A gyermekek Facebook- és Instagram-használata miatt ment neki a Metának az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság hivatalosan is megállapította, hogy a Meta megsérti az uniós digitális szabályozást, mivel nem tesz meg mindent a 13 év alatti gyermekek Facebook- és Instagram-hozzáférésének megakadályozása érdekében.

A szerdán közzétett előzetes megállapítások a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) alapján indított, két évig tartó vizsgálat eredményeként születtek. A rendelet értelmében a nagy technológiai vállalatoknak hatékonyabban kell fellépniük a platformjaikon megjelenő illegális és káros tartalmakkal szemben.

A Bizottság szerint a Meta nem tesz meg mindent azért, hogy betartassa a 13 éves korhatárt a Facebookon és az Instagramon.

A vállalatnak a fiatalabb felhasználók kiszűrésére és eltávolítására szolgáló intézkedései nem megfelelőek. Az uniós adatok szerint Európában a 13 év alatti gyermekek 10-12 százaléka használja ezt a két platformot.

Előzetes megállapításaink azt mutatják, hogy az Instagram és a Facebook vajmi keveset tesz annak érdekében, hogy megakadályozza a korhatár alatti gyermekek hozzáférését a szolgáltatásaikhoz

– közölte Henna Virkkunen, az EU digitális ügyekért felelős biztosa. Hozzátette, hogy az általános szerződési feltételek nem maradhatnak pusztán írott szabályok. A felhasználók, köztük a gyermekek védelmét konkrét intézkedésekkel kell garantálni.

A Bizottság elvárja, hogy mindkét platform változtasson a kockázatértékelési módszertanán, valamint erősítse meg a kiskorúak kiszűrésére és eltávolítására irányuló intézkedéseit. A Metának lehetősége van reagálni a megállapításokra, és korrekciós intézkedéseket hozhat, mielőtt a Bizottság végleges határozatot hozna. A DSA megsértése esetén a vállalatok a globális éves árbevételük akár 6 százalékáig terjedő bírsággal is sújthatók.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images