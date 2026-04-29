A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis
A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis

Meglévő forrásai mellett a tavalyi, közel 5 milliárd forintos adózott nyereségét is növekedési stratégiájának megvalósítására fordíthatja az AutoWallis Csoport, miután a társaság éves rendes közgyűlésén a részvényesek elfogadták az Igazgatóság előterjesztését a 2025. évi jelentésről és az eredmény felhasználásáról. A közgyűlés több más mellett sajátrészvény-vásárlási, valamint tőkeemelési felhatalmazásról is döntött szerdán.

Az AutoWallis éves rendes közgyűlésén a részvényesek elfogadták a társaság 2025. évi éves jelentését, valamint fenntarthatósági jelentését. A vállalat a tavalyi évet 477 milliárd forintos konszolidált árbevétel mellett 18,9 milliárd forintos EBITDA és 4,9 milliárd forint teljes átfogó eredménnyel zárta. A közgyűlésen a részvényesek döntöttek a 2025. évi eredmény és az évben keletkezett, a múlt évi osztalékfizetésre rendelkezésre álló forrásokat 51 százalékkal meghaladó osztalékalap (34 milliárd forint) felhasználásáról is: elfogadták az Igazgatóság javaslatát, amely alapján az AutoWallis növekedési stratégiájának támogatása érdekében

a 2025-ös nyereség osztalékfizetés helyett eredménytartalékba kerül.

A részvényesek emellett felhatalmazást adtak az Igazgatóságnak arra, hogy – a korábbi, most lejáró felhatalmazással egyező módon – öt éven belül az alaptőke nagyságát legfeljebb 10 milliárd forintra emelje, ha ezt szükségesnek ítéli például a növekedés, nagyobb méretű akvizíciók finanszírozásához. A közgyűlés megújította az Igazgatóság korábbi felhatalmazását is arra, hogy az alaptőke maximum 25 százalékának megfelelő mennyiségű sajátrészvényt vásároljon.

Ormosy Gábor vezérigazgató a 2025-ös év eredményét értékelve elmondta, hogy az AutoWallis Csoport tovább erősítette nemzetközi jelenlétét, a külföldről származó árbevétel elérte a 66 százalékot, és részben ennek köszönhetően tavaly 20 százalékkal 477 milliárd forintra bővült az árbevétel, ami a partnerekkel közösen irányított vállalatok tevékenységével együtt összesen 587 milliárd forint piaci súlyt jelent. A teljesítményt az organikus növekedés mellett a 2024-ben lezárt akvizíciók és a 2025-ben megvalósított üzletfejlesztések jelentős mértékben támogatták. Az árbevétel 20 százalékos emelkedése azt mutatja, hogy a társaság trendszerűen növekszik: a vállalat diverzifikált ország-, márka- és tevékenység-portfoliója hatékonyan működik, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben, a képviselt márkák ciklikus teljesítménye ellenére is stabilan bővül.

Hitelezés 2026

