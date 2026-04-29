Elkezdődött a Richter közgyűlése - Mutatjuk a döntéseket

A legfontosabb ma az osztalék kérdése, amely a választások után a szokottnál is jobban a befektetők fókuszába került.

A tavalyi év után a rendes osztalékon kívül extra osztalékot is fizetne a Richter idén:

A rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint.

A rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja.

Az osztalékjavaslat részvényenként 656 forint lenne, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 5 százalékos osztalékhozam.

Mint ismeretes, a választást követő héten Magyar Péter elmondta, hogy a Mol után Richtert is meg fogja keresni az osztalék ügyében, az olajcégnél azt akarta elérni, hogy az alapítványok, mint az MCC, ne kapjanak osztalékot.

A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványok számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el tegnap Orbán Gábor egy konferencián. A Richter vezérigazgatója a konferencián hangsúlyozta, hogy vizsgálja, hogy van-e a jogszerű és piackonform megoldás az osztalék visszatartására a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő tehetséggondozó intézmények felé