Elbukott Horvátország a bíróságon: gigantikus kártérítést fizethetnek ki a MOL-nak

Egy amerikai szövetségi bíróság jóváhagyta a MOL Horvátország elleni választottbírósági ítéletének végrehajtását. A döntés értelmében a horvát államnak kamatokkal együtt mintegy 286 millió dollárt kell fizetnie a magyar vállalatnak - olvasható a cég BÉT-re eljuttatott közleményében.

A jogvita előzménye, hogy egy nemzetközi választottbíróság 2022 nyarán a MOL javára döntött az INA horvát olajipari cégbe történt befektetésével kapcsolatban. A határozat kimondta, hogy Horvátország megsértette az Energia Charta Egyezményt.

Emiatt a magyar cégnek eredetileg 183 millió dollár kártérítést, valamint az ehhez kapcsolódó kamatokat és eljárási költségeket ítélték meg.

Az összeg behajtása érdekében a MOL 2023 januárjában az Egyesült Államokban is végrehajtási kérelmet nyújtott be. Horvátország az eljárás során szuverén immunitásra hivatkozva próbált védekezni, de az amerikai bíróság elutasította az érveiket.

Ennek eredményeként gyorsított eljárásban a magyar vállalatnak adtak igazat.

A Columbia szövetségi kerületi bíróság végleges döntésével a korábbi határozatot amerikai szövetségi bírósági ítéletté emelte. A horvát állam által fizetendő teljes összeg így az eddig felhalmozódott kamatokkal együtt megközelítőleg 286 millió dollárt tesz ki.

Címlapkép forrása: Getty Images

