Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról
Miután egyetlen héten belül négy nagy számsorsjáték főnyereményét is elvitték Magyarországon, mindegyik nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél az összesen több mint 8 milliárd forintnyi fődíjért - számol be az Infostart. A lottótársaság közölte, a nyereményeket kifizetik az elrendelt hatósági ellenőrzéstől függetlenül.

Mint megírtuk, az április 12-ei országgyűlési választás utáni héten rendkívül szokatlan együttállásra volt példa: a Skandináv lottó, a Hatoslottó, a Joker és az Ötöslottó sorsolásán egyaránt született telitalálatos szelvény. A négy játék főnyereménye együttesen nagyjából 8 milliárd forintot tett ki, ebből a legnagyobb tételt a mintegy 6,8 milliárd forintos Ötöslottó-főnyeremény jelentette, amely a játék 70 éves történetében rekordnak számított.

Paulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. vállalati kommunikációs főosztályvezetője az InfoRádióban elmondta, hogy

mind a négy nyertes jelentkezett a társaságnál, majd külön hangsúlyozta, hogy négy különböző személyről van szó.

A szerencsés játékosok 7-10 napon belül megkapják a nyereményüket.

A társaság azután döntött a rendkívüli vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a sajtóban és a közösségi médiában kétségek merültek fel a sorsolások tisztaságával kapcsolatban. A főosztályvezető ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a hatósági ellenőrzés teljesen független a nyeremények kifizetésétől. Mint emlékeztetett, a sorsolások során semmilyen fennakadás nem történt.

A felügyeleti hatóság átvizsgálja a sorsolási folyamat szabályosságát, a sorsolási eszközök hitelesítési iratait, a közjegyzői jegyzőkönyveket és az élő sorsolási műsorokat is.

Várhatóan az informatikai rendszereket is ellenőrzik, mely során megvizsgálják, hogy minden fogadáson megtalálható-e a digitális hitelesítő pecsét, illetve rendben van-e az adatbázisban szereplő adatfájlok auditja. Paulin Ildikó hozzáfűzte: az sem kizárt, hogy a hatóság revizorai a sorsolási stúdiókban is megjelennek. Egy ilyen helyszíni ellenőrzés egyébként előzetes bejelentés nélkül is bármikor megtörténhet.

