  • Megjelenítés
Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni
Üzlet

Portfolio
A Mercedes-Benz működési eredménye 17 százalékkal csökkent az első negyedévben, azonban a vállalat így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az év második felében az új modellek bevezetése és a költségcsökkentési intézkedések hozhatnak fellendülést.

A stuttgarti prémium autógyártó 1,9 milliárd eurós kamatok és adózás előtti eredményt (EBIT) ért el az első negyedévben. Bár ez éves szinten 17 százalékos visszaesést jelent, az érték jócskán meghaladta az elemzők által várt 1,6 milliárd eurót. A vállalat részvényei a nyitás előtti kereskedésben 2,2 százalékos emelkedést mutattak.

Harald Wilhelm pénzügyi igazgató megerősítette, hogy

a vállalat tartja az idei évre vonatkozó előrejelzését.

Eszerint a csoportszintű működési eredmény "jelentősen meghaladja" majd a tavalyi 5,8 milliárd eurót. Az igazgató kiemelte, hogy az új termékek iránti erős kereslet és a stabil rendelésállomány jó alapot teremt az év második felében várt lendülethez.

Még több Üzlet

Az autóüzletág profitmarzsa az első negyedévben 4,1 százalékra esett vissza az egy évvel korábbi 7,3 százalékról. Ez az érték azonban továbbra is illeszkedik a teljes évre kitűzött 3-5 százalékos sávba. Középtávon a cég 8-10 százalékos marzs elérését célozza meg, amelynek érdekében szigorú költségkontrollt alkalmaznak.

A legnagyobb kihívást továbbra is Kína jelenti. A világ legnagyobb autópiacán a Mercedes eladásai 27 százalékkal zuhantak az első negyedévben. Az olyan helyi gyártók, mint a BYD és a Nio, egyre komolyabb versenyt támasztanak a prémium szegmensben. Ez a tendencia a Mercedest és német riválisát, a BMW-t egyaránt nyomás alá helyezi.

A vállalat 2025 és 2027 között negyven új modellt dob piacra. Ezek között szerepel a teljesen elektromos CLA szedán a belépő szegmensben, valamint a megújított S-osztály is. Utóbbival a cég a kínai luxuspiaci pozícióját kívánja megvédeni. A Bernstein elemzői a körülményekhez képest "szolid eredménynek" értékelték a negyedéves számokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility