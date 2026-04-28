Fontos európai engedélyt kapott a Richter
Fontos európai engedélyt kapott a Richter

Fontos európai engedélyt kapott a Richter, az Európai Bizottság jóváhagyta a társaság Tuyory nevű bioszimiláris tocilizumab készítményét, ami újabb lépés a gyógyszercég biotechnológiai portfóliójának erősítésében.

Forgalombahozatali engedélyt adott az Európai Bizottság a Richter Tuyory nevű bioszimiláris tocilizumab készítményére, amelynek referencia-gyógyszere a RoActemra. A döntés az Európai Gyógyszerügynökség február végén kiadott pozitív szakvéleményét követi, és az Európai Unió mellett Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára is vonatkozik.

A készítményt a Richter a japán Mochida Pharmaceuticallal közösen fejlesztette ki. A Tuyory többek között rheumatoid arthritis, juvenilis idiopátiás arthritis, óriássejtes arteritis, citokinfelszabadulási szindróma, valamint COVID-19 kezelésére alkalmazható, intravénás és szubkután formában is.

A jóváhagyás újabb mérföldkő a Richter biotechnológiai üzletágának, és erősíti a társaság reumatológiai portfólióját.

A bioszimiláris készítmények stratégiai jelentősége abban áll, hogy a drága biológiai terápiákhoz szélesebb, költséghatékonyabb hozzáférést biztosíthatnak, miközben új növekedési lehetőséget jelentenek a gyógyszercég számára.

