Görög távközlési szolgáltatóval írt alá szándéknyilatkozatot a 4iG

A 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) és a Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írtak alá a nagykereskedelmi távközlés és a határokon átívelő digitális infrastruktúra-fejlesztések összehangolására.

A 4iG IDI, a 4iG Csoport nemzetközi digitális infrastruktúra-projektekre összpontosító üzletága, valamint a Grid Telecom – az IPTO (Independent Power Transmission Operator) független görög villamosenergia-átviteli rendszerirányító teljes tulajdonú leányvállalata és engedéllyel rendelkező nagykereskedelmi távközlési szolgáltató Görögországban – egymást kiegészítő képességeik hatékony kiaknázását tűzték ki célul. A felek szaktudásuk és bevált gyakorlataik megosztását, valamint a távközlési infrastruktúra-elemek közös fejlesztését és üzemeltetését tervezik, melyek javítják Albánia, Görögország és a régió egyéb területeinek konnektivitását.

Az egyeztetések kulcspontja egy Albánia és Görögország közötti nagy kapacitású, földi optikai kábelhálózat fejlesztése.

A kezdeményezés célja egy reziliens, végpontok közötti digitális folyosó létrehozása, amely összekapcsolja a két vállalat hálózatát, és határokon átívelő, nemzetközi összeköttetést tesz lehetővé a Földközi-tengertől a jelentős európai adatforgalmi csomópontokig (PoP).

Forrás: 4iG

A szándéknyilatkozat lehetőséget biztosít az együttműködésre további stratégiai partnerekkel egy új, nagy érszámú tengeralatti optikai kábelrendszer közös tervezése, beszerzése, megvalósítása, üzemeltetése és értékesítése terén az Adriai- és a Földközi-tengeren. A dokumentum rögzíti a felek szándékát a tárgyalások folytatására és lefekteti a tervezett együttműködés kereteit.

A szándéknyilatkozat aláírását követően a két társaság megkezdi a technikai és operatív részletek kidolgozását, hogy a tervezett hálózati fejlesztések a lehető leghatékonyabb ütemben valósulhassanak meg a térségben. A fejlesztés révén létrejövő új adatfolyosó kulcsszerepet játszik majd a kontinensek közötti adatforgalom biztonságos és nagy sebességű továbbításában, megerősítve a régió „digitális híd” szerepét Európa és a globális hálózatok között.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

