vártnál erősebb negyedéves számokat közölt a Coca-Cola, a vállalat bevétele és profitja is felülmúlta az elemzői várakozásokat.
A Coca-Cola 2026 első negyedévében 12,47 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami éves alapon 11,2 százalékos növekedést jelent, meghaladva az elemzői várakozásokat.
A profitoldalon szintén erős számokat közölt a társaság. Az egyszeri tételektől tisztított egy részvényre jutó eredmény 0,86 dollár lett, ami közel 6 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust.
Megverte a várakozásokat a GM
A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményeket közölt a General Motors, a vállalat az egész évre vonatkozó profitvárakozását is megemelte a vámterhek enyhülése miatt.
A General Motors első negyedéves árbevétele 43,62 milliárd dollár lett, ami gyakorlatilag megfelelt a várakozásoknak, de elmaradt az egy évvel korábbi 44 milliárd dollártól.
A profitoldalon viszont egyértelmű felülteljesítés volt, az egy részvényre jutó korrigált eredmény 3,70 dollár lett, miközben az elemzői konszenzus 2,62 dollár volt. Egy évvel korábban 2,78 dolláron volt a profit. A korrigált üzemi eredmény 4,25 milliárd dollárra emelkedett, ami éves alapon 22 százalékos növekedést jelent.
A társaság az egész évre vonatkozó várakozásait is javította. A döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága több, korábban Donald Trump által bevezetett vámintézkedést érvénytelenített. A GM szerint ez 500 millió dollárral javította a vállalat kilátásait.
Piaci részesedést veszít az OpenAI, nagyot esett a nagytulajdonosának az árfolyama
Nagyot esett a SoftBank részvényárfolyama, miután olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint az OpenAI több fontos belső növekedési célját sem tudta teljesíteni az egyre erősödő mesterségesintelligencia-versenyben, írja a MarketWatch.
Esik a Bayer
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hétfőn hallgatta meg a Bayer érveit abban az ügyben, amely arról szól, hogy a Roundup gyomirtón fel kellett volna-e tüntetni a rákkockázatot. A most vizsgált perben egy missouri férfi 1,25 millió dolláros esküdtszéki ítéletet nyert, miután non-Hodgkin limfómáját a készítmény használatához kötötte.
A Bayer álláspontja szerint az amerikai szövetségi szabályozás felülírja az ilyen állami pereket. A vállalat arra hivatkozik, hogy az amerikai hatóságok korábban nem írták elő rákkockázati figyelmeztetés feltüntetését a terméken, ezért az egyes államok nem támaszthatnak ettől eltérő követelményeket.
A bírák reakciói vegyes képet mutattak. Brett Kavanaugh több kérdésével inkább a Bayer érvelését erősítette, különösen azt a szempontot, hogy a szövetségi szabályozás egységes címkézést követel meg a növényvédő szereknél. Ezzel szemben John Roberts arra utalt, hogy az államoknak lehetőséget kellene adni arra, hogy új bizonyítékok alapján figyelmeztessék a fogyasztókat az esetleges veszélyekre.
A jogvita különösen fontos a Bayer számára, mert a Monsanto felvásárlása óta a Roundup-perek több mint 10 milliárd dollárjába kerültek a cégnek. A vállalat szerint egy kedvező legfelsőbb bírósági döntés stabil jogi védelmet adhatna a jövőbeni keresetekkel szemben is. Az ügy nemcsak a Bayernek lehet meghatározó, hanem más iparágaknak is, például az orvostechnikai, kozmetikai és élelmiszeripari cégeknek, amelyek hasonló szabályozási környezetben működnek. A végső döntés várhatóan július elejéig születik meg.
A piac negatívan reagált a meghallgatásra. A Bayer részvényárfolyama ma már 6 százalék mínuszban is állt, ezzel a DAX leggyengébb komponense.
Emelkedik a 4iG
A magyar tőzsde egyik nyertese ma a 4iG árfolyama, több mint 6 százalékot emelkedett ma a papír, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy masszív korrekción van túl a részvény, november óta lefeleződött az árfolyam.
Kis mozgások Európában
A keddi kereskedés nem túl sok izgalommal indult a nyugat-európai tőzsdéken, a vezető részvényindexek a hétfői záróértékük közelében nyitottak. Egyelőre érdemi elmozdulás sem a német DAX, sem a francia CAC indexben nincsen.
Kis plusz a magyar tőzsdén
A nyitás utáni percekben a magyar tőzsde kis pluszban van, a blue chipek vegyesen szerepelnek, az OTP és a Richter kis mértékben esett, a Mol és a Magyar Telekom viszont közel 0,9 százalék pluszba lendült.
Itt a legújabb súlycsökkentő csodaszer - Ígéretesek az eredmények!
Biztató eredményeket közölt új fogyasztószeréről a Boehringer Ingelheim. A késői fázisú klinikai vizsgálatban a készítmény átlagosan 16,6 százalékos testsúlycsökkenést ért el, ami újabb jele annak, hogy tovább élesedik a verseny az elhízás elleni gyógyszerek piacán, írja a Reuters.
Renek gyorsjelentés a BP-től
A BP 2026 első negyedévében 3,2 milliárd dolláros tisztított eredményt ért el, ami érdemben meghaladta az elemzői várakozásokat, a piaci konszenzus 2,6 milliárd dollár volt.
Az eredményt elsősorban az olaj- és gázárak emelkedése, és a kereskedési tevékenység kiugró teljesítménye támogatta.
Vegyes számok a Novartistól
A Novartis 2026 első negyedéves gyorsjelentése vegyes képet mutat. Árfolyamszűrten a bevétel 6 százalékkal nőtt, dollárban számolva 15,1 milliárd dollárra emelkedett, ami éves alapon 3 százalékos bővülésnek felel meg. A tisztított üzemi eredmény 4 százalékkal 4,9 milliárd dollárra csökkent, miközben a marzs 32,6 százalékról 32,2 százalékra mérséklődött. Az egy részvényre jutó tisztított eredmény 1 százalékkal 1,80 dollárra esett vissza.
A működési folyamatokat alapvetően két ellentétes hatás határozta meg. A kiemelt, növekedési fázisban lévő készítmények erős bővülést hoztak, ezt azonban részben ellensúlyozta a generikus verseny felerősödése, elsősorban az Entresto esetében az Egyesült Államokban. A fontosabb termékek értékesítésében a Kisqali árfolyamszűrten 51 százalékkal, a Kesimpta 47 százalékkal, a Leqvio 70 százalékkal, míg a Scemblix 66 százalékkal nőtt.
Regionális bontásban az Egyesült Államok maradt a fő növekedési motor, árfolyamszűrten 9 százalékos bővüléssel. Európában 4 százalékos növekedést ért el a cég, a feltörekvő piacokon 5 százalékkal emelkedett az árbevétel. Japán ezzel szemben gyengébben teljesített, ott visszaesést mutattak a számok.
A készítményportfólió átalakulása jól látható. A növekedést hozó gyógyszerek egyre nagyobb súlyt képviselnek, miközben a korábbi húzótermékeknél a szabadalmak kifutása és a generikus verseny nyomást gyakorol az árbevételre és a jövedelmezőségre. A vállalat fenntartotta az idei évre vonatkozó előrejelzését, továbbra is közepes egy számjegyű bevételnövekedéssel és alacsony egy számjegyű üzemi eredményváltozással számol.
Felfelé araszol az olajár
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag továbbra is zárva van, és az Egyesült Államok és Irán között továbbra sincs megállapodás, emiatt emelkednek ma reggel az olajárak. A Brent újra 100 dollár felett áll, de a WTI is megérkezett az elmúlt napok emelkedésével 100 dollár közelébe.
Kitart a jó hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,83 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,12 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,29 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,87 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,29 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon a jegybank kerül fókuszba, reggel a hitelintézeti mérlegstatisztikák jelennek meg, délután pedig kamatdöntést tart az MNB, ami a forint és a hazai hozamok szempontjából kulcsfontosságú. Nemzetközi fronton az amerikai fogyasztói bizalom és a richmondi feldolgozóipari index ad visszajelzést a gazdasági hangulatról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 167,79
|-0,1%
|-0,6%
|8,9%
|2,3%
|22,6%
|44,7%
|S&P 500
|7 173,91
|0,1%
|0,9%
|12,6%
|4,8%
|29,8%
|71,3%
|Nasdaq
|27 305,68
|0,0%
|2,7%
|18,0%
|8,1%
|40,5%
|95,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 537,36
|1,4%
|2,9%
|13,4%
|20,3%
|69,5%
|108,8%
|Hang Seng
|25 925,65
|-0,2%
|-1,7%
|3,9%
|1,2%
|17,9%
|-10,4%
|CSI 300
|4 770,95
|0,0%
|0,3%
|6,0%
|3,0%
|26,0%
|-6,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 083,53
|-0,2%
|-1,4%
|8,0%
|-1,7%
|8,3%
|57,9%
|CAC
|8 141,92
|-0,2%
|-2,3%
|5,7%
|-0,1%
|8,0%
|29,8%
|FTSE
|10 321,09
|-0,6%
|-2,7%
|3,5%
|3,9%
|22,6%
|48,6%
|FTSE MIB
|47 673,91
|0,0%
|-1,1%
|9,9%
|6,1%
|27,6%
|94,8%
|IBEX
|17 692,9
|0,0%
|-3,1%
|5,3%
|2,2%
|32,5%
|102,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 168,5
|-0,5%
|-2,4%
|9,4%
|19,9%
|43,2%
|207,1%
|ATX
|5 763,77
|0,2%
|-1,7%
|9,4%
|8,2%
|41,9%
|76,7%
|PX
|2 591,61
|-0,3%
|-3,1%
|4,4%
|-3,5%
|24,5%
|136,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 730
|0,3%
|-4,9%
|16,9%
|18,9%
|57,4%
|211,7%
|Mol
|4 042
|-1,4%
|0,4%
|1,2%
|37,5%
|33,7%
|96,6%
|Richter
|13 020
|0,2%
|0,2%
|9,2%
|32,0%
|19,7%
|48,0%
|Magyar Telekom
|2 496
|0,2%
|1,9%
|20,6%
|39,3%
|47,3%
|494,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|99,89
|1,5%
|9,7%
|-1,4%
|74,4%
|56,4%
|58,7%
|Brent
|105,44
|0,0%
|10,3%
|-7,0%
|73,3%
|57,5%
|58,4%
|Arany
|4 674,89
|-1,0%
|-2,6%
|3,2%
|8,1%
|42,9%
|162,7%
|Devizák
|EURHUF
|364,1
|-0,2%
|0,4%
|-6,4%
|-5,2%
|-10,3%
|0,4%
|USDHUF
|310,2420
|-0,5%
|0,7%
|-8,2%
|-5,1%
|-13,1%
|3,4%
|GBPHUF
|420,7100
|-0,2%
|1,3%
|-6,3%
|-4,5%
|-11,5%
|0,8%
|EURUSD
|1,1736
|0,3%
|-0,3%
|1,9%
|-0,1%
|3,2%
|-2,9%
|USDJPY
|159,5150
|0,0%
|0,5%
|-0,4%
|1,8%
|10,8%
|47,1%
|GBPUSD
|1,3556
|0,4%
|0,2%
|2,0%
|0,8%
|1,9%
|-2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 373
|-0,1%
|2,0%
|16,6%
|-12,8%
|-18,3%
|40,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,34
|0,7%
|1,9%
|-2,1%
|4,1%
|1,8%
|167,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|1,0%
|2,0%
|-2,2%
|5,0%
|23,3%
|-1 122,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,1
|-1,6%
|2,0%
|-17,6%
|-11,2%
|-12,9%
|121,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
