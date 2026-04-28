Súlyos pofont kapott a ChatGPT, sokan elpártolnak a népszerű chatbottól, megkongatták a vészharangot

A lap meg nem nevezett, de az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva számolt be a fejleményekről. Értesüléseik szerint a cég
2026-ban több havi árbevételi célt sem ért el, mivel az Anthropic jelentős teret nyert a programozói és nagyvállalati szegmensben.
A ChatGPT chatbot szintén elmaradt az OpenAI által 2025 végére kitűzött céltól, amely heti egymilliárd aktív felhasználóval számolt. Az előfizetők lemorzsolódása továbbra is komoly kihívást jelent, különösen azután, hogy a Google Gemini tavaly jelentősen növelte a népszerűségét.
A Wall Street Journal úgy tudja, hogy Sarah Friar pénzügyi igazgató a vállalat más vezetőivel folytatott egyeztetéseken aggasztó forgatókönyvet vázolt fel. Jelezte: ha az OpenAI nem tudja elég gyorsan növelni a bevételeit,
előfordulhat, hogy nem lesz képes fedezni a jövőbeli számítási kapacitásigényeit.
Ez azért különösen kritikus, mert a vállalat korábban több mint 1400 milliárd dolláros kötelezettséget vállalt a mesterségesintelligencia-infrastruktúra fejlesztésére.
A befektetők körében egyre nő az aggodalom amiatt, hogy az AI-fejlesztők és a nagy technológiai cégek túl sokat költenek adatközpontokra és chipekre, miközben a megtérülés egyelőre bizonytalan. Ráadásul az OpenAI és az Anthropic egyre inkább ugyanazokhoz a kockázatitőke-alapokhoz és technológiai vállalatokhoz fordul finanszírozásért. Az OpenAI februárban 110 milliárd dollár értékben hajtotta végre történetének eddigi legnagyobb tőkebevonási körét, amelyben többek között a fő befektetőnek számító SoftBank is részt vett.
A hírek hatására a tőkebevonási körben 30 milliárd dolláros részvételt vállaló SoftBank részvényei akár 7,5 százalékot is estek a tokiói tőzsdén. A japán konglomerátum OpenAI-ba fektetett teljes összege az év végére elérheti a 64,6 milliárd dollárt, ami nagyjából 13 százalékos tulajdoni részesedésnek felel meg.
