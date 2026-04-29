A nap végére elfáradt a magyar tőzsde

Bár napon belül még relatíve felülteljesítő volt a magyar tőzsde, a nap végére a BUX is lefordult, hasonlóan európai társaihoz.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,7 százalékos pluszban zárt, míg a Mol árfolyama 0,1 százalékot emelkedett. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 0,5 százalékos mínuszban zárt.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a BIF papírjai álltak, amelyek árfolyama 5,3 százalékkal került lejjebb, az Akko árfolyama pedig 2,8 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 7,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ