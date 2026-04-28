Jönnek a gigagyorsjelentések - Merre tovább a piacokon?

Felfelé araszol az olajár
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag továbbra is zárva van, és az Egyesült Államok és Irán között továbbra sincs megállapodás, emiatt emelkednek ma reggel az olajárak. A Brent újra 100 dollár felett áll, de a WTI is megérkezett az elmúlt napok emelkedésével 100 dollár közelébe.
Kitart a jó hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,83 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,12 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,29 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,87 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,29 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon a jegybank kerül fókuszba, reggel a hitelintézeti mérlegstatisztikák jelennek meg, délután pedig kamatdöntést tart az MNB, ami a forint és a hazai hozamok szempontjából kulcsfontosságú. Nemzetközi fronton az amerikai fogyasztói bizalom és a richmondi feldolgozóipari index ad visszajelzést a gazdasági hangulatról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,5 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 167,79
|-0,1%
|-0,6%
|8,9%
|2,3%
|22,6%
|44,7%
|S&P 500
|7 173,91
|0,1%
|0,9%
|12,6%
|4,8%
|29,8%
|71,3%
|Nasdaq
|27 305,68
|0,0%
|2,7%
|18,0%
|8,1%
|40,5%
|95,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 537,36
|1,4%
|2,9%
|13,4%
|20,3%
|69,5%
|108,8%
|Hang Seng
|25 925,65
|-0,2%
|-1,7%
|3,9%
|1,2%
|17,9%
|-10,4%
|CSI 300
|4 770,95
|0,0%
|0,3%
|6,0%
|3,0%
|26,0%
|-6,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 083,53
|-0,2%
|-1,4%
|8,0%
|-1,7%
|8,3%
|57,9%
|CAC
|8 141,92
|-0,2%
|-2,3%
|5,7%
|-0,1%
|8,0%
|29,8%
|FTSE
|10 321,09
|-0,6%
|-2,7%
|3,5%
|3,9%
|22,6%
|48,6%
|FTSE MIB
|47 673,91
|0,0%
|-1,1%
|9,9%
|6,1%
|27,6%
|94,8%
|IBEX
|17 692,9
|0,0%
|-3,1%
|5,3%
|2,2%
|32,5%
|102,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 168,5
|-0,5%
|-2,4%
|9,4%
|19,9%
|43,2%
|207,1%
|ATX
|5 763,77
|0,2%
|-1,7%
|9,4%
|8,2%
|41,9%
|76,7%
|PX
|2 591,61
|-0,3%
|-3,1%
|4,4%
|-3,5%
|24,5%
|136,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 730
|0,3%
|-4,9%
|16,9%
|18,9%
|57,4%
|211,7%
|Mol
|4 042
|-1,4%
|0,4%
|1,2%
|37,5%
|33,7%
|96,6%
|Richter
|13 020
|0,2%
|0,2%
|9,2%
|32,0%
|19,7%
|48,0%
|Magyar Telekom
|2 496
|0,2%
|1,9%
|20,6%
|39,3%
|47,3%
|494,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|99,89
|1,5%
|9,7%
|-1,4%
|74,4%
|56,4%
|58,7%
|Brent
|105,44
|0,0%
|10,3%
|-7,0%
|73,3%
|57,5%
|58,4%
|Arany
|4 674,89
|-1,0%
|-2,6%
|3,2%
|8,1%
|42,9%
|162,7%
|Devizák
|EURHUF
|364,1
|-0,2%
|0,4%
|-6,4%
|-5,2%
|-10,3%
|0,4%
|USDHUF
|310,2420
|-0,5%
|0,7%
|-8,2%
|-5,1%
|-13,1%
|3,4%
|GBPHUF
|420,7100
|-0,2%
|1,3%
|-6,3%
|-4,5%
|-11,5%
|0,8%
|EURUSD
|1,1736
|0,3%
|-0,3%
|1,9%
|-0,1%
|3,2%
|-2,9%
|USDJPY
|159,5150
|0,0%
|0,5%
|-0,4%
|1,8%
|10,8%
|47,1%
|GBPUSD
|1,3556
|0,4%
|0,2%
|2,0%
|0,8%
|1,9%
|-2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 373
|-0,1%
|2,0%
|16,6%
|-12,8%
|-18,3%
|40,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,34
|0,7%
|1,9%
|-2,1%
|4,1%
|1,8%
|167,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|1,0%
|2,0%
|-2,2%
|5,0%
|23,3%
|-1 122,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,1
|-1,6%
|2,0%
|-17,6%
|-11,2%
|-12,9%
|121,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: AI/Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Fajsúlyos intézkedésnek ígérkezik.
Új iráni békejavaslat fekszik Trump asztalán, de egyelőre nem tudni, mik a közel-keleti hatalom újabb követelései
Tanácsadókkal vitatta meg az elnök.
Megmondta Zelenszkij: a béke kulcsa, hogy teljesüljön Ukrajna leghőbb vágya
Nem lesz könnyű elérni.
Újra támadják egymást a felek, összedőlni látszik a tűzszünet Pakisztán és Afganisztán között
Ez az elmúlt egy hónap legsúlyosabb incidense.
Feje tetejére állt az időjárás: több tíz centi hó hullott Moszkvában
Több mint 100 éve nem volt ilyen április végén.
Előrehozott választások jönnek az európai turistaparadicsomban
Az infláció réme fenyegeti a kis országot.
Több vezető is a listáján volt: írásban hagyott üzenetet a támadó, aki végezni akart Trumppal a hétvégén
Vádat emeltek a lövöldöző ellen.
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.