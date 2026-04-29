Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában
Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben estek a tőzsdék, és a nap végére a magyar tőzsde is lefordult.

Enyhe mínuszban zárt Amerika

A megugró olajár és az iráni tűzszünet körüli bizonytalanság miatt ma is többségében mínuszos zárás volt Amerikában, bár az esés mértéke nem volt jelentős és a Nasdaq az utolsó percekben pluszba fordult. A Fed nem nyúlt hozzá a kamatokhoz, ennek se volt érdemi hatása a tőkepiaci árfolyamokra.

A mai kereskedést

  • a Dow Jones 0,56%-os,
  • az S&P 500 0,03%-os mínuszban
  • a Nasdaq pedig 0,04%-os pluszban zárta.
Jó eséllyel mínuszos zárás lesz ma

A kereskedés utolsó órájához közelítve csak enyhe emelkedést láthatunk a tőzsdéken: jó esély van rá, hogy mínuszos lesz a mai zárás.

  • A Dow Jones 0,7%-os,
  • az S&P 500 0,19%-os,
  • a Nasdaq pedig 0,08%-os esést mutat.
Nem okozott komoly sokkot a Fed döntése

A Fed nem módosított az irányadó kamatokon ma este, ennek megfelelően a piacokon sem láthatunk hatalmas mozgásokat. A hangulat viszont az iráni események miatt továbbra is inkább negatív.

  • A Dow Jones már 0,83%-os mínuszban van,
  • az S&P 500 0,3%-os,
  • a Nasdaq pedig 0,31%-os mínuszt mutat.
Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!

A Federal Reserve szerdai kamatdöntése egy feszített piaci környezetben érkezett, és a várakozásoknak megfelelően nem változtatottak a kamatfolyosón. A befektetők az energiaársokk ellenére továbbra is a laza monetáris politika fennmaradására fogadtak, miközben az amerikai gazdaság egyre inkább a stagfláció irányába tolódik. A kamatdöntés önmagában szinte másodlagos, a figyelem Jerome Powell Fed-elnök kommunikációjára irányul, amely meghatározhatja a következő hónapok piaci narratíváját. A kamatdöntést és Jerome Powell sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük szerda este 8-tól.

Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!
A tőzsdéken még nem annyira vészes a helyzet

Bár a Brent árfolyama hatalmasat ugrott ma, az amerikai tőzsdéken eddig hatalmas összeomlást nem láthatunk. A befektetők a gyorsjelentési szenzonban nyugodtak, a három legfontosabb index enyhe esést mutat.

  • A Dow 0,68%-os,
  • a Nasdaq 0,35%-os,
  • az S&P 500 0,28%-os mínuszban van.
Felrobbant az olajár Trump döntése után - Kilőtt a Brent árfolyama

120 dollár / hordó köré ugrott a Brent olaj határidős árfolyama, miután Trump ma visszadobta az iráni béketervet és bejelentette, hogy marad a tengeri blokád, amíg Irán fel nem adja az atomprogramját.

Felrobbant az olajár Trump döntése után - Kilőtt a Brent árfolyama
Apró mozgás az amerikai tőzsdéken

Egyelőre nincsenek túl nagy mozgások az amerikai tőzsdéken: az olajár emelkedése és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok miatt enyhe gyengülést láthatunk a fontosabb indexekben.

  • A Dow Jones 0,72%-os,
  • az S&P 0,18%-os,
  • a Nasdaq 0,15%-os mínuszt mutat.
Elbukott Horvátország a bíróságon: gigantikus kártérítést fizethetnek ki a MOL-nak

Egy amerikai szövetségi bíróság jóváhagyta a MOL Horvátország elleni választottbírósági ítéletének végrehajtását. A döntés értelmében a horvát államnak kamatokkal együtt mintegy 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar vállalatnak - olvasható a cég BÉT-re eljuttatott közleményében.

Elbukott Horvátország a bíróságon: gigantikus kártérítést fizethetnek ki a MOL-nak
A nap végére elfáradt a magyar tőzsde

Bár napon belül még relatíve felülteljesítő volt a magyar tőzsde, a nap végére a BUX is lefordult, hasonlóan európai társaihoz.

A nap végére elfáradt a magyar tőzsde
A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis

Meglévő forrásai mellett a tavalyi, közel 5 milliárd forintos adózott nyereségét is növekedési stratégiájának megvalósítására fordíthatja az AutoWallis Csoport, miután a társaság éves rendes közgyűlésén a részvényesek elfogadták az Igazgatóság előterjesztését a 2025. évi jelentésről és az eredmény felhasználásáról. A közgyűlés több más mellett sajátrészvény-vásárlási, valamint tőkeemelési felhatalmazásról is döntött szerdán.

A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis
A horvát kormányfő rendezné Mol-INA ügyet

Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében - mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre válaszolva, miután egy amerikai bíróság nemrégiben ismét a Mol javára döntött a két fél egyik jogvitájában.

A horvát kormányfő rendezné Mol-INA ügyet
Enyhe esés az USA-ban

Kis eséssel kezdték a kereskedést az amerikai tőzsdék, a Dow 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,2 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot gyengült. A befektetők óvatosak az esti kamatdöntés előtt, amelyet követően számos nagy amerikai tech cég közzéteszi első negyedéves számait.

Felülteljesítő a magyar tőzsde

Továbbra is érdemi felülteljesítésben van a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékot emelkedett, miközben az európai piacokon esés látható. A hazai blue chipek szinte kivétel nélkül emelkednek, meglepő módon csak a Mol árfolyama stagnál, miközben az olajára jelentős pluszban van. A legjobban a Richter teljesít 2,1 százalékos emelkedéssel, miközben az OTP 0,9 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékot emelkedett.

Hirtelen felrobbant a Graphisoft Park árfolyama

15 százalékot ralizott a Graphisoft Park árfolyama, miután kiderült, hogy a részvényesek megszavazták az osztalékfizetést. A döntés előtt kérdéses volt, hogy mekkora lesz az osztalék mértéke, a részvényesek végül a nagyobb kifizetés mellett döntöttek.

Hirtelen felrobbant a Graphisoft Park árfolyama
Hamarosan esés jöhet a tőzsdéken a Morgan Stanley szerint

Andrew Slimmon, a Morgan Stanley Investment Management portfóliómenedzsere szerint az amerikai részvénypiac hamarosan korrigálhat. A szakember úgy véli, a befektetőknek érdemes felkészülniük az esésre, hogy akkor vásárolhassanak, amikor a félelem a tetőfokára hág - tudósított a Bloomberg.

Hamarosan esés jöhet a tőzsdéken a Morgan Stanley szerint
Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról

Lezajlott a Richter éves rendes közgyűlése. A részvényeseket leginkább érdeklő kérdés az osztalék volt ma, amit megszavazott a közgyűlés, a tavalyi év után a rendes osztalék mellett extra osztalékot is fizet a vállalat, összesen részvényenként 656 forintot. A közgyűlésen Orbán Gábor beszélt a tavalyi év eredményeiről és a célokról is és elmondta azt is, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat az alapítványokkal a nekik járó osztalékról.

Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról
Pluszban a magyar tőzsde

A gyengélkedő európai mezőnyben a magyar piac továbbra is relatív felülteljesítő, a BUX 0,3 százalékos pluszban van. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek, az OTP és a Mol 0,1 százalékot, a Magyar Telekom 0,3 százalékot, a Richter pedig 1,3 százalékot erősödött.

Döntöttek a részvényesek, pénzeső jön a Graphisoft Parknál

Ma tartja közgyűlését a Graphisoft Park, melyen a részvényesek megszavazták a korábbi egyszeri nyereség osztalékként való kifizetését - derült ki a cég tájékoztatásából.

Döntöttek a részvényesek, pénzeső jön a Graphisoft Parknál
A gyermekek Facebook- és Instagram-használata miatt ment neki a Metának az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság hivatalosan is megállapította, hogy a Meta megsérti az uniós digitális szabályozást, mivel nem tesz meg mindent a 13 év alatti gyermekek Facebook- és Instagram-hozzáférésének megakadályozása érdekében.

A gyermekek Facebook- és Instagram-használata miatt ment neki a Metának az Európai Bizottság
Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak

Az olajárak tovább emelkedtek szerdán, miután sajtójelentések szerint az Egyesült Államok meghosszabbítja az iráni kikötők blokádját. Ez a lépés elhúzódó kínálati zavarokat okozhat a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelő régióban.

Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak
Lefordulás Európában

A nyitástól távolodva romlik a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX már csak stagnál, a CAC 0,4 százalékot esett, míg a CAC 0,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,9 százalékot esett. A magyar piac ehhez képest tartja mérsékelt, 0,2 százalékos emelkedését.

Hat év nem esett ekkorát a BYD profitja

A BYD az eladások alapján a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. A vállalat 2020 óta a legmeredekebb negyedéves profitcsökkenését könyvelte el, miközben a kínai belső piacon tartósan lassul az értékesítés, és egyre élesedik a verseny.

Hat év nem esett ekkorát a BYD profitja
Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank

A Standard Chartered kedden bejelentette egy új keretrendszer elindítását. Ennek révén az intézményi ügyfelek a BlackRock tokenizált, rövid lejáratú amerikai kincstárjegyekbe fektető alapját is használhatják fedezetként az OKX kriptokereskedési platformon.

Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank
Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt

Az Adidas szerdán az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves üzemi eredményről számolt be. A sportszergyártó emellett ragaszkodott a 2026-os egész éves előrejelzéséhez is, ami nagy lökést adott az idén eddig mintegy 20 százalékot veszítő részvényárfolyamnak.

Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt
Iránykeresés

Vegyes mozágások látszanak az európai tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a DAX 0,3 százalékot emelkedett, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. A milánói börze is stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékkal került lejjebb.

Óvatos emelkedéssel kezd a magyar tőzsde, felpattant a Richter

Felemás elmozdulásokkal indult a nap az európai piacokon, amelyből a BUX ma reggel enyhén felfelé lóg ki.

Óvatos emelkedéssel kezd a magyar tőzsde, felpattant a Richter
Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni

A Mercedes-Benz működési eredménye 17 százalékkal csökkent az első negyedévben, azonban a vállalat így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év második felében az új modellek bevezetése és a költségcsökkentési intézkedések hozhatnak fellendülést.

Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?

OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Szinte biztos a kamattartás

A piaci várakozások szerint gyakorlatilag biztos a mai kamattartás a Fed esti kamatdöntő ülésén.

Forrás: CME FedWatch Tool

A jelenlegi környezetben a piac arra számít, hogy egész évben a jelenlegi szinten maradhatnak a kamatok az USA-ban.

Forrás: CME FedWatch Tool
Kirobbanó formában a legnagyobb svájci bank, örülhetnek a részvényesek

A UBS svájci nagybank az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló, 3 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el 2026 első negyedévében. Ehhez nagymértékben hozzájárult a közel-keleti konfliktus okozta piaci turbulencia nyomán rekordot döntő kereskedési bevétel.

Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség

A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.

Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség
Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,96 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,42 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,85 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalékot eshet, míg a FTSE 0,02 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,54 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból érkezik több fontos indikátor: a jelzáloghitel-igénylések és a tartós cikkek rendelésállománya a belső kereslet állapotát mutatja, este pedig a Federal Reserve kamatdöntése és Jerome Powell sajtótájékoztatója határozhatja meg a globális piaci irányokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 141,93 -0,1% 0,0% 8,8% 2,2% 22,2% 45,3%
S&P 500 7 138,8 -0,5% 1,1% 12,1% 4,3% 29,1% 70,7%
Nasdaq 27 029,01 -1,0% 2,1% 16,8% 7,0% 39,1% 94,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 917,46 -1,0% 1,0% 12,3% 19,0% 67,2% 106,2%
Hang Seng 25 679,78 -0,9% -3,0% 2,9% 0,2% 16,9% -11,7%
CSI 300 4 758,21 -0,3% -0,2% 5,7% 2,8% 25,8% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 018,26 -0,3% -1,0% 7,7% -1,9% 7,8% 57,1%
CAC 8 104,09 -0,5% -1,6% 5,2% -0,6% 7,0% 28,5%
FTSE 10 332,79 0,1% -1,6% 3,7% 4,0% 22,8% 48,4%
FTSE MIB 48 040,24 0,8% 0,3% 10,7% 6,9% 28,2% 96,4%
IBEX 17 774,9 0,5% -2,0% 5,8% 2,7% 32,1% 102,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 855,5 -0,2% -2,1% 9,2% 19,7% 42,9% 205,1%
ATX 5 779,43 0,3% -1,2% 9,7% 8,5% 42,6% 77,9%
PX 2 597,91 0,2% -2,2% 4,6% -3,3% 26,2% 135,4%
Magyar blue chipek              
OTP 41 950 0,5% -2,0% 17,5% 19,5% 58,8% 213,1%
Mol 4 040 0,0% -1,1% 1,2% 37,4% 34,0% 92,0%
Richter 12 680 -2,6% -3,9% 6,4% 28,5% 15,5% 45,1%
Magyar Telekom 2 490 -0,2% 1,8% 20,3% 39,0% 45,1% 492,9%
Nyersanyagok              
WTI 103,45 3,6% 10,5% 2,2% 80,7% 63,4% 62,0%
Brent 111,26 2,8% 13,0% -1,9% 82,8% 68,9% 65,3%
Arany 4 572,85 -2,2% -3,7% 1,0% 5,7% 37,4% 157,8%
Devizák              
EURHUF 363,9750 0,0% 0,3% -6,5% -5,2% -10,0% 0,6%
USDHUF 311,0366 0,3% 0,7% -7,9% -4,9% -12,5% 3,9%
GBPHUF 419,8149 -0,2% 0,4% -6,5% -4,7% -11,8% 0,9%
EURUSD 1,1702 -0,3% -0,4% 1,6% -0,4% 2,8% -3,2%
USDJPY 159,2200 0,0% -0,1% -0,6% 1,6% 11,5% 46,2%
GBPUSD 1,3497 -0,4% -0,1% 1,5% 0,3% 0,8% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 323 -1,4% 0,0% 15,0% -14,0% -19,7% 39,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,35 0,3% 0,7% -1,9% 4,4% 3,3% 168,4%
10 éves német állampapírhozam 3,03 0,9% 1,8% -1,3% 5,9% 22,7% -1 206,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,14 0,7% 2,5% -17,0% -10,6% -10,9% 120,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Hitelezés 2026

