  • Megjelenítés
Döntöttek a részvényesek, pénzeső jön a Graphisoft Parknál
Üzlet

Portfolio
Ma tartja közgyűlését a Graphisoft Park, melyen a részvényesek megszavazták a korábbi egyszeri nyereség osztalékként való kifizetését - derült ki a cég tájékoztatásából.

Nagy kérdés volt, hogy mi lesz a Graphisoft Parknál az osztalékkal, hiszen tavaly a cég értékesített egy fejlesztési területet, amely jelentős egyszeri eredményt jelentett a vállalat számára. Az igazgatóság felvetette annak lehetőségét, hogy ebből az egyszeri eredményből vagy osztalékot fizessenk, vagy egy hitelt végtörlesszenek, de a konkrét döntést a részvényesekre bízta.

A társaság mai tájékoztatása alapján

a részvényesek az egyszeri eredmény osztalékként való kifizetéséről döntöttek.

Az összesen 1,83 eurós részvényenkénti kifizetésből 0,84 euró az állandó és rendszeres működés eredménye után jár, a többi pedig az említett egyszeri eredményből jön. A kifizetési rendjéről május 15-ig tesznek közzé tájékoztatást.

Még több Üzlet

Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Zajlik a Richter közgyűlése - Megszólalt Orbán Gábor, az osztalékról kérdez a TEBÉSZ

A gyermekek Facebook- és Instagram-használata miatt ment neki a Metának az Európai Bizottság

A tegnapi 16,3 forintos záróárfolyamhoz képest a megszavazott részvényenkénti osztalék 11,2 százalékos osztalékhozamot jelent.

A Graphisoft Park árfolyama ma oldalazik, idén pedig 20,4 százalékot emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk

Több mint 900 milliárd forintot osztanak szét a legnagyobb magyar cégek, így lehet hozzájutni

Nagy döntés előtt a Graphisoft Park részvényesei, hatalmas osztalék sorsa forog kockán

Osztalékeső jöhet a Graphisoft Parknál, fontos döntés elé kerül a közgyűlés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility