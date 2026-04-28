Energiaárak klímapolitikai szempontból: rezsicsökkentés helyett jövedelemkompenzáció?

"Magyarország jelen pillanatban teljesítésben az EU előtt jár" – hangsúlyozta Koczóh Levente András senior klímapolitikai szakértő a tanulmányt bemutató webináron. Az ország 2023-ban 47 százalékos nettó kibocsátáscsökkenést ért el, míg az EU csak 40 százalék körül állt. Ez részben történelmi okokra vezethető vissza, de hozzájárulnak a magas napelem-kapacitások is.
A szakértő szerint öt tanulmány készült az elmúlt években a 2050-es klímasemlegességi cél versenyképességi hatásairól – mindegyik azt mutatja, hogy a GDP növekedése, több munkahely lehetne elérhető és a bevételek meghaladnák az átállás költségeit, így az átmenet gazdaságfejlesztési programként is értelmezhető lenne.
Az átmenet megvalósításához több területen gyakorlati megvalósítás vár Magyarországra:
- az épületállomány esetében 3-3,1 százalékos éves mélyfelújítási arányt lenne szükséges elérni minden lakossági szegmensben.
- A fosszilis tüzelést a fűtésből 2040-ig szinte teljesen ki kellene váltani, megelőzve akár a mai felújításokat.
- A közlekedésben "nagyon komoly módváltást" kell végrehajtani már a következő évtizedben, növelve a közösségi közlekedés, a kerékpározás és gyaloglás arányát. Emellett a magas kibocsátású használt gépjárművek importjának a blokkolása is megfontolandó, jelenleg ugyanis az újonnan forgalomba helyezett autók fele valójában 10-15-20 éves, nyugatról származó nagy szennyezésű jármű.
- Az iparban fel kell gyorsítani a tüzelőanyag-váltást, néhány nagy ipari üzemnél pedig már ebben az évtizedben meg kellene jelennie a kibocsátások leválasztásának.
Mit hozna az EU ETS2?
Az EU új kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS2) 2028-tól épületekre és közúti közlekedésre is vonatkozik. A REKK által készített korábbi becslés szerint,
az ets2 A BENZIN ÉS DÍZEL ÁRÁBAN 10-12 SZÁZALÉKOS, A FÖLDGÁZ ÁRÁBAN 8-12 SZÁZALÉKOS EMELKEDÉST OKOZNA.
"A saját számításaink szerint az ETS2 az indulása körüli időszakban évi 1,2 millió tCO2e ÜHG-kibocsátás-csökkentést érhet el a felhasználói szokások befolyásolása révén. Ez aztán a beruházások felpörgésével és 2031-től kezdve a kvótaár növekedésével növekedhet." - mondta el Koczóh Levente.
ETS2 - Az épületekre, a közúti közlekedésre és további ágazatokra vonatkozó külön kibocsátáskereskedelmi rendszer
Az EU definíciója szerint, a közúti közlekedés és az építőipar vonatkozásában – melyekre a jelenlegi ETS hatálya nem terjed ki – a kibocsátáscsökkentés ösztönzésére a társjogalkotók megállapodtak abban, hogy 2027 után egy különálló, de párhuzamosan működő ETS-t (név szerint ETS2-t) hoznak létre az érintett ágazatokban elégetett tüzelőanyagokból származó kibocsátásokra. A jelenlegi ETS-től eltérően az úgynevezett ETS2 az upstream szabályozás kérdését helyezi előtérbe, vagyis azokra a szereplőkre vonatkozik, amelyeknek az energia után kell jövedéki adót fizetniük (például adóraktárak és üzemanyag-beszállítók). Az ETS2 hatálya alá tartozó jogalanyok kötelesek a hitelesített kibocsátásuk után az általuk forgalomba bocsátott üzemanyag mennyiségével megegyező mennyiségű kibocsátási egységet visszaadni.
Koczóh Levente előadásában összefoglalta, hogy az érintett energiafelhasználási területeken hogyan lenne érdemes átalakítani támogatási rendszereket, hogy a lakosságot méltányosan érintsék a változások, de közben motiválják is az energiafelhasználás csökkentésére. A földgáznál a rezsicsökkentés sávhatárát lenne érdemes levinni, így többeket érintene a felső sáv, ami ösztönözné a kibocsátáscsökkentést. A távhő esetében jövedelmi kompenzáció alkalmazása lenne célszerű a szociális klímaalapból. Az áram esetében a rezsicsökkentést mennyiség helyett idő alapján alakíthatnák át – vagyis legyenek olyan idősávok, amikor a felső ár érvényesül, napközben pedig az olcsó ár. Ehhez az okosmérők gyors, államilag támogatott kiépítése szükséges.
Az ETS2 kvótabevételek és a szociális klímaalap együtt körülbelül 500 milliárd forint forrást jelentene 2028-tól. "Összességében Magyarország több pénzt kapna vissza az ETS2-ből, mint amennyi költséget elszenvednek a magyar felek" – mondta a szakértő.
Magyarországnak az uniós jog szerint el kellett volna készítenie a Nemzeti Épületfelújítási Tervet, (NÉT) ennek a vázlata a tavalyi év végéig kellett volna elkészülnie, de ez még nem történt meg. A magyar épületállomány "különösen energiapazarló, még a rossz állapotban lévő európai állományhoz képest is".
A terv részeként a fosszilis kazánok kivezetését lenne célszerű ösztönözni – új épületben 2030-tól nem lehetne beépíteni új gázkazánt, ezt pedig ki kellene terjeszteni a használt épületekre is. A csökkenő lakosságú országban a lakások és családi házak 12,5 százaléka lakatlan volt a legutóbbi népszámlálás szerint, ezért az új építések helyett a meglévő épületek használatban tartására kellene helyezni a hangsúlyt.
ETS2 által leginkább érintett háztartások
Az ETS2 rendszer bevezetése elsősorban a legrosszabb energetikai besorolású, gázfűtéses lakásokban élőket érinti majd, akik főként családi házakban laknak és területileg az alföldi régiókban, valamint Észak-Magyarországon koncentrálódnak – derül ki Gerőházi Éva, a Városkutatás Kft. senior kutatójának webináron elhangzott elemzéséből.
A KSH 2022-es népszámlálási adatai alapján végzett modellezés szerint az ETS2 rendszer által leginkább érintett lakások – a H, illetve I energetikai kategóriába tartozó, gázfűtéses ingatlanok – jelentős részaránnyal rendelkeznek a magyar lakásállományban. "A családi házaknak közel fele ebben a kategóriában, tehát az ETS által erősen érintett kategóriában helyezkedik el", hangsúlyozta Gerőházi Éva.
A 80 négyzetméter alatti családi házak esetében szintén közel 50% az érintettek aránya, míg a nagyobb, 80 négyzetméter feletti házaknál ez 43%. A többlakásos épületeknél is jelentős az érintettség: a nem lakáscélú épületekben közel 20%, míg a kisebb-nagyobb többlakásos épületekben 16% körül van az érintettek aránya.
A legrosszabb energetikai osztályú, kizárólag gázfűtéses lakások területi elhelyezkedése egyértelmű mintázatot mutat. Elsősorban az alföldi régiók és Észak-Magyarország érintett, ahol ezeknek az épületeknek körülbelül fele kisvárosban, másik fele falvakban található. A kisfalvas településszerkezetű területeken – Észak-Magyarországon, Közép-Dunántúlon, Dél-Dunántúlon – a problémák főként a falvakban jelentkeznek.
Budapest esetében, bár arányában kisebb a probléma, a nagy lakásállomány miatt számosságában jelentős és nem elhanyagolható a városi szintű kezelés szükségessége.
Az ETS2 bevezetése a gáz védett árához képest körülbelül 50%-os növekedést jelentene, ami egy átlagos háztartás számára havi 7-8 ezer forint többletköltséget jelentene.
"Nem az ETS2 bevezetése a problémás, azt kellene végiggondolni, hogy a rezsicsökkentéssel hosszú távon mit tudunk csinálni" – fogalmazott a kutató. A jelenlegi rendszerben ugyanis jelentős egyenlőtlenségek vannak: aki a rezsicsökkentési határ alatt van, évente 180-200 ezer forintot fizet gázért, míg aki felette, akár 1,5 millió forintot is.
A kutatás kimutatta, hogy a legrosszabb műszaki paraméterekkel rendelkező épületekben élők társadalmi helyzete településtípusonként eltérő mintázatot mutat. A falvakban és kisvárosokban egyértelműen látszik, hogy a legrosszabb épületállományban a legrosszabb szociális helyzetű emberek vannak, míg a megyei jogú városokban és Budapesten ez az összefüggés eltűnik.
"Hiába adunk akár 100%-os támogatást is társadalmilag célzott csoportokra, a községekben és a kisvárosokban nem fognak megmozdulni" – hangsúlyozta Gerőházi Éva. Ezért szükség van erős technikai asszisztenciára, egyablakos tanácsadásra és "fogjuk meg a kezét és csináljuk együtt típusú dolgokra".
A javasolt megoldás három pillérre épül: mainstream támogatások bevezetése minden épülettípusra, mivel nem csak a legrosszabb épületállományban érhetők el komoly megtakarítások; a szociális klímaterv kiegészítő szerepe az energiaszegények és az ETS2 által érintett családok számára; valamint jövedelemkompenzáció bevezetése.
Karbonárazás társadalmi hatásai
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke a webináriumon fejtette ki álláspontját a karbonárazás társadalmi hatásairól és a szükséges kompenzációs mechanizmusokról.
A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében bevezetendő karbonárazás hatásait kompenzációs rendszerrel lehet mérsékelni, amely a lakosság túlnyomó részének előnyös lehet - mondta el a szakértő, majd hozzátette: "A karbonárazás hatásában ugyanolyan, mint egy adó, tehát az árakat emeli, és az áremelkedést mindenkinek célszerű megéreznie, a szegényebbeknek is. Ez garantálja, hogy nem élnek az emberek hazugságban, nem hiszik azt, hogy olcsóbb az energia, miközben nem az"
Az elnök szerint nem az alacsony árak a fontosak, hanem az, hogy az emberek olyan körülmények között tudjanak élni, amely megfelel egy normális életnek. Ezt beruházásokkal és pénzügyi támogatással is biztosítani lehet. A kompenzációs modellt már számos országban kipróbálták Indonéziától kezdve Kanadáig és Svájctól kezdve Iránig. Magyarországon is volt már hasonló példa, bár nem az energiaárakkal, hanem a húsárakkal kapcsolatban.
A közlekedés területén végzett elemzések szerint Magyarországon a lakosság leggazdagabb 10 százaléka körülbelül tízszer annyit költ az autójára, mint a legszegényebb tíz százaléka, akiknek nagyrészt nincs is autójuk, vagy nagyon keveset használják.
"Bármilyen támogatást, mint például a jövedéki adócsökkentés, elsősorban azokat támogatja, akiknek erre semmi szükségük nincs" - fogalmazott az elnök, aki szerint ezt haladéktalanul meg kell szüntetni. A számítások szerint ha mindenki egyformán kapna kompenzációt a személygépkocsi közlekedésért, akkor a szegények nagyon jól járnának, és a lakosság nagyobbik része is jól járna. Ha a leggazdagabb 20 százalék nem kapna kompenzációt, akkor mindenki jól járna, és több mint a fele nagyon jól járna.
Az épületeknél sokkal bonyolultabb a helyzet a szakértő szerint, mivel a lakosság leggazdagabb 10 százaléka csak körülbelül másfélszer annyi gázt használ, mint a legszegényebb, tehát nem akkora a különbség. Ráadásul sokféle tüzelőanyag van használatban.
Az épületfelújítások és a közlekedés dekarbonizációja kapcsán Lukács András elmondta, hogy rengeteg pénzt és szakembert visznek el olyan nagy beruházások, amelyekre nincs szükség, vagy amelyek sokkal kevésbé fontosak, mint az épületfelújítás. A közlekedés dekarbonizációjával kapcsolatban pedig kétségeit fejezte ki az elektromos autókra való áttérés megvalósíthatóságával kapcsolatban. Már most láthatóak az akkumulátorgyárak okozta problémák, és a különböző nyersanyag-kitermelés ellen Chilétől kezdve Szerbián keresztül Ausztráliáig mindenütt tiltakozások vannak a jelentős környezeti károk miatt.
