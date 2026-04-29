Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt

Az Adidas szerdán az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves üzemi eredményről számolt be. A sportszergyártó emellett ragaszkodott a 2026-os egész éves előrejelzéséhez is, ami nagy lökést adott az idén eddig mintegy 20 százalékot veszítő részvényárfolyamnak.

A német sportszergyártó árbevétele konstans árfolyamon 14 százalékkal nőtt az első negyedévben, és elérte a 6,6 milliárd eurót.

Ez annak ellenére sikerült, hogy több közel-keleti piacon az iráni háború miatt visszaestek az eladások.

Az üzemi eredmény 16 százalékkal, 705 millió euróra emelkedett, ami jócskán meghaladja az elemzők által várt 647 millió eurós szintet.

Bjørn Gulden vezérigazgató "nagyon volatilis és erősen promócióvezérelt" kiskereskedelmi környezetről beszélt, különösen a sportcipők piacán. Az Adidas ezzel szemben tudatosan visszafogta a nagykereskedelmi értékesítést, hogy elkerülje a kényszerű leárazásokat. Ez a stratégia éles ellentétben áll az amerikai rivális Nike megközelítésével, amely a hónap elején éppen az "agresszív" készletkisöprés mellett tette le a voksát.

A vállalat saját értékesítési csatornái kiemelkedően teljesítettek. Az online értékesítés 25, a saját boltok eladásai pedig 19 százalékkal nőttek, míg a nagykereskedelmi értékesítés 8 százalékos bővülést mutatott. A bevétel nagyjából kétharmadát továbbra is a külső kiskereskedelmi partnerek adják.

A júniusban rajtoló labdarúgó-világbajnokság a futballfelszerelések iránti keresletet is megdobta, bár Gulden szerint az Adidas számos ellátásilánc- és logisztikai problémával küzd a vb-termékek piacra juttatásában. A futócipő-szegmens szintén több mint 10 százalékos növekedést produkált. A cég külön kiemelte, hogy a vasárnap Londonban maratoni világcsúcsot futó kenyai Sabastian Sawe is az Adidas legújabb ultrakönnyű versenymodelljét viselte.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 27. Kilőtt az Adidas árfolyama, elképesztő rekordot döntöttek a cég szupercipőjében

Az erős euró ugyanakkor negatívan érintette a vállalatot, a kedvezőtlen devizahatás mintegy 350 millió eurót vett el a negyedéves árbevételből. Ennek ellenére az Adidas fenntartotta az idei évre vonatkozó előrejelzését, amely magas egyszámjegyű árbevétel-növekedést és 2,3 milliárd eurós üzemi eredményt irányoz elő.

A friss számokat követően 7,3 százalékos pluszban kezdett az Adidas árfolyama.

