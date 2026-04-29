Hirtelen felrobbant a Graphisoft Park árfolyama
15 százalékot ralizott a Graphisoft Park árfolyama, miután kiderült, hogy a részvényesek megszavazták az osztalékfizetést. A döntés előtt kérdéses volt, hogy mekkora lesz az osztalék mértéke, a részvényesek végül a nagyobb kifizetés mellett döntöttek.

Kilőtt a Graphisoft Park árfolyama, miután a cég tájékoztatta a befektetőket, hogy a mai közgyűlésen a részvények döntöttek az osztalékfizetésről. A döntés jelentőségét az adja, hogy két opció is volt a közgyűlés a tavaly értékesített fejlesztési terület után elkönyvelt jelentős egyszeri eredmény miatt:

  • a befolyt összeget kifizetik osztalékként,
  • vagy egy hitel végtörlesztésére fordítják.
Ma végül az egyszeri eredmény osztalékként való kifizetéséről döntöttek.

Ez azt jelenti, hogy az állandó és rendszeres működés eredmény után járó 0,84 eurón felül további 0,99 eurót fizetnek ki az egyszeri, rendkívüli bevételekből, azaz összesen 1,83 eurós kifizetésre számíthatnak a részvényesek. A tegnapi záróárfolyamon számolva ez 11,2 százalékos osztalékhozamot jelent.

A bejelentést követően kilőtt a Graphisoft Park árfolyama, jelenleg már 15 százalékos pluszban van a jegyzés.

EtPq8EQQ

