Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell számítani
Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben bizonytalanság látszik, a tegnapi amerikai esés után ma felemás hangulat volt jellemző az ázsiai piacokon, és a határidős indexek állása alapján Európában is iránykeresés jöhet.

Szinte biztos a kamattartás

A piaci várakozások szerint gyakorlatilag biztos a mai kamattartás a Fed esti kamatdöntő ülésén.

Forrás: CME FedWatch Tool

A jelenlegi környezetben a piac arra számít, hogy egész évben a jelenlegi szinten maradhatnak a kamatok az USA-ban.

Forrás: CME FedWatch Tool
Kirobbanó formában a legnagyobb svájci bank, örülhetnek a részvényesek

A UBS svájci nagybank az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló, 3 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el 2026 első negyedévében. Ehhez nagymértékben hozzájárult a közel-keleti konfliktus okozta piaci turbulencia nyomán rekordot döntő kereskedési bevétel.

Jelentett a Deutsche Bank: még soha nem volt ekkora a nyereség

A Deutsche Bank az idei év első negyedévében 3 milliárd eurós adózás előtti eredményt ért el, ami 7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az adózás utáni eredmény 8 százalékkal emelkedett, és 2,2 milliárd euróval új negyedéves rekordot döntött. A svájci UBS is jól kezdte az évet.

Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,96 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,42 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,85 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,73 százalékot eshet, míg a FTSE 0,02 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,21 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,24 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,54 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma az Egyesült Államokból érkezik több fontos indikátor: a jelzáloghitel-igénylések és a tartós cikkek rendelésállománya a belső kereslet állapotát mutatja, este pedig a Federal Reserve kamatdöntése és Jerome Powell sajtótájékoztatója határozhatja meg a globális piaci irányokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 19,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 141,93 -0,1% 0,0% 8,8% 2,2% 22,2% 45,3%
S&P 500 7 138,8 -0,5% 1,1% 12,1% 4,3% 29,1% 70,7%
Nasdaq 27 029,01 -1,0% 2,1% 16,8% 7,0% 39,1% 94,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 917,46 -1,0% 1,0% 12,3% 19,0% 67,2% 106,2%
Hang Seng 25 679,78 -0,9% -3,0% 2,9% 0,2% 16,9% -11,7%
CSI 300 4 758,21 -0,3% -0,2% 5,7% 2,8% 25,8% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 018,26 -0,3% -1,0% 7,7% -1,9% 7,8% 57,1%
CAC 8 104,09 -0,5% -1,6% 5,2% -0,6% 7,0% 28,5%
FTSE 10 332,79 0,1% -1,6% 3,7% 4,0% 22,8% 48,4%
FTSE MIB 48 040,24 0,8% 0,3% 10,7% 6,9% 28,2% 96,4%
IBEX 17 774,9 0,5% -2,0% 5,8% 2,7% 32,1% 102,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 855,5 -0,2% -2,1% 9,2% 19,7% 42,9% 205,1%
ATX 5 779,43 0,3% -1,2% 9,7% 8,5% 42,6% 77,9%
PX 2 597,91 0,2% -2,2% 4,6% -3,3% 26,2% 135,4%
Magyar blue chipek              
OTP 41 950 0,5% -2,0% 17,5% 19,5% 58,8% 213,1%
Mol 4 040 0,0% -1,1% 1,2% 37,4% 34,0% 92,0%
Richter 12 680 -2,6% -3,9% 6,4% 28,5% 15,5% 45,1%
Magyar Telekom 2 490 -0,2% 1,8% 20,3% 39,0% 45,1% 492,9%
Nyersanyagok              
WTI 103,45 3,6% 10,5% 2,2% 80,7% 63,4% 62,0%
Brent 111,26 2,8% 13,0% -1,9% 82,8% 68,9% 65,3%
Arany 4 572,85 -2,2% -3,7% 1,0% 5,7% 37,4% 157,8%
Devizák              
EURHUF 363,9750 0,0% 0,3% -6,5% -5,2% -10,0% 0,6%
USDHUF 311,0366 0,3% 0,7% -7,9% -4,9% -12,5% 3,9%
GBPHUF 419,8149 -0,2% 0,4% -6,5% -4,7% -11,8% 0,9%
EURUSD 1,1702 -0,3% -0,4% 1,6% -0,4% 2,8% -3,2%
USDJPY 159,2200 0,0% -0,1% -0,6% 1,6% 11,5% 46,2%
GBPUSD 1,3497 -0,4% -0,1% 1,5% 0,3% 0,8% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 323 -1,4% 0,0% 15,0% -14,0% -19,7% 39,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,35 0,3% 0,7% -1,9% 4,4% 3,3% 168,4%
10 éves német állampapírhozam 3,03 0,9% 1,8% -1,3% 5,9% 22,7% -1 206,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,14 0,7% 2,5% -17,0% -10,6% -10,9% 120,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
