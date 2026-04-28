Jönnek a gigagyorsjelentések - Merre tovább a piacokon?
Jönnek a gigagyorsjelentések - Merre tovább a piacokon?

Hétfőn vegyes képet mutattak a vezető tőzsdék, az amerikai és az európai vezető részvényindexek is vegyesen mozogtak, de alapvetően kitart a jó hangulat a világ tőzsdéin. A befektetők most új impulzusokra várnak, amit hamarosan meg is kaphatnak. A héten lesz amerikai kamatdöntés és több nagy amerikai technológiai vállalat is közzéteszi a legfrissebb számait. Ezek mind hozhatnak nagyobb mozgásokat a tőzsdéken. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy folyamatos a híráramlás az iráni konfliktussal kapcsolatban is.

Felfelé araszol az olajár

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag továbbra is zárva van, és az Egyesült Államok és Irán között továbbra sincs megállapodás, emiatt emelkednek ma reggel az olajárak. A Brent újra 100 dollár felett áll, de a WTI is megérkezett az elmúlt napok emelkedésével 100 dollár közelébe.

Kitart a jó hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,83 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,12 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,29 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,87 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,29 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma Magyarországon a jegybank kerül fókuszba, reggel a hitelintézeti mérlegstatisztikák jelennek meg, délután pedig kamatdöntést tart az MNB, ami a forint és a hazai hozamok szempontjából kulcsfontosságú. Nemzetközi fronton az amerikai fogyasztói bizalom és a richmondi feldolgozóipari index ad visszajelzést a gazdasági hangulatról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 167,79 -0,1% -0,6% 8,9% 2,3% 22,6% 44,7%
S&P 500 7 173,91 0,1% 0,9% 12,6% 4,8% 29,8% 71,3%
Nasdaq 27 305,68 0,0% 2,7% 18,0% 8,1% 40,5% 95,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 537,36 1,4% 2,9% 13,4% 20,3% 69,5% 108,8%
Hang Seng 25 925,65 -0,2% -1,7% 3,9% 1,2% 17,9% -10,4%
CSI 300 4 770,95 0,0% 0,3% 6,0% 3,0% 26,0% -6,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 083,53 -0,2% -1,4% 8,0% -1,7% 8,3% 57,9%
CAC 8 141,92 -0,2% -2,3% 5,7% -0,1% 8,0% 29,8%
FTSE 10 321,09 -0,6% -2,7% 3,5% 3,9% 22,6% 48,6%
FTSE MIB 47 673,91 0,0% -1,1% 9,9% 6,1% 27,6% 94,8%
IBEX 17 692,9 0,0% -3,1% 5,3% 2,2% 32,5% 102,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 168,5 -0,5% -2,4% 9,4% 19,9% 43,2% 207,1%
ATX 5 763,77 0,2% -1,7% 9,4% 8,2% 41,9% 76,7%
PX 2 591,61 -0,3% -3,1% 4,4% -3,5% 24,5% 136,4%
Magyar blue chipek              
OTP 41 730 0,3% -4,9% 16,9% 18,9% 57,4% 211,7%
Mol 4 042 -1,4% 0,4% 1,2% 37,5% 33,7% 96,6%
Richter 13 020 0,2% 0,2% 9,2% 32,0% 19,7% 48,0%
Magyar Telekom 2 496 0,2% 1,9% 20,6% 39,3% 47,3% 494,3%
Nyersanyagok              
WTI 99,89 1,5% 9,7% -1,4% 74,4% 56,4% 58,7%
Brent 105,44 0,0% 10,3% -7,0% 73,3% 57,5% 58,4%
Arany 4 674,89 -1,0% -2,6% 3,2% 8,1% 42,9% 162,7%
Devizák              
EURHUF 364,1 -0,2% 0,4% -6,4% -5,2% -10,3% 0,4%
USDHUF 310,2420 -0,5% 0,7% -8,2% -5,1% -13,1% 3,4%
GBPHUF 420,7100 -0,2% 1,3% -6,3% -4,5% -11,5% 0,8%
EURUSD 1,1736 0,3% -0,3% 1,9% -0,1% 3,2% -2,9%
USDJPY 159,5150 0,0% 0,5% -0,4% 1,8% 10,8% 47,1%
GBPUSD 1,3556 0,4% 0,2% 2,0% 0,8% 1,9% -2,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 373 -0,1% 2,0% 16,6% -12,8% -18,3% 40,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,34 0,7% 1,9% -2,1% 4,1% 1,8% 167,4%
10 éves német állampapírhozam 3,01 1,0% 2,0% -2,2% 5,0% 23,3% -1 122,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,1 -1,6% 2,0% -17,6% -11,2% -12,9% 121,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

