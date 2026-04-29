Döntöttek a részvényesek, pénzeső jön a Graphisoft Parknál

Nagy kérdés volt, hogy mi lesz a Graphisoft Parknál az osztalékkal, hiszen tavaly a cég értékesített egy fejlesztési területet, amely jelentős egyszeri eredményt jelentett a vállalat számára. Az igazgatóság felvetette annak lehetőségét, hogy ebből az egyszeri eredményből vagy osztalékot fizessenk, vagy egy hitelt végtörlesszenek, de a konkrét döntést a részvényesekre bízta.

A társaság mai tájékoztatása alapján

a részvényesek az egyszeri eredmény osztalékként való kifizetéséről döntöttek.

Az összesen 1,83 eurós részvényenkénti kifizetésből 0,84 euró az állandó és rendszeres működés eredménye után jár, a többi pedig az említett egyszeri eredményből jön. A kifizetési rendjéről május 15-ig tesznek közzé tájékoztatást.

A tegnapi 16,3 forintos záróárfolyamhoz képest a megszavazott részvényenkénti osztalék 11,2 százalékos osztalékhozamot jelent.

A Graphisoft Park árfolyama ma oldalazik, idén pedig 20,4 százalékot emelkedett.

