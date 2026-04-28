Oldalazott a magyar tőzsde, megütötték a Richtert
Vegyes mozgások voltak ma jellemzők nemzetközi piacokra, amibe beleillett a magyar piac oldalazása. Itthon a Richter körül voltak izgalmak, hiszen a Molhoz hasonlóan a cégnél is eltolhatják az osztalékfizetés időpontját. Orbán Gábor vezérigazgató arról beszélt, hogy a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében. A bejelentést követően jelentősen esett a Richter árfolyama.
Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül a Magyar Telekom és a Richter árfolyama esett, miközben csak az OTP árfolyama emelkedett.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Opus árfolyama 3,0 százalékot esett, a Gránit Bank árfolyama pedig 2,5 százalékkal esett. A legjobban ma a 4iG részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,5 százalékkal került feljebb.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

