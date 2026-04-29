Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Enyhe mínuszban zárt Amerika
A megugró olajár és az iráni tűzszünet körüli bizonytalanság miatt ma is többségében mínuszos zárás volt Amerikában, bár az esés mértéke nem volt jelentős és a Nasdaq az utolsó percekben pluszba fordult. A Fed nem nyúlt hozzá a kamatokhoz, ennek se volt érdemi hatása a tőkepiaci árfolyamokra.
A mai kereskedést
- a Dow Jones 0,56%-os,
- az S&P 500 0,03%-os mínuszban
- a Nasdaq pedig 0,04%-os pluszban zárta.
Jó eséllyel mínuszos zárás lesz ma
A kereskedés utolsó órájához közelítve csak enyhe emelkedést láthatunk a tőzsdéken: jó esély van rá, hogy mínuszos lesz a mai zárás.
- A Dow Jones 0,7%-os,
- az S&P 500 0,19%-os,
- a Nasdaq pedig 0,08%-os esést mutat.
Nem okozott komoly sokkot a Fed döntése
A Fed nem módosított az irányadó kamatokon ma este, ennek megfelelően a piacokon sem láthatunk hatalmas mozgásokat. A hangulat viszont az iráni események miatt továbbra is inkább negatív.
- A Dow Jones már 0,83%-os mínuszban van,
- az S&P 500 0,3%-os,
- a Nasdaq pedig 0,31%-os mínuszt mutat.
Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!
A Federal Reserve szerdai kamatdöntése egy feszített piaci környezetben érkezett, és a várakozásoknak megfelelően nem változtatottak a kamatfolyosón. A befektetők az energiaársokk ellenére továbbra is a laza monetáris politika fennmaradására fogadtak, miközben az amerikai gazdaság egyre inkább a stagfláció irányába tolódik. A kamatdöntés önmagában szinte másodlagos, a figyelem Jerome Powell Fed-elnök kommunikációjára irányul, amely meghatározhatja a következő hónapok piaci narratíváját. A kamatdöntést és Jerome Powell sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük szerda este 8-tól.
A tőzsdéken még nem annyira vészes a helyzet
Bár a Brent árfolyama hatalmasat ugrott ma, az amerikai tőzsdéken eddig hatalmas összeomlást nem láthatunk. A befektetők a gyorsjelentési szenzonban nyugodtak, a három legfontosabb index enyhe esést mutat.
- A Dow 0,68%-os,
- a Nasdaq 0,35%-os,
- az S&P 500 0,28%-os mínuszban van.
Felrobbant az olajár Trump döntése után - Kilőtt a Brent árfolyama
120 dollár / hordó köré ugrott a Brent olaj határidős árfolyama, miután Trump ma visszadobta az iráni béketervet és bejelentette, hogy marad a tengeri blokád, amíg Irán fel nem adja az atomprogramját.
Apró mozgás az amerikai tőzsdéken
Egyelőre nincsenek túl nagy mozgások az amerikai tőzsdéken: az olajár emelkedése és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok miatt enyhe gyengülést láthatunk a fontosabb indexekben.
- A Dow Jones 0,72%-os,
- az S&P 0,18%-os,
- a Nasdaq 0,15%-os mínuszt mutat.
Elbukott Horvátország a bíróságon: gigantikus kártérítést fizethetnek ki a MOL-nak
Egy amerikai szövetségi bíróság jóváhagyta a MOL Horvátország elleni választottbírósági ítéletének végrehajtását. A döntés értelmében a horvát államnak kamatokkal együtt mintegy 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar vállalatnak - olvasható a cég BÉT-re eljuttatott közleményében.
A nap végére elfáradt a magyar tőzsde
Bár napon belül még relatíve felülteljesítő volt a magyar tőzsde, a nap végére a BUX is lefordult, hasonlóan európai társaihoz.
A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis
Meglévő forrásai mellett a tavalyi, közel 5 milliárd forintos adózott nyereségét is növekedési stratégiájának megvalósítására fordíthatja az AutoWallis Csoport, miután a társaság éves rendes közgyűlésén a részvényesek elfogadták az Igazgatóság előterjesztését a 2025. évi jelentésről és az eredmény felhasználásáról. A közgyűlés több más mellett sajátrészvény-vásárlási, valamint tőkeemelési felhatalmazásról is döntött szerdán.
A horvát kormányfő rendezné Mol-INA ügyet
Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében - mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre válaszolva, miután egy amerikai bíróság nemrégiben ismét a Mol javára döntött a két fél egyik jogvitájában.
Enyhe esés az USA-ban
Kis eséssel kezdték a kereskedést az amerikai tőzsdék, a Dow 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,2 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot gyengült. A befektetők óvatosak az esti kamatdöntés előtt, amelyet követően számos nagy amerikai tech cég közzéteszi első negyedéves számait.
Felülteljesítő a magyar tőzsde
Továbbra is érdemi felülteljesítésben van a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékot emelkedett, miközben az európai piacokon esés látható. A hazai blue chipek szinte kivétel nélkül emelkednek, meglepő módon csak a Mol árfolyama stagnál, miközben az olajára jelentős pluszban van. A legjobban a Richter teljesít 2,1 százalékos emelkedéssel, miközben az OTP 0,9 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékot emelkedett.
Hirtelen felrobbant a Graphisoft Park árfolyama
15 százalékot ralizott a Graphisoft Park árfolyama, miután kiderült, hogy a részvényesek megszavazták az osztalékfizetést. A döntés előtt kérdéses volt, hogy mekkora lesz az osztalék mértéke, a részvényesek végül a nagyobb kifizetés mellett döntöttek.
Hamarosan esés jöhet a tőzsdéken a Morgan Stanley szerint
Andrew Slimmon, a Morgan Stanley Investment Management portfóliómenedzsere szerint az amerikai részvénypiac hamarosan korrigálhat. A szakember úgy véli, a befektetőknek érdemes felkészülniük az esésre, hogy akkor vásárolhassanak, amikor a félelem a tetőfokára hág - tudósított a Bloomberg.
Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról
Lezajlott a Richter éves rendes közgyűlése. A részvényeseket leginkább érdeklő kérdés az osztalék volt ma, amit megszavazott a közgyűlés, a tavalyi év után a rendes osztalék mellett extra osztalékot is fizet a vállalat, összesen részvényenként 656 forintot. A közgyűlésen Orbán Gábor beszélt a tavalyi év eredményeiről és a célokról is és elmondta azt is, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat az alapítványokkal a nekik járó osztalékról.
Pluszban a magyar tőzsde
A gyengélkedő európai mezőnyben a magyar piac továbbra is relatív felülteljesítő, a BUX 0,3 százalékos pluszban van. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek, az OTP és a Mol 0,1 százalékot, a Magyar Telekom 0,3 százalékot, a Richter pedig 1,3 százalékot erősödött.
Döntöttek a részvényesek, pénzeső jön a Graphisoft Parknál
Ma tartja közgyűlését a Graphisoft Park, melyen a részvényesek megszavazták a korábbi egyszeri nyereség osztalékként való kifizetését - derült ki a cég tájékoztatásából.
A gyermekek Facebook- és Instagram-használata miatt ment neki a Metának az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság hivatalosan is megállapította, hogy a Meta megsérti az uniós digitális szabályozást, mivel nem tesz meg mindent a 13 év alatti gyermekek Facebook- és Instagram-hozzáférésének megakadályozása érdekében.
Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak
Az olajárak tovább emelkedtek szerdán, miután sajtójelentések szerint az Egyesült Államok meghosszabbítja az iráni kikötők blokádját. Ez a lépés elhúzódó kínálati zavarokat okozhat a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelő régióban.
Lefordulás Európában
A nyitástól távolodva romlik a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX már csak stagnál, a CAC 0,4 százalékot esett, míg a CAC 0,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,9 százalékot esett. A magyar piac ehhez képest tartja mérsékelt, 0,2 százalékos emelkedését.
Hat év nem esett ekkorát a BYD profitja
A BYD az eladások alapján a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. A vállalat 2020 óta a legmeredekebb negyedéves profitcsökkenését könyvelte el, miközben a kínai belső piacon tartósan lassul az értékesítés, és egyre élesedik a verseny.
Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank
A Standard Chartered kedden bejelentette egy új keretrendszer elindítását. Ennek révén az intézményi ügyfelek a BlackRock tokenizált, rövid lejáratú amerikai kincstárjegyekbe fektető alapját is használhatják fedezetként az OKX kriptokereskedési platformon.
Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt
Az Adidas szerdán az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves üzemi eredményről számolt be. A sportszergyártó emellett ragaszkodott a 2026-os egész éves előrejelzéséhez is, ami nagy lökést adott az idén eddig mintegy 20 százalékot veszítő részvényárfolyamnak.
Iránykeresés
Vegyes mozágások látszanak az európai tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a DAX 0,3 százalékot emelkedett, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. A milánói börze is stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékkal került lejjebb.
Óvatos emelkedéssel kezd a magyar tőzsde, felpattant a Richter
Felemás elmozdulásokkal indult a nap az európai piacokon, amelyből a BUX ma reggel enyhén felfelé lóg ki.
Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni
A Mercedes-Benz működési eredménye 17 százalékkal csökkent az első negyedévben, azonban a vállalat így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év második felében az új modellek bevezetése és a költségcsökkentési intézkedések hozhatnak fellendülést.
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Szinte biztos a kamattartás
A piaci várakozások szerint gyakorlatilag biztos a mai kamattartás a Fed esti kamatdöntő ülésén.
A jelenlegi környezetben a piac arra számít, hogy egész évben a jelenlegi szinten maradhatnak a kamatok az USA-ban.
Kirobbanó formában a legnagyobb svájci bank, örülhetnek a részvényesek
A UBS svájci nagybank az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló, 3 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el 2026 első negyedévében. Ehhez nagymértékben hozzájárult a közel-keleti konfliktus okozta piaci turbulencia nyomán rekordot döntő kereskedési bevétel.
Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség
A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,96 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,42 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,85 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalékot eshet, míg a FTSE 0,02 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,54 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma az Egyesült Államokból érkezik több fontos indikátor: a jelzáloghitel-igénylések és a tartós cikkek rendelésállománya a belső kereslet állapotát mutatja, este pedig a Federal Reserve kamatdöntése és Jerome Powell sajtótájékoztatója határozhatja meg a globális piaci irányokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 141,93
|-0,1%
|0,0%
|8,8%
|2,2%
|22,2%
|45,3%
|S&P 500
|7 138,8
|-0,5%
|1,1%
|12,1%
|4,3%
|29,1%
|70,7%
|Nasdaq
|27 029,01
|-1,0%
|2,1%
|16,8%
|7,0%
|39,1%
|94,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 917,46
|-1,0%
|1,0%
|12,3%
|19,0%
|67,2%
|106,2%
|Hang Seng
|25 679,78
|-0,9%
|-3,0%
|2,9%
|0,2%
|16,9%
|-11,7%
|CSI 300
|4 758,21
|-0,3%
|-0,2%
|5,7%
|2,8%
|25,8%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 018,26
|-0,3%
|-1,0%
|7,7%
|-1,9%
|7,8%
|57,1%
|CAC
|8 104,09
|-0,5%
|-1,6%
|5,2%
|-0,6%
|7,0%
|28,5%
|FTSE
|10 332,79
|0,1%
|-1,6%
|3,7%
|4,0%
|22,8%
|48,4%
|FTSE MIB
|48 040,24
|0,8%
|0,3%
|10,7%
|6,9%
|28,2%
|96,4%
|IBEX
|17 774,9
|0,5%
|-2,0%
|5,8%
|2,7%
|32,1%
|102,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 855,5
|-0,2%
|-2,1%
|9,2%
|19,7%
|42,9%
|205,1%
|ATX
|5 779,43
|0,3%
|-1,2%
|9,7%
|8,5%
|42,6%
|77,9%
|PX
|2 597,91
|0,2%
|-2,2%
|4,6%
|-3,3%
|26,2%
|135,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 950
|0,5%
|-2,0%
|17,5%
|19,5%
|58,8%
|213,1%
|Mol
|4 040
|0,0%
|-1,1%
|1,2%
|37,4%
|34,0%
|92,0%
|Richter
|12 680
|-2,6%
|-3,9%
|6,4%
|28,5%
|15,5%
|45,1%
|Magyar Telekom
|2 490
|-0,2%
|1,8%
|20,3%
|39,0%
|45,1%
|492,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,45
|3,6%
|10,5%
|2,2%
|80,7%
|63,4%
|62,0%
|Brent
|111,26
|2,8%
|13,0%
|-1,9%
|82,8%
|68,9%
|65,3%
|Arany
|4 572,85
|-2,2%
|-3,7%
|1,0%
|5,7%
|37,4%
|157,8%
|Devizák
|EURHUF
|363,9750
|0,0%
|0,3%
|-6,5%
|-5,2%
|-10,0%
|0,6%
|USDHUF
|311,0366
|0,3%
|0,7%
|-7,9%
|-4,9%
|-12,5%
|3,9%
|GBPHUF
|419,8149
|-0,2%
|0,4%
|-6,5%
|-4,7%
|-11,8%
|0,9%
|EURUSD
|1,1702
|-0,3%
|-0,4%
|1,6%
|-0,4%
|2,8%
|-3,2%
|USDJPY
|159,2200
|0,0%
|-0,1%
|-0,6%
|1,6%
|11,5%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3497
|-0,4%
|-0,1%
|1,5%
|0,3%
|0,8%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 323
|-1,4%
|0,0%
|15,0%
|-14,0%
|-19,7%
|39,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,35
|0,3%
|0,7%
|-1,9%
|4,4%
|3,3%
|168,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,03
|0,9%
|1,8%
|-1,3%
|5,9%
|22,7%
|-1 206,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,14
|0,7%
|2,5%
|-17,0%
|-10,6%
|-10,9%
|120,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
