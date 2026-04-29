Nagyot esett a profit a Mercedes-Benznél, mégis van minek örülni

A stuttgarti prémium autógyártó 1,9 milliárd eurós kamatok és adózás előtti eredményt (EBIT) ért el az első negyedévben. Bár ez éves szinten 17 százalékos visszaesést jelent, az érték jócskán meghaladta az elemzők által várt 1,6 milliárd eurót. A vállalat részvényei a nyitás előtti kereskedésben 2,2 százalékos emelkedést mutattak.
Harald Wilhelm pénzügyi igazgató megerősítette, hogy
a vállalat tartja az idei évre vonatkozó előrejelzését.
Eszerint a csoportszintű működési eredmény "jelentősen meghaladja" majd a tavalyi 5,8 milliárd eurót. Az igazgató kiemelte, hogy az új termékek iránti erős kereslet és a stabil rendelésállomány jó alapot teremt az év második felében várt lendülethez.
Az autóüzletág profitmarzsa az első negyedévben 4,1 százalékra esett vissza az egy évvel korábbi 7,3 százalékról. Ez az érték azonban továbbra is illeszkedik a teljes évre kitűzött 3-5 százalékos sávba. Középtávon a cég 8-10 százalékos marzs elérését célozza meg, amelynek érdekében szigorú költségkontrollt alkalmaznak.
A legnagyobb kihívást továbbra is Kína jelenti. A világ legnagyobb autópiacán a Mercedes eladásai 27 százalékkal zuhantak az első negyedévben. Az olyan helyi gyártók, mint a BYD és a Nio, egyre komolyabb versenyt támasztanak a prémium szegmensben. Ez a tendencia a Mercedest és német riválisát, a BMW-t egyaránt nyomás alá helyezi.
A vállalat 2025 és 2027 között negyven új modellt dob piacra. Ezek között szerepel a teljesen elektromos CLA szedán a belépő szegmensben, valamint a megújított S-osztály is. Utóbbival a cég a kínai luxuspiaci pozícióját kívánja megvédeni. A Bernstein elemzői a körülményekhez képest "szolid eredménynek" értékelték a negyedéves számokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
