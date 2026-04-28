Brüsszelig jutott a BYD szegedi gyárának ügye - Súlyos vádak a kínai céggel szemben

Az ügy az Európai Parlament elé került, miután a China Labor Watch jelentése szerint
a gyár építésén dolgozó munkások egy részét extrém körülmények között foglalkoztatták.
A beszámoló alapján több ezer dolgozó akár heti hét napot is munkában töltött, napi 12 órát meghaladó műszakokkal. A szervezet 50 munkással készített interjút és többször is felkereste a helyszínt.
A jelentés szerint a kivitelezésben részt vevő egyik vállalat, az AIM Construction Hungary egy olyan kínai cégcsoporthoz tartozik, amelyik korábban Brazíliában már hasonló botrányba keveredett. Az ottani hatóságok vizsgálata szerint a körülmények a kényszermunka kategóriáját súrolták. A BYD akkor megszakította a kapcsolatot az érintett leányvállalattal, a mostani ügy viszont arra utal, hogy ugyanannak a cégcsoportnak egy másik egysége dolgozik a magyar projekten.
A szegedi építkezésen történt egy haláleset is egy darubaleset során, és a mentőszolgálat adatai szerint február eleje óta tizenkétszer kellett kivonulniuk a helyszínre. A jelentés további problémákat is felvet, például hiányos egészségügyi ellátást és azt, hogy egyes dolgozók nem megfelelő jogi státuszban dolgoztak, ami a biztosításukat is érinthette. Az is felmerült, hogy a dolgozókat pénzügyi eszközökkel tartották a helyszínen. Egyesek csak több hónap munka után kaptak volna repülőjegyet hazautazáshoz, mások bérének egy részét visszatartották a szerződés végéig. A jelentés szerint az alkalmazottakat arra is utasíthatták, hogy a hatósági ellenőrzéseken a valósnál rövidebb munkaidőt mondjanak.
Ez az első alkalom, hogy egy kínai tulajdonú autógyártó európai gyártásához kapcsolódó vádak az Európai Bizottság elé kerültek. Az Európai Parlament több képviselője hivatalosan is kérdéseket tett fel ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságnak.
A BYD és az érintett kivitelezők nem reagáltak a megkeresésekre.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
