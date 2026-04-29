Korrupciós gyanúba keveredett Sára Botond főispán
Korrupciós gyanúba keveredett Sára Botond főispán

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekménnyel gyanúsította meg Sára Botond budapesti főispánt egy külföldi munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügyben - jelentette a 444.hu.

A hatóság tájékoztatása szerint a nap folyamán több helyszínen tartottak kutatást és foglaltak le bizonyítékokat.

A tanúk kihallgatását követően hivatalosan is közölték a megalapozott gyanút a főispánnal.

Az eljárás egy nepáli vendégmunkások kölcsönzésével kapcsolatos ügyhöz kötődik. Ennek érintettjei üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal, Orbán Viktor miniszterelnök öccsével.

A múlt héten indult nyomozás adatai alapján egy munkaerő-közvetítő cég ügyvezetője minősített foglalkoztatói státuszt próbált szerezni a vállalatának. A lépés célja az volt, hogy a cég a jövőben egyszerűsített eljárás keretében, gyorsabban intézhesse a külföldi dolgozók munkavállalási célú tartózkodási engedélyeit.

A megalapozott gyanú szerint Sára Botond a személyes találkozók során a gyanúsítottaktól több üveg, közel 70 ezer forint összértékű bort fogadott el. Ez a cselekmény vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének minősül.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

