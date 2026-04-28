Nem áll meg a Hungarikum Alkusz: további terjeszkedés jöhet Magyarországon és külföldön is

A magyar biztosítási piac fejlődéséhez át kell gondolni a biztosítók extraprofitadójának a kivezetését, és nemzetstratégiai lépéseket kell tenni a pénzügyi edukáció fejlesztésére – jelentette ki a Hungarikum Alkusz keddi sajtótájékoztatóján Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató. Az alkuszcsoport számos új együttműködést kötött az elmúlt hónapokban, és tavaly 12%-kal 35,4 milliárd forintra növelte árbevételét. A 9000 vállalati ügyféllel, közöttük 603 állami ügyféllel rendelkező cégcsoport nem kíván megállni: nyitott a további akvizíciókra a hazai és a nemzetközi színtéren is.

Teher alatt nőtt a pálma

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója előadásában arról beszélt, hogy a magyar biztosítási piac penetrációja tavaly 2,4% környékére emelkedett, ami örvendetes fejlemény, de bőven van tér a növekedésre. Ausztriában az 5%-ot közelíti a penetráció, amiben szerepe van nyugati szomszédunk ötven vállalat bevonásával zajló pénzügyi edukációs stratégiájának is. Hollandia és Németország 8% feletti, az Egyesült Királyság 12%-ot megközelítő, Franciaországban csaknem 13%-ot elérő GDP-arányos biztosítási díjbevétellel büszkélkedik, de Szlovénia is jócskán előttünk jár.

Tavaly 1962 milliárd forint díjbevételt ért el a magyar biztosítási szektor, ami látványos, 15,7%-os növekedést jelentett.

2020 óta valamivel az infláció felett nőtt a díjbevétel, vagyis reálértéken emelkedő pályán állt a szektor. A nem-életbiztosítási szerződések darabszáma 58 ezerrel, az életbiztosításoké 42 ezerrel növekedett – előbbiben a vállalkozói felelősségbiztosításoknak, utóbbiakban a megtakarítási célú életbiztosításoknak kiemelt szerepük volt. Egy főre 1,59 biztosítási szerződés jut Magyarországon – míg Nyugaton ez 4-5 körül, a régiókban 1-2 körül szóródik.

Keszthelyi Erik szerint a biztosításközvetítők létszáma nagyban befolyásolja a penetrációt, ebből a szempontból nagy visszaesést jelent a 2007-es 40 ezerről mára 24 ezerre történt létszámcsökkenés.

Keszthelyi Erik Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., elnök-vezérigazgató

A Magyar Nemzeti Bank 2016-os célkitűzésében az szerepelt, hogy a top5 hazai biztosító részedése 2024-re 55%-ra csökkenjen, az ehhez képest megvalósult 63%-os célszám azt mutatja, hogy még mindig nem kellően versenyző a piac, bár vannak olyan piaci szegmensek (pl. a kfgb), ahol meglehetősen élénk a verseny. A magyar piac versenyző jellegének és versenyhelyzetének javításában nagy szerepe lenne az adózás megváltoztatásának:

2022-ben azzal az ígérettel vezette be a kormány a biztosítók extraprofitadóját, hogy csak két évig tartja az életben, ehhez képest ez ma is sújtja a szektort.

Tavaly 64 milliárd forintnyi extraprofitadót fizettek a biztosítók (az állampapír-vásárlások tehercsökkentő hatását is figyelembe véve) a 152 milliárd forintnyi biztosítási adó mellé. Messze a biztosítási szektor fizeti a legmagasabb különadót az ágazatok közül, aktuális lenne a teher kivezetése, legalábbis csökkentése.

2020 és 2024 között 52%-kal nőtt a magyar biztosításközvetítők jutalékbevétele, a közvetítők száma viszont 9%-kal csökkent. A tavaly év közepi adatok szerint 12 208 természetes személy dolgozik a biztosításközvetítői piacon, ami enyhe emelkedést jelent 2023 és 2024 végéhez képest. Ez a függő közvetítőknél látható csökkenéssel, az onnan történő átvándorlással magyarázható. Az alkuszok átlagéletkora 49,8 év, a többes ügynököké 36,5 év – derült ki az MNB adataiból. 2020-ban még a szerződések 43%-át,

ma már a szerződések több mint 45%-át a független közvetítők értékesítik a biztosítók számára.



Keszthelyi Erik beszélt a lakásbiztosítási kampányról is, megfogalmazása szerint átütő sikert nem ért el a lehetőség, amiben a 20%-ban maximált közvetítői jutaléknak is szerepe van. Bár Európában a top3-ban vagyunk a lakásbiztosítási penetráció szempontjából, 1 millióan még mindig lakásbiztosítás nélkül vannak, 3,5 millió gépjármű közlekedik casco nélkül, és 4 millió dolgozónak nincs kockázati életbiztosítása, de 3,5 milliónak egészségbiztosítása, illetve öngondoskodási terméke sem. Minél hosszabb ideig lesz velünk az extraprofitadó, annál inkább fel kell készülni a casco-piac csökkenésére – hívta fel a figyelmet az elnök-vezérigazgató.

A biztosítási piac fejlődéséhez át kell gondolni az extraprofitadó kivezetését, és nemzetstratégiai lépéseket kell tenni a pénzügyi edukáció fejlesztésére

- hangsúlyozta Keszthelyi Erik, kiemelve: utóbbi érdekében saját cége, a Hungarikum Alkusz is jelentős lépéseket tett.

Folytatná a növekedést a Hungarikum Alkusz

A Hungarikum Alkusz a független biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjeként az elmúlt években egy komplex ökoszisztémát épített fel, és ma már messze nem csak vállalati biztosítások értékesítésével foglalkozik – hangsúlyozta. Több mint 1000 biztosításközvetítővel dolgoznak együtt, az OVB után a legnagyobb, nem vállalati termékeket értékesítő hálózattal rendelkeznek.

A Hungarikum Alkusz Csoport árbevétele 35,4 milliárd forint volt tavaly, ami 12%-os növekedést jelent.

190 milliárd forintnyi kezelt élő biztosítási szerződés állományuk van, ami több mint 670 ezer szerződést jelent. Az együttműködések között említette Keszthelyi Erik, hogy

2025 júniusában többségi tulajdont szereztek a Callfactory holdingtársaságban, amely call centerként 7 biztosítót szolgál ki, évente több mint 36 ezer új szerződést köt, több mint 210 főállású munkavállalóval dolgozik, és mintegy 5 milliárd forintnyi éves díjú szerződést kezel.

holdingtársaságban, amely call centerként 7 biztosítót szolgál ki, évente több mint 36 ezer új szerződést köt, több mint 210 főállású munkavállalóval dolgozik, és mintegy 5 milliárd forintnyi éves díjú szerződést kezel. 2025 októberében stratégiai megállapodást kötött a Hungarikum Alkusz az Uniqa Biztosítóval, többes ügynöki hálózattá alakítva át a biztosító függő ügynöki csatornáját. Ez 300 tanácsadót, 170 ezer ügyfelet, 230 ezer szerződést és 71 irodát jelent, amely a HUNBenefit brand alatt folytatja működését. 15 milliárd forintos nyitóállománnyal indult az együttműködésük, azóta 900 millió forint állományfejlődést értek el, és 11 ezer új biztosítási szerződést kötöttek három hónap alatt.

brand alatt folytatja működését. 15 milliárd forintos nyitóállománnyal indult az együttműködésük, azóta 900 millió forint állományfejlődést értek el, és 11 ezer új biztosítási szerződést kötöttek három hónap alatt. 2026 januárjában pedig, miután a biztositasipiac.hu 2024. januári elindításával nem értek el segítséget, SimpleBiztosítás.hu néven indítottak új szolgáltatást a OTP Csoport tagjával együttműködve. Azóta több mint 10 ezer regisztrált felhasználójuk van, és top5 helyre kerültek az online kgfb- és cascoértékesítésben.

A nemzetközi együttműködések területén kiemelendő a svájci Brokerslink közvetítői szövetség, amelybe tulajdonosként is beszállt a Hungarikum.

A CIG Pannónia biztosítócsoportban 2020-ban jelent meg 24,85%-ot megtestesítő részesedéssel az Hungarikum Alkusz, amely 2023-ban 58,73%-ra emelkedett. Jelenlegi közel 60%-os tulajdonosi részesedésüket nem kívánják tovább növelni, de komoly befektetésként tekintenek továbbra is a biztosítóra0. Az ellentétes híresztelések ellenére a biztosító aránya 5% alatti a Hungarikum Alkusz értékesítésében.

A 2024-ben elindított Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) szintén nagy sikereket ért el mára, többek között a biztosítási szakképzés és a pénzügyi edukáció területén. 2025 márciusában a szövetség javaslatára megnyílt 24 100 közvetítő számára az államilag támogatott (Széchenyi Kártya) hitelfelvétel lehetősége, aminek keretében 2,3 milliárd forintnyi hitelhez jutottak a szektor képviselői.

Zárszavában Keszthelyi Erik arról beszélt, hogy szerinte az iparágnak a leginkább stabilitásra, kiszámíthatóságra, arányos adóterhelésre, szakmai párbeszédre, szakmai utánpótlásra és az öngondkoskodási, biztosítási tudatosság erősítésére van szüksége.

Ódorné Angyal Zsuzsanna, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese kijelentette: cégcsoportjuk nem áll meg,

nyitott a további akvizíciókra mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren, egyebek mellett az asszisztenciaszolgáltatás területén is.

Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. stratégiai és nemzetközi értékesítési vezérigazgató-helyettese elmondta:

8936 vállalati ügyfelük van, ebből 603 állami ügyfél.

A kárrendezési divíziójukban mindössze 14-en dolgoznak, de óriási munkát végeznek - bár az AI szerepe egyre nagyobb, ez nem jelent veszélyt a munkájukra.

Vass Gábor, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. hálózati értékesítési vezérigazgató-helyettese kollégáihoz hasonlóan a cégcsoport további növekedésre vonatkozó terveiről beszélt, hangsúlyozva, hogy nem a hálózatépítésről, hanem a szakmai tanácsadásról szól a tevékenységük, amely a pénzügyi termékek széles körére (többek között a banki és lízingszolgáltatásokra is) kiterjed.

Partnerprogramjuk 52 csatlakozott partnerrel (közülük 8 alkuszcég tavaly csatlakozott) és több mint 150 autópiaci partnerrel rendelkezik.

Fazekas Tamás, a HUNBenefit Többes Ügynök Kft. ügyvezető igazgatója szerint a hagyományos biztosítói hálózatok válságba kerültek: magas fenntartási költségekkel, generációs kihívásokkal, az ügyféligények változásával egyaránt küzdenek, és az "egytermékes" korlát miatt versenyhátránybanvannak. Ezt ismerte fel az Uniqa Biztosító, és adott rá olyan választ, amellyel egy hibrid modell jött létre, amelynek lényege az, hogy a tanácsadó többes ügynökként teljes ügyféligényt tud kiszolgálni a Hungarikum Alkusz Csoporthoz tartozó HUNBenefit keretei között.

