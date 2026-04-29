  • Megjelenítés
Elkezdődött a Richter közgyűlése - Mutatjuk a döntéseket
Üzlet

Portfolio
Ma tartja éves rendes közgyűlését a Richter, amelyről percről percre tudósítunk. A részvényeseket leginkább érdeklő kérdés az osztalék ma, a tavalyi év után a rendes osztalék mellett extra osztalékot is fizetne a vállalat, összesen részvényenként 656 forint lenne az osztalék.
Megosztás

Elkezdődött a közgyűlés

Elkezdődött a közgyűlés, amit Vizi E. Szilveszter igazgatósági elnök történeti visszatekintéssel kezd a Richter alapításáról és Richter Gedeon tevékenyégéről.

Közel 125 éves múlttal, öt földrészen, 100 országban vagyunk jelen, ma már a bevételek 93 százaléka külföldről érkezik.Ha összeszerelő üzem van és kereket veszek az autóra, abból nincs profit.

A szellemi tőkéből van profit.

A biotechnológiában egyedülállóan tudunk kutatást elindítani - tette hozzá Vizi E. Szilveszter.

Megosztás

Mi lesz az osztalékkal?

A legfontosabb ma az osztalék kérdése, amely a választások után a szokottnál is jobban a befektetők fókuszába került.

A tavalyi év után a rendes osztalékon kívül extra osztalékot is fizetne a Richter idén:

  • A rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint. 
  • A rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. 

Az osztalékjavaslat részvényenként 656 forint lenne, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 5 százalékos osztalékhozam.

Mint ismeretes, a választást követő héten Magyar Péter elmondta, hogy a Mol után Richtert is meg fogja keresni az osztalék ügyében, az olajcégnél azt akarta elérni, hogy az alapítványok, mint az MCC, ne kapjanak osztalékot.

A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványok számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el tegnap Orbán Gábor egy konferencián. A Richter vezérigazgatója a konferencián hangsúlyozta, hogy vizsgálja, hogy van-e a jogszerű és piackonform megoldás az osztalék visszatartására a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő tehetséggondozó intézmények felé

Megosztás

Orbán Gábor egyeztetett Magyar Péterrel, beszélt az osztalékfizetésről is

A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványok számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el Orbán Gábor vezérigazgató a G7 mai konferenciáján.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön

Közzétette az április végére meghirdetett éves rendes közgyűlésének előreterjesztéseit a Richter, amelyből kiderül, hogy mennyi osztalékot fizet a vállalat: a részvényenkénti osztalék jelentősen emelkedik a tavalyihoz képest és extra osztalékot is javasol az igazgatóság.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Richter közgyűlés

A napirendi pontok között szerepel az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a konszolidált és egyedi beszámoló elfogadása. Döntés születik a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről, valamint az igazgatóság felhatalmazásáról a társaság stratégiájához illeszkedő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility