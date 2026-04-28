Ömlik a pénz az energiaszektorba: de van egy terület, ami mindent visz

A GlobalData elemzése szerint az átviteli infrastruktúrába irányuló beruházások ugrásszerű növekedését több tényező hajtja. Ide tartozik

a villamosenergia-hálózatok korszerűsítése,

a megújuló energiaforrások integrációja és

az okoshálózati rendszerek kiépítése.

A növekedésben jelentős szerepet játszanak a kormányzati ösztönzők, az okosmérők elterjedése, valamint a mesterségesintelligencia- és IoT-technológiák alkalmazása.

A mesterséges intelligencia egyre meghatározóbb szerepet tölt be a hálózatüzemeltetésben. Lehetővé teszi a prediktív analitikát, a gépi tanulást, a pontosabb előrejelzést és a valós idejű felügyeletet.

Az ausztráliai Hornsdale szélerőmű például légköri és üzemi adatokon alapuló MI-modellekkel javítja a szélenergia-előrejelzések pontosságát.

A brit National Grid eközben szenzoros adatgyűjtéssel figyeli eszközparkját, így előre képes jelezni a berendezések meghibásodását.

Az okoshálózatok fejlesztésének következő szakaszában a digitális ikrek, a mikrohálózatok és az elektromos járművek integrációja kerül előtérbe. Az ABB Electrification digitálisiker-modellezéssel és dinamikus távvezeték-terhelhetőséggel javítja az átviteli és elosztóhálózatok teljesítményét. A Hitachi Energy és a GE Vernova elosztásautomatizálási rendszerekkel, valamint hálózatvezérlő szoftverekkel támogatja a mikrohálózatok kiépítését. Ezek a megoldások sikeresen integrálják a decentralizált energiaforrásokat és a tárolókapacitásokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 07. Megtörtént az áttörés: kilépett a fizikai világba a mesterséges intelligencia

Az elektromos járművek hálózati integrációja szintén fontos hajtóerő. A GNA Energy 2026-ra tervezi elindítani "GNAi" nevű MI-platformját, amely

hálózatoptimalizálásra és az okosmérők integrációjára szolgál.



A virtuális erőművek is egyre nagyobb szerepet kapnak. Az Xcel Energy például az Itronnal és a Teslával közösen üzemeltet egy ilyen rendszert, amely a fogyasztási csúcsidőszakokban stabilizálja a hálózatot.

A 2025-ös kiadásokból

274,3 milliárd dollár az alállomásokra,

104 milliárd dollár pedig az átviteli vezetékekre jutott.

A kumulatív beruházások 2030-ig várhatóan elérik az 586 milliárd dollárt, ami

9,2 százalékos éves átlagos növekedési ütemet jelent.



A hálózatfejlesztés sürgősségét több tényező is alátámasztja. A közlekedés és a fűtés villamosítása, valamint a megújuló energiaforrások teljesítményingadozásának kezelése egyre nagyobb terhet ró a meglévő infrastruktúrára.

