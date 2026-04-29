  • Megjelenítés
Üzlet

A nap végére elfáradt a magyar tőzsde

Bár napon belül még relatíve felülteljesítő volt a magyar tőzsde, a nap végére a BUX is lefordult, hasonlóan európai társaihoz.
Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,7 százalékos pluszban zárt, míg a Mol árfolyama 0,1 százalékot emelkedett. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 0,5 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a BIF papírjai álltak, amelyek árfolyama 5,3 százalékkal került lejjebb, az Akko árfolyama pedig 2,8 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 7,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility