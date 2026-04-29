Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni
Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben bizonytalanság látszik, a tegnapi amerikai esés után ma felemás hangulat volt jellemző az ázsiai piacokon, és Európában sincs határozott irány.

Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak

Az olajárak tovább emelkedtek szerdán, miután sajtójelentések szerint az Egyesült Államok meghosszabbítja az iráni kikötők blokádját. Ez a lépés elhúzódó kínálati zavarokat okozhat a kulcsfontosságú közel-keleti kitermelő régióban.

Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak
Lefordulás Európában

A nyitástól távolodva romlik a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX már csak stagnál, a CAC 0,4 százalékot esett, míg a CAC 0,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,9 százalékot esett. A magyar piac ehhez képest tartja mérsékelt, 0,2 százalékos emelkedését.

EM0gOSDK
Hat év nem esett ekkorát a BYD profitja

A BYD az eladások alapján a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója. A vállalat 2020 óta a legmeredekebb negyedéves profitcsökkenését könyvelte el, miközben a kínai belső piacon tartósan lassul az értékesítés, és egyre élesedik a verseny.

Hat év nem esett ekkorát a BYD profitja
Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank

A Standard Chartered kedden bejelentette egy új keretrendszer elindítását. Ennek révén az intézményi ügyfelek a BlackRock tokenizált, rövid lejáratú amerikai kincstárjegyekbe fektető alapját is használhatják fedezetként az OKX kriptokereskedési platformon.

Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank
Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt

Az Adidas szerdán az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves üzemi eredményről számolt be. A sportszergyártó emellett ragaszkodott a 2026-os egész éves előrejelzéséhez is, ami nagy lökést adott az idén eddig mintegy 20 százalékot veszítő részvényárfolyamnak.

Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt
Iránykeresés

Vegyes mozágások látszanak az európai tőzsdéken a kereskedés első perceiben, a DAX 0,3 százalékot emelkedett, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot esett. A milánói börze is stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékkal került lejjebb.

5z0QOY1L
Óvatos emelkedéssel kezd a magyar tőzsde, felpattant a Richter

Felemás elmozdulásokkal indult a nap az európai piacokon, amelyből a BUX ma reggel enyhén felfelé lóg ki.

Óvatos emelkedéssel kezd a magyar tőzsde, felpattant a Richter
Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni

A Mercedes-Benz működési eredménye 17 százalékkal csökkent az első negyedévben, azonban a vállalat így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év második felében az új modellek bevezetése és a költségcsökkentési intézkedések hozhatnak fellendülést.

Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?

OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Szinte biztos a kamattartás

A piaci várakozások szerint gyakorlatilag biztos a mai kamattartás a Fed esti kamatdöntő ülésén.

Képernyőkép 2026-04-29 083327
Forrás: CME FedWatch Tool

A jelenlegi környezetben a piac arra számít, hogy egész évben a jelenlegi szinten maradhatnak a kamatok az USA-ban.

Forrás: CME FedWatch Tool
Kirobbanó formában a legnagyobb svájci bank, örülhetnek a részvényesek

A UBS svájci nagybank az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló, 3 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el 2026 első negyedévében. Ehhez nagymértékben hozzájárult a közel-keleti konfliktus okozta piaci turbulencia nyomán rekordot döntő kereskedési bevétel.

Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség

A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.

Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség
Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,96 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,42 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,85 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalékot eshet, míg a FTSE 0,02 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,54 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból érkezik több fontos indikátor: a jelzáloghitel-igénylések és a tartós cikkek rendelésállománya a belső kereslet állapotát mutatja, este pedig a Federal Reserve kamatdöntése és Jerome Powell sajtótájékoztatója határozhatja meg a globális piaci irányokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 141,93 -0,1% 0,0% 8,8% 2,2% 22,2% 45,3%
S&P 500 7 138,8 -0,5% 1,1% 12,1% 4,3% 29,1% 70,7%
Nasdaq 27 029,01 -1,0% 2,1% 16,8% 7,0% 39,1% 94,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 917,46 -1,0% 1,0% 12,3% 19,0% 67,2% 106,2%
Hang Seng 25 679,78 -0,9% -3,0% 2,9% 0,2% 16,9% -11,7%
CSI 300 4 758,21 -0,3% -0,2% 5,7% 2,8% 25,8% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 018,26 -0,3% -1,0% 7,7% -1,9% 7,8% 57,1%
CAC 8 104,09 -0,5% -1,6% 5,2% -0,6% 7,0% 28,5%
FTSE 10 332,79 0,1% -1,6% 3,7% 4,0% 22,8% 48,4%
FTSE MIB 48 040,24 0,8% 0,3% 10,7% 6,9% 28,2% 96,4%
IBEX 17 774,9 0,5% -2,0% 5,8% 2,7% 32,1% 102,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 855,5 -0,2% -2,1% 9,2% 19,7% 42,9% 205,1%
ATX 5 779,43 0,3% -1,2% 9,7% 8,5% 42,6% 77,9%
PX 2 597,91 0,2% -2,2% 4,6% -3,3% 26,2% 135,4%
Magyar blue chipek              
OTP 41 950 0,5% -2,0% 17,5% 19,5% 58,8% 213,1%
Mol 4 040 0,0% -1,1% 1,2% 37,4% 34,0% 92,0%
Richter 12 680 -2,6% -3,9% 6,4% 28,5% 15,5% 45,1%
Magyar Telekom 2 490 -0,2% 1,8% 20,3% 39,0% 45,1% 492,9%
Nyersanyagok              
WTI 103,45 3,6% 10,5% 2,2% 80,7% 63,4% 62,0%
Brent 111,26 2,8% 13,0% -1,9% 82,8% 68,9% 65,3%
Arany 4 572,85 -2,2% -3,7% 1,0% 5,7% 37,4% 157,8%
Devizák              
EURHUF 363,9750 0,0% 0,3% -6,5% -5,2% -10,0% 0,6%
USDHUF 311,0366 0,3% 0,7% -7,9% -4,9% -12,5% 3,9%
GBPHUF 419,8149 -0,2% 0,4% -6,5% -4,7% -11,8% 0,9%
EURUSD 1,1702 -0,3% -0,4% 1,6% -0,4% 2,8% -3,2%
USDJPY 159,2200 0,0% -0,1% -0,6% 1,6% 11,5% 46,2%
GBPUSD 1,3497 -0,4% -0,1% 1,5% 0,3% 0,8% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 323 -1,4% 0,0% 15,0% -14,0% -19,7% 39,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,35 0,3% 0,7% -1,9% 4,4% 3,3% 168,4%
10 éves német állampapírhozam 3,03 0,9% 1,8% -1,3% 5,9% 22,7% -1 206,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,14 0,7% 2,5% -17,0% -10,6% -10,9% 120,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
