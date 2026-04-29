Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak
Az olajárak tovább emelkedtek szerdán, miután sajtójelentések szerint az Egyesült Államok meghosszabbítja az iráni kikötők blokádját. Ez a lépés elhúzódó kínálati zavarokat okozhat a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelő régióban.
Lefordulás Európában
A nyitástól távolodva romlik a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX már csak stagnál, a CAC 0,4 százalékot esett, míg a CAC 0,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,9 százalékot esett. A magyar piac ehhez képest tartja mérsékelt, 0,2 százalékos emelkedését.
Hat év nem esett ekkorát a BYD profitja
A BYD az eladások alapján a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. A vállalat 2020 óta a legmeredekebb negyedéves profitcsökkenését könyvelte el, miközben a kínai belső piacon tartósan lassul az értékesítés, és egyre élesedik a verseny.
Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank
A Standard Chartered kedden bejelentette egy új keretrendszer elindítását. Ennek révén az intézményi ügyfelek a BlackRock tokenizált, rövid lejáratú amerikai kincstárjegyekbe fektető alapját is használhatják fedezetként az OKX kriptokereskedési platformon.
Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt
Az Adidas szerdán az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves üzemi eredményről számolt be. A sportszergyártó emellett ragaszkodott a 2026-os egész éves előrejelzéséhez is, ami nagy lökést adott az idén eddig mintegy 20 százalékot veszítő részvényárfolyamnak.
Iránykeresés
Vegyes mozágások látszanak az európai tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a DAX 0,3 százalékot emelkedett, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. A milánói börze is stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékkal került lejjebb.
Óvatos emelkedéssel kezd a magyar tőzsde, felpattant a Richter
Felemás elmozdulásokkal indult a nap az európai piacokon, amelyből a BUX ma reggel enyhén felfelé lóg ki.
Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni
A Mercedes-Benz működési eredménye 17 százalékkal csökkent az első negyedévben, azonban a vállalat így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év második felében az új modellek bevezetése és a költségcsökkentési intézkedések hozhatnak fellendülést.
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Május 12-én jön a következő befektetési rendezvényünk, ahol élőben elemezzük fundamentális és technikai oldalról a legnépszerűbb és a legkevésbé fókuszban lévő befektetéseket! A Portfolio Investment Day 2026 rendezvényünkön profi szakértők segítségével megmutatjuk, hol van még valódi érték, hogy alakítsunk ki ideális portfóliót, hogyan diverzifikáljuk, hogy minden helyzetre képesek legyenek jól reagálni a befektetéseink. Ha tudni akarod, mibe tedd a pénzed a következő évek egyik legbizonytalanabb, de egyben legnagyobb lehetőségeket rejtő időszakában, itt kell lenned. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt.
Szinte biztos a kamattartás
A piaci várakozások szerint gyakorlatilag biztos a mai kamattartás a Fed esti kamatdöntő ülésén.
A jelenlegi környezetben a piac arra számít, hogy egész évben a jelenlegi szinten maradhatnak a kamatok az USA-ban.
Kirobbanó formában a legnagyobb svájci bank, örülhetnek a részvényesek
A UBS svájci nagybank az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló, 3 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el 2026 első negyedévében. Ehhez nagymértékben hozzájárult a közel-keleti konfliktus okozta piaci turbulencia nyomán rekordot döntő kereskedési bevétel.
Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség
A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,96 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,42 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,85 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalékot eshet, míg a FTSE 0,02 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,54 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma az Egyesült Államokból érkezik több fontos indikátor: a jelzáloghitel-igénylések és a tartós cikkek rendelésállománya a belső kereslet állapotát mutatja, este pedig a Federal Reserve kamatdöntése és Jerome Powell sajtótájékoztatója határozhatja meg a globális piaci irányokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 141,93
|-0,1%
|0,0%
|8,8%
|2,2%
|22,2%
|45,3%
|S&P 500
|7 138,8
|-0,5%
|1,1%
|12,1%
|4,3%
|29,1%
|70,7%
|Nasdaq
|27 029,01
|-1,0%
|2,1%
|16,8%
|7,0%
|39,1%
|94,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 917,46
|-1,0%
|1,0%
|12,3%
|19,0%
|67,2%
|106,2%
|Hang Seng
|25 679,78
|-0,9%
|-3,0%
|2,9%
|0,2%
|16,9%
|-11,7%
|CSI 300
|4 758,21
|-0,3%
|-0,2%
|5,7%
|2,8%
|25,8%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 018,26
|-0,3%
|-1,0%
|7,7%
|-1,9%
|7,8%
|57,1%
|CAC
|8 104,09
|-0,5%
|-1,6%
|5,2%
|-0,6%
|7,0%
|28,5%
|FTSE
|10 332,79
|0,1%
|-1,6%
|3,7%
|4,0%
|22,8%
|48,4%
|FTSE MIB
|48 040,24
|0,8%
|0,3%
|10,7%
|6,9%
|28,2%
|96,4%
|IBEX
|17 774,9
|0,5%
|-2,0%
|5,8%
|2,7%
|32,1%
|102,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 855,5
|-0,2%
|-2,1%
|9,2%
|19,7%
|42,9%
|205,1%
|ATX
|5 779,43
|0,3%
|-1,2%
|9,7%
|8,5%
|42,6%
|77,9%
|PX
|2 597,91
|0,2%
|-2,2%
|4,6%
|-3,3%
|26,2%
|135,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 950
|0,5%
|-2,0%
|17,5%
|19,5%
|58,8%
|213,1%
|Mol
|4 040
|0,0%
|-1,1%
|1,2%
|37,4%
|34,0%
|92,0%
|Richter
|12 680
|-2,6%
|-3,9%
|6,4%
|28,5%
|15,5%
|45,1%
|Magyar Telekom
|2 490
|-0,2%
|1,8%
|20,3%
|39,0%
|45,1%
|492,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,45
|3,6%
|10,5%
|2,2%
|80,7%
|63,4%
|62,0%
|Brent
|111,26
|2,8%
|13,0%
|-1,9%
|82,8%
|68,9%
|65,3%
|Arany
|4 572,85
|-2,2%
|-3,7%
|1,0%
|5,7%
|37,4%
|157,8%
|Devizák
|EURHUF
|363,9750
|0,0%
|0,3%
|-6,5%
|-5,2%
|-10,0%
|0,6%
|USDHUF
|311,0366
|0,3%
|0,7%
|-7,9%
|-4,9%
|-12,5%
|3,9%
|GBPHUF
|419,8149
|-0,2%
|0,4%
|-6,5%
|-4,7%
|-11,8%
|0,9%
|EURUSD
|1,1702
|-0,3%
|-0,4%
|1,6%
|-0,4%
|2,8%
|-3,2%
|USDJPY
|159,2200
|0,0%
|-0,1%
|-0,6%
|1,6%
|11,5%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3497
|-0,4%
|-0,1%
|1,5%
|0,3%
|0,8%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 323
|-1,4%
|0,0%
|15,0%
|-14,0%
|-19,7%
|39,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,35
|0,3%
|0,7%
|-1,9%
|4,4%
|3,3%
|168,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,03
|0,9%
|1,8%
|-1,3%
|5,9%
|22,7%
|-1 206,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,14
|0,7%
|2,5%
|-17,0%
|-10,6%
|-10,9%
|120,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Copyright 2025 Anand Purohit
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
