  • Megjelenítés
Friss vizsgálati eredményeket közölt a Richter
Üzlet

Friss vizsgálati eredményeket közölt a Richter

Portfolio
Friss eredményeket tett közzé a Richter az ABBV-932 (RGH-932) hatóanyag bipoláris depresszió kezelését célzó fázis II klinikai vizsgálatáról - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A Richter tájékoztatása szerint az ABBV-932 (RGH-932) nevű, jelenleg vizsgálati fázisban lévő új hatóanyaguk bipoláris depresszióban történő alkalmazását egy 6 hetes, feltáró jellegű fázis II klinikai vizsgálatban értékelték. A kutatásba összesen 161 beteget vontak be, akiket véletlenszerűen soroltak be a kezelési csoportokba: három különböző (alacsony, közepes és magas) dózisú aktív karba, illetve egy placebo karba. A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy megmérje, hogyan változnak a depressziós tünetek a Montgomery–Asberg Depresszió Skálán (MADRS) a kezelés hatására.

Az eredmények összképe alapján a hatóanyaggal kezelt csoportok és a placebót kapók között egyik vizsgált dózis esetében sem alakult ki statisztikailag szignifikáns különbség az elsődleges végpontban.

Ugyanakkor a Richter kiemelte, hogy az előre rögzített alcsoport-elemzés során a bipoláris I-es zavarral diagnosztizált betegek körében a hatásosság jele megfigyelhető volt, ami arra utal, hogy a szer bizonyos betegcsoportokban kedvezőbb klinikai képet mutathat, mint az összesített populációban.

Az ABBV-932 a vizsgált dózistartományokban általánosságban biztonságosnak és jól tolerálhatónak bizonyult. A biztonságossági profil összességében hasonló volt a placeboéhoz, beleértve az extrapiramidális mellékhatások előfordulását is. Ez lényeges, mivel potenciálisan kedvezőbb tolerálhatósági profilt vetít előre a kariprazinhoz képest, amit az Egyesült Államokban több indikációban, köztük bipoláris I depresszióban is forgalmazott originális készítményként ismert.

Még több Üzlet

Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

A növekedésbe forgatja vissza a tavalyi profitot az AutoWallis

A horvát kormányfő rendezné Mol-INA ügyet

A fejlesztési program a mostani eredmények ellenére nem zárult le: jelenleg is zajlik annak értékelése, hogy bipoláris I depresszió indikációban mik lehetnek az ABBV-932 (RGH-932) további fejlesztésének következő, lehetséges lépései. Emellett a hatóanyagot egy másik területen is vizsgálják: általános szorongásos zavarban (GAD) szintén folyamatban van egy fázis II klinikai vizsgálat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility