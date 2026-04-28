Csökkenő bevétel mellett stabil profit a Glosternél

A társaság konszolidált árbevétele 8,65 milliárd forintot tett ki, ami 16 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenést magyarázza, hogy a 2024 végén értékesített rendszerintegrációs üzletág számai már egyáltalán nem szerepeltek a tavalyi eredményekben.
A pénzügyi beszámoló legfontosabb üzenete a bevételi szerkezet drasztikus átalakulása.
A Glosternél az ismétlődő árbevételek aránya az egy évvel korábbi 78,6 százalékról 91,4 százalékra ugrott. Bár a hazai piacról származó bevételek jelentősen csökkentek, a külföldi értékesítés sokkal ellenállóbbnak bizonyult. Ennek köszönhetően a teljes bevételen belül az exportarány 52,5 százalékra emelkedett.
A bevételcsökkenés ellenére a cég eredményessége nem romlott. A 751 millió forintos EBITDA mellett a nyereséghányad stabil maradt. Az adózott eredmény 456 millió forintot ért el, ami mindössze egy százalékkal marad el a bázisidőszak értékétől.
Az üzletágak teljesítménye vegyesen alakult. A felhőszolgáltatási üzletág kiemelkedően teljesített: árbevétele 35 százalékkal, 3,61 milliárd forintra nőtt. Ennek túlnyomó része előfizetésekből és üzemeltetési szerződésekből származott. Ezzel szemben a szoftverfejlesztésre fókuszáló szegmens bevétele 11 százalékkal mérséklődött. Ezt a vállalat a német ajkú (DACH) régió autóiparának átmeneti lassulásával indokolta. A meglévő szerződésállomány azonban ebben a szegmensben is stabil maradt.
A profiltisztítás nyomán a Gloster egy kisebb, fókuszáltabb céggé vált. A vállalat az év végén 200 szakemberrel, négy országban működött. A jövőben a magasabb hozzáadott értékű, exportorientált szolgáltatásokra és a skálázhatóságra helyezik a hangsúlyt. Ezt az új irányt támogatja a menedzsment átalakítása is. 2026 márciusától Csillag Péter veszi át a vezérigazgatói posztot. Az alapító-többségi tulajdonos, Szekeres Viktor igazgatósági elnökként a továbbiakban a hosszú távú stratégiáért és az akvizíciókért felel. A befektetők számára a következő időszak legfőbb kérdése az lesz, hogy ez az új, letisztult és stabilabb üzleti modell mikor tud ismét dinamikus növekedést felmutatni.
A Glostár árfolyama idén 10,6 százalékos pluszban van.
