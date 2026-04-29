Hat éve nem esett ekkorát a BYD profitja

A vállalat kedden közzétett gyorsjelentése szerint

az első negyedéves nettó nyereség éves bázison 55,4 százalékkal zuhant.

Így mindössze 4,1 milliárd jüant tett ki. A visszaesés üteme jelentősen felgyorsult a negyedik negyedévben mért 38,2 százalékos csökkenéshez képest. Az árbevétel 11,8 százalékkal, 150,2 milliárd jüanra mérséklődött, ami immár a harmadik egymást követő negyedéves visszaesést jelenti.

Az olcsó, 150 ezer jüan alatti modelljeiről ismert BYD-re egyre nagyobb nyomás nehezedik. Ennek oka, hogy Kína csökkentette a belépő szintű elektromos autókra és a plug-in hibridekre vonatkozó vásárlásösztönző támogatásokat. A hazai összesített eladások márciusban már a hetedik egymást követő hónapban estek vissza. Ezt a külföldi értékesítés továbbra is dinamikus növekedése sem tudta ellensúlyozni.

A belföldi piac elhúzódó gyengélkedése miatt a BYD egyre offenzívabban terjeszkedik a nemzetközi piacokon, amit fejlett technológiával és a helyi gyártókapacitások kiépítésével valósít meg. A Tesla legnagyobb kínai riválisa közölte: bízik abban, hogy 2026-ra eléri, sőt akár túl is szárnyalja az 1,5 milliós külföldi értékesítési célt. Ez több mint 40 százalékos növekedést jelentene 2025-höz képest. A Morningstar elemzője, Vincent Sun szerint idén 25-30 százalékkal nőhet a BYD exportja, míg a teljes járműeladás mintegy 12 százalékkal bővülhet.

A technológiai előnyének visszaszerzése érdekében a vállalat az ultragyors töltési megoldásokra összpontosít. Ezzel a belső égésű motorral szerelt járművekhez ragaszkodó vásárlókat próbálják megnyerni, eloszlatva a töltési idővel kapcsolatos aggályokat. A pekingi autószalonon a BYD pénteken elindította a Tatang nevű, nagy méretű elektromos SUV előrendelését. A modell bevezetésével a vállalat a prémium szegmensben az európai márkákkal is felveszi a versenyt.

Forrás: Reuters

