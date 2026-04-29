Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell számítani

Szinte biztos a kamattartás
A piaci várakozások szerint gyakorlatilag biztos a mai kamattartás a Fed esti kamatdöntő ülésén.
A jelenlegi környezetben a piac arra számít, hogy egész évben a jelenlegi szinten maradhatnak a kamatok az USA-ban.
Kirobbanó formában a legnagyobb svájci bank, örülhetnek a részvényesek
A UBS svájci nagybank az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló, 3 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el 2026 első negyedévében. Ehhez nagymértékben hozzájárult a közel-keleti konfliktus okozta piaci turbulencia nyomán rekordot döntő kereskedési bevétel.
Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség
A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,96 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,42 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,85 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalékot eshet, míg a FTSE 0,02 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,54 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma az Egyesült Államokból érkezik több fontos indikátor: a jelzáloghitel-igénylések és a tartós cikkek rendelésállománya a belső kereslet állapotát mutatja, este pedig a Federal Reserve kamatdöntése és Jerome Powell sajtótájékoztatója határozhatja meg a globális piaci irányokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 141,93
|-0,1%
|0,0%
|8,8%
|2,2%
|22,2%
|45,3%
|S&P 500
|7 138,8
|-0,5%
|1,1%
|12,1%
|4,3%
|29,1%
|70,7%
|Nasdaq
|27 029,01
|-1,0%
|2,1%
|16,8%
|7,0%
|39,1%
|94,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 917,46
|-1,0%
|1,0%
|12,3%
|19,0%
|67,2%
|106,2%
|Hang Seng
|25 679,78
|-0,9%
|-3,0%
|2,9%
|0,2%
|16,9%
|-11,7%
|CSI 300
|4 758,21
|-0,3%
|-0,2%
|5,7%
|2,8%
|25,8%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 018,26
|-0,3%
|-1,0%
|7,7%
|-1,9%
|7,8%
|57,1%
|CAC
|8 104,09
|-0,5%
|-1,6%
|5,2%
|-0,6%
|7,0%
|28,5%
|FTSE
|10 332,79
|0,1%
|-1,6%
|3,7%
|4,0%
|22,8%
|48,4%
|FTSE MIB
|48 040,24
|0,8%
|0,3%
|10,7%
|6,9%
|28,2%
|96,4%
|IBEX
|17 774,9
|0,5%
|-2,0%
|5,8%
|2,7%
|32,1%
|102,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 855,5
|-0,2%
|-2,1%
|9,2%
|19,7%
|42,9%
|205,1%
|ATX
|5 779,43
|0,3%
|-1,2%
|9,7%
|8,5%
|42,6%
|77,9%
|PX
|2 597,91
|0,2%
|-2,2%
|4,6%
|-3,3%
|26,2%
|135,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 950
|0,5%
|-2,0%
|17,5%
|19,5%
|58,8%
|213,1%
|Mol
|4 040
|0,0%
|-1,1%
|1,2%
|37,4%
|34,0%
|92,0%
|Richter
|12 680
|-2,6%
|-3,9%
|6,4%
|28,5%
|15,5%
|45,1%
|Magyar Telekom
|2 490
|-0,2%
|1,8%
|20,3%
|39,0%
|45,1%
|492,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,45
|3,6%
|10,5%
|2,2%
|80,7%
|63,4%
|62,0%
|Brent
|111,26
|2,8%
|13,0%
|-1,9%
|82,8%
|68,9%
|65,3%
|Arany
|4 572,85
|-2,2%
|-3,7%
|1,0%
|5,7%
|37,4%
|157,8%
|Devizák
|EURHUF
|363,9750
|0,0%
|0,3%
|-6,5%
|-5,2%
|-10,0%
|0,6%
|USDHUF
|311,0366
|0,3%
|0,7%
|-7,9%
|-4,9%
|-12,5%
|3,9%
|GBPHUF
|419,8149
|-0,2%
|0,4%
|-6,5%
|-4,7%
|-11,8%
|0,9%
|EURUSD
|1,1702
|-0,3%
|-0,4%
|1,6%
|-0,4%
|2,8%
|-3,2%
|USDJPY
|159,2200
|0,0%
|-0,1%
|-0,6%
|1,6%
|11,5%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3497
|-0,4%
|-0,1%
|1,5%
|0,3%
|0,8%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 323
|-1,4%
|0,0%
|15,0%
|-14,0%
|-19,7%
|39,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,35
|0,3%
|0,7%
|-1,9%
|4,4%
|3,3%
|168,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,03
|0,9%
|1,8%
|-1,3%
|5,9%
|22,7%
|-1 206,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,14
|0,7%
|2,5%
|-17,0%
|-10,6%
|-10,9%
|120,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
