Orbán Gábor egyeztetett Magyar Péterrel, beszélt az osztalékfizetésről is

Orbán Gábor elmondta, hogy
a napokban egyeztetett Magyar Péter leendő miniszterelnökkel.
Mint ismeretes, a választást követő héten Magyar Péter elmondta, hogy a Mol után Richtert is meg fogja keresni az osztalék ügyében, az olajcégnél azt akarta elérni, hogy az alapítványok, mint az MCC, ne kapjanak osztalékot.
A Richter vezérigazgatója a konferencián hangsúlyozta, hogy vizsgálja, hogy van-e a jogszerű és piackonform megoldás az osztalék visszatartására a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő tehetséggondozó intézmények felé - írja tudósításában a Telex.
A Richter holnap tartja éves rendes közgyűlését, amelyről a Portfolio élőben tudósít. A korábban közzétett közgyűlési előterjesztésekből kiderült, hogy a tavalyi év után a rendes osztalékon kívül extra osztalékot is fizetne a Richter idén:
- A rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint.
- A rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja.
Az osztalékjavaslat részvényenként 656 forint lenne, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 5,1 százalékos osztalékhozam.
Vagyis összesen 120 milliárd forintot fizetne ki a Richter a törzsrészvények tulajdonosainak. A Richterben jelenleg 10 százalékos részesedése van az MCC-nek, így 12 milliárd forint körüli összegről lehet szó, a vele szoros kapcsolatban álló Maecenas Universitas Corvini-nek pedig további 10 százalékos tulajdonrésze.
A Richter árfolyama esik, 1,7 százalékos mínuszban áll a részvény ma.
A Mol szintén az osztalékfizetés elhalasztásáról döntött azt követően, hogy Magyar Péter tárgyalt Hernádi Zsolttal. A hazai olajvállalat a harmadik negyedévre tolta el a már közgyűlés által jóváhagyott osztalék kifizetrését.
Címlapkép forrása: Portfolio
