A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis

Az AutoWallis éves rendes közgyűlésén a részvényesek elfogadták a társaság 2025. évi éves jelentését, valamint fenntarthatósági jelentését. A vállalat a tavalyi évet 477 milliárd forintos konszolidált árbevétel mellett 18,9 milliárd forintos EBITDA és 4,9 milliárd forint teljes átfogó eredménnyel zárta. A közgyűlésen a részvényesek döntöttek a 2025. évi eredmény és az évben keletkezett, a múlt évi osztalékfizetésre rendelkezésre álló forrásokat 51 százalékkal meghaladó osztalékalap (34 milliárd forint) felhasználásáról is: elfogadták az Igazgatóság javaslatát, amely alapján az AutoWallis növekedési stratégiájának támogatása érdekében
a 2025-ös nyereség osztalékfizetés helyett eredménytartalékba kerül.
A részvényesek emellett felhatalmazást adtak az Igazgatóságnak arra, hogy – a korábbi, most lejáró felhatalmazással egyező módon – öt éven belül az alaptőke nagyságát legfeljebb 10 milliárd forintra emelje, ha ezt szükségesnek ítéli például a növekedés, nagyobb méretű akvizíciók finanszírozásához. A közgyűlés megújította az Igazgatóság korábbi felhatalmazását is arra, hogy az alaptőke maximum 25 százalékának megfelelő mennyiségű sajátrészvényt vásároljon.
Ormosy Gábor vezérigazgató a 2025-ös év eredményét értékelve elmondta, hogy az AutoWallis Csoport tovább erősítette nemzetközi jelenlétét, a külföldről származó árbevétel elérte a 66 százalékot, és részben ennek köszönhetően tavaly 20 százalékkal 477 milliárd forintra bővült az árbevétel, ami a partnerekkel közösen irányított vállalatok tevékenységével együtt összesen 587 milliárd forint piaci súlyt jelent. A teljesítményt az organikus növekedés mellett a 2024-ben lezárt akvizíciók és a 2025-ben megvalósított üzletfejlesztések jelentős mértékben támogatták. Az árbevétel 20 százalékos emelkedése azt mutatja, hogy a társaság trendszerűen növekszik: a vállalat diverzifikált ország-, márka- és tevékenység-portfoliója hatékonyan működik, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben, a képviselt márkák ciklikus teljesítménye ellenére is stabilan bővül.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Európa gigászi tervét most egy régóta halogatott probléma fojtogatja
Kellemetlen felismerés Brüsszelnek.
Aggasztó a kép: egyre több az üres ipari csarnok Magyarországon
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma első negyedéves adatai szerint.
Elképesztő roham indult Magyarországról: már most rekordot várnak Horvátországban
Segít az erős forint.
Megerősítette Oroszország: egy NATO, EU-tagállam vezetője is megy Putyin parádéjára
Egyedüli európai vezetőként vesz részt az eseményen.
Megtört a csend: megtudtuk, mit várnak a kormányváltás után a magyar építőipar nagyágyúi
Öt szakember válaszolt kérdéseinkre.
Óriási oázis lesz Budapest közepén – Hosszú évek után legalább részlegesen megnyílik a Biodóm
Egyelőre a központi csarnok, de legalább végleges formájában.
Mindent átírt az olajsokk, de már látszanak az új befektetési lehetőségek
Erős forint, drága olaj, széttartó technológiai szektor, új korszakba léptek a piacok.
Orbán Viktor: "liberális kormányzás és nemzeti ellenzék jön"
Kiszivárgott a leköszönő miniszterelnök Fidesz tagjainak írt levele.
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.