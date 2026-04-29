Friss vizsgálati eredményeket közölt a Richter

A Richter tájékoztatása szerint az ABBV-932 (RGH-932) nevű, jelenleg vizsgálati fázisban lévő új hatóanyaguk bipoláris depresszióban történő alkalmazását egy 6 hetes, feltáró jellegű fázis II klinikai vizsgálatban értékelték. A kutatásba összesen 161 beteget vontak be, akiket véletlenszerűen soroltak be a kezelési csoportokba: három különböző (alacsony, közepes és magas) dózisú aktív karba, illetve egy placebo karba. A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy megmérje, hogyan változnak a depressziós tünetek a Montgomery–Asberg Depresszió Skálán (MADRS) a kezelés hatására.
Az eredmények összképe alapján a hatóanyaggal kezelt csoportok és a placebót kapók között egyik vizsgált dózis esetében sem alakult ki statisztikailag szignifikáns különbség az elsődleges végpontban.
Ugyanakkor a Richter kiemelte, hogy az előre rögzített alcsoport-elemzés során a bipoláris I-es zavarral diagnosztizált betegek körében a hatásosság jele megfigyelhető volt, ami arra utal, hogy a szer bizonyos betegcsoportokban kedvezőbb klinikai képet mutathat, mint az összesített populációban.
Az ABBV-932 a vizsgált dózistartományokban általánosságban biztonságosnak és jól tolerálhatónak bizonyult. A biztonságossági profil összességében hasonló volt a placeboéhoz, beleértve az extrapiramidális mellékhatások előfordulását is. Ez lényeges, mivel potenciálisan kedvezőbb tolerálhatósági profilt vetít előre a kariprazinhoz képest, amit az Egyesült Államokban több indikációban, köztük bipoláris I depresszióban is forgalmazott originális készítményként ismert.
A fejlesztési program a mostani eredmények ellenére nem zárult le: jelenleg is zajlik annak értékelése, hogy bipoláris I depresszió indikációban mik lehetnek az ABBV-932 (RGH-932) további fejlesztésének következő, lehetséges lépései. Emellett a hatóanyagot egy másik területen is vizsgálják: általános szorongásos zavarban (GAD) szintén folyamatban van egy fázis II klinikai vizsgálat.
