Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról
Lezajlott a Richter éves rendes közgyűlése. A részvényeseket leginkább érdeklő kérdés az osztalék volt ma, amit megszavazott a közgyűlés, a tavalyi év után a rendes osztalék mellett extra osztalékot is fizet a vállalat, összesen részvényenként 656 forintot. A közgyűlésen Orbán Gábor beszélt a tavalyi év eredményeiről és a célokról is és elmondta azt is, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat az alapítványokkal a nekik járó osztalékról.
Vége a közgyűlésnek

A közgyűlést Vizi E. Szilveszter zárta, méltatva, hogy hatalmas többséggel szavaztak bizalmat a cégnek a részvényesek.

A Deloitte marad a könyvvizsgáló

A Deloitte maradhat a Richter könyvvizsgálója a következő egy évre a közgyűlés döntése alapján.

Két igazgatósági tagot újraválasztottak

Németh Lászlóné és Szepesi Balázs igazgatóság tagok a közgyűlés előtt arról tájékoztatták a céget, hogy a következő ciklusban nem kívánnak részt venni, de lemondásukkal is működőképes marad az igazgatóság, 10 taggal – közölte a Richter.

Több igazgatósági tag újraválasztásáról szavazott a közgyűlés a mandátumuk lejárása miatt, a következő 3 évre:

  • Balogh Gabriellát 99,91%-os arányban
  • Cserháti Pétert 99,87%-os arányban szavazták meg a részvényesek.
Tovább veheti a saját részvényeket a Richter

Az igazgatóság felhatalmazást kapott saját részvények vásárlására 89,94%-os arányú igen szavazattal.

Mit csinál ma a Richter árfolyama?

A Richter árfolyama egyébként emelkedik ma, 1,3 százalékos pluszban áll a részvény, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén a BUX indexhez képest.

Nagyobb mozgásteret kap az igazgatóság

A részvényesek 63,4 százalékos arányban jóváhagyták, hogy a menedzsment legfeljebb 2 milliárd euró értékű pénzügyi kötelezettségvállalást vagy legfeljebb 2 milliárd eurós tranzakciót véghez vigyen.

Jóváhagyták az osztalékot a részvényesek

Az osztalékot 100 százalékos arányban elfogadták a részvényesek.

Vagyis

  • a rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint. 
  • a rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalékot fizet.

Ez részvényenként 656 forint összesen.

Zajlanak a tárgyalások az osztalékról az alapítványokkal

Az alapítványi részvényesekkel előrehaladott tárgyalások folynak a nekik járó osztalék kifizetéséről és időpontjáról - mondta el Orbán Gábor arra reagálva, hogy felmerült az osztalék fizetésének elhalasztása a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő tehetséggondozó intézmények felé.

Orbán Gábor az osztalékot magyarázza

A következő, a részvényesek számára különösen izgalmas napirendi pontok az adózott eredmény felhasználása és az osztalék mértéke, valamint az igazgatóság felhatalmazása a társaság stratégiájához illeszkedő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára.

A szavazás előtt az osztalék logikájával kapcsolatban szólalt fel Orbán Gábor. Az osztalék mértéke összefügg a társaság jövőjével kapcsolatos vízióval és azzal, hogyan allokáljuk a szabad cash flow-t. A beruházási tevékenységre fordított összeg képviseli a legkisebb hányadot a cash flow felhasználásából. A portfólióépítés két forrásra támaszkodik, a licenszvásárlás és a fejlesztések, a maradék pedig az osztalék. Ennek mértéke a szabad pénzáram és az aktuális tőkeallokáció függvénye. Az előretekinthetőség és a rugalmasság között kell dönteni. Ha jól dolgozunk, meg tudunk 2030-ra érkezni oda, hogy akkor is vállalni tudjuk ezt az osztalékot – mondta el Orbán Gábor. Addig is emelkedő pályán van a szabad cash flow és ezt kell lekövetni az osztalékkal is. Tavaly sok akvizíciós lehetőség nem tudott megvalósulni,

azok a nagytömegű akvizíciók, amelyekre törekedett a cég, nem jöttek létre.

Ezért a reméltnél magasabb készpénzállomány maradt. Ennek eredménye, hogy egy kismértékben növekvő normál osztalékot és egy speciális osztalékot javasol az igazgatóság.

A halmozódó készpénztömeg és a horizonton látható nagyhatású szabadalomlejárat tekintetében az a cél, hogy jól simítsuk a 2030-as éveket, amit akvizíciókkal lehet megtenni. Ezért egy átmeneti időszakra az igazgatóság mozgásterének megemelését kéri Orbán Gábor, mind az akvizíciók méretét, mind az ehhez kapcsolódó finanszírozást lehetővé téve. Nem cél a hitel halmozása és a Richter eladósítása – tette hozzá. Átmenetileg előfordulhat, hogy a mérlegben mozgástérre van szükség. Az eddigi szabály jól szolgálta a Richter érdekeit, nem kíván ezen túlmenően túlterjeszkedni a 2030-as évek után.

Szavazás a javadalmi jelentésekről

Az igazgatósági tagok részére a felmentvényt 99,16%-os többségben megadták a részvényesek, a felelős társaságirányítási jelentést 100%-os többséggel elfogadták a részvényesek, a 2025.évi javadalmazási jelentés véleménynyilvánító szavazásra pedig 75,44% igen szavazat érkezett, de itt jelentős, 23,92% volt a nem aránya. A társaság 2026-2029 évre szóló javadalmazási politikájáról szóló véleménynyilvánító szavazáson 98,65%-os volt az „igen” támogató szavazatok aránya.

Beszámolók elfogadva

99,43%-kal elfogadta a közgyűlés az igazgatóság, a könyvvizsgáló, a felügyelőbizottság és az audit bizottság jelentését, a konszolidált beszámolót szintén 99,43%-kal fogadták el a részvényesek, az egyedi beszámolót pedig 99,42%-kal.

A TEBÉSZ az osztalék kifizethetőségéről kérdez

A TEBÉSZ képviseletében Dióslaki Gábor a könyvvizsgálót kérdezte, hogy pénzügyileg megalapozott-e az osztalék kifizetése és az igazgatóság által előre megadott időpontban ki tudja-e fizetni, mert az adott időpontban elég stabil hozzá a cég.

A könyvvizsgálat során a teljes beszámolót könyvvizsgálja, az osztalékfizetés alapja az egyedi pénzügyi beszámoló, amelynek része a szabad eredménytartalék, amit vizsgál a könyvvizsgáló. Ezen túl nem a könyvvizsgáló tisztsége dönteni az osztalékról, hanem a részvényesek döntenek erről az igazgatóség javaslata alapján - mondta el a Deloitte könyvvizsgálója.

Kovács László pénzügyi igazgató kiegészítette a választ azzal, hogy a ptk. részletezi, hogy mik az osztalékfizetés korlátai, a javasolthoz képest tízszeres osztalék kifizetésére is lehetőség lenne. Arról, hogy a kifizetés mikor történik meg, a közgyűlés fog határozni. A Richternek nagy mennyiségű készpénz áll rendelkezésre, ebből ki fogja tudni fizetni az osztalékot a Richter.

Mi várható az idei évben?

Magas egyszámjegyű növekedési ütem a cél, hisz benne a vállalat, hogy ezt tartani tudja, nagyobb ütemű jövedelmezőségi növekedés a cél, az iparági sztenderdekhez közelítve. Cél, hogy 2028-ra egy erősebb, jobb, válságállóbb Richtert építsünk – zárta beszédét Orbán Gábor.

Orbán Gábor beszél a tavalyi évről és a célokról

Az első blokkban a 2025 évi működés, pénzügyi helyzet és vállalatirányítás a téma. Ennek keretein belül Orbán Gábor vezérigazgató tartott előadást.

Orbán Gábor elsőként megköszönte a részvényesek bizalmát és a kitartó érdeklődést a kisbefektetőknek.

Minden év különleges valami miatt, a tavalyi amiatt volt figyelemreméltó, hogy markáns változások következtek be a környezetben, amelyek negatív és pozitív irányba is befolyásolták a Richter működését és ezek hosszú távra meghatározzák a működés keretrendszerét. A stratégiai pályát tavaly március elején bemutatta a vállalat, miután látótávolságba került a Vraylar szabadalomlejárata, erre kellett a Richternek választ adnia, hogy hogyan képzeli el ezután a jövőt.

A négy üzletág közül mindegyik tapasztalt nem kis sokkokat

– mondta el Orbán Gábor. A nőgyógyászat inkább pozitív tendenciákat, egy felhajtóerőt a hormonpótlás jelentett, ami évszázados tradíció a Richternél. A tavaly évben egy paradigmaváltás értékű fordulat zajlott le azzal kapcsolatban, hogy az orvosi gyakorlat, a hatósági gyakorlat és a közvélemény hogyan viszonyul a hormonpótló készítményekhez. A hatóság egy tiltást levett, ez pedig felhajtóerőt jelentett ezeknél a készítményeként egész Európában. Hosszú évtizedek óta az első innovatív menopauza készítményt forgalmazza a Richter, aminek amerikai bevezetését készíti elő éppen. „Jól tettük, hogy évtizedeken keresztül kitartozzunk a terület mellett annak ellenére, hogy a nagy világvállalatok érdeklődése alábbhagyott, hiszen a Richter van abban a helyzetben, hogy eredeti pipeline-nal rendelkezik a nőgyógyászatban”.

A neuropszichiátriában Amerikából érkeztek olyan szelek, amelyek megcsapták a gyógyszeripart. A gyógyszeripar jelentős profitja itt keletkezik, ennek a dollárgyengülés nem kedvezett és a szabályozási környezet is hektikusan változott. De a Vraylar forgalma ennek ellenére emelkedni tudott és az FDA jóváhagyta a szabadalom pediátriai meghosszabbítását. Az üzletág többi területén is terv szerint haladt a fejlesztési munka – mondta el a vezérigazgató.

Biotechnológiában komoly szakmai sikereken van túl a Richter, a korábbi befektetések megtérülése elkezdődött. Cél, hogy 2027-re nullába kerüljön profitszinten. A generikus üzletágban a harmadik negyedévben ellátási nehézsége adódtak, de vissza fog térni a korábban látott tempóhoz a vállalat.

Az árfolyamszűrt árbevétel a célnak megfelelően alakult tavaly, a tisztított EBIT pedig felülteljesítette a várakozásokat, 8-10 százalékos növekedés helyett 14 százalékkal emelkedett. A szabad cash flow közel 250 milliárd forint volt, az EPS-t a pénzügyi sor húzta lefelé a pozitív árfolyamhatások hiánya miatt.

Azon az úton haladunk, amit szeretnénk, annak ellenére, hogy a külső környezet ide-oda lökdös minket.

A hatékonyság és az üzemméret ideálishoz való közelítésében sokat lépett előre a Richter a tavalyi évben – mondta el Orbán Gábor. Szükséges, ha versenyképes akar maradni a Richter az indiai és kínai vállalatokkal szemben.

Határozatképes a közgyűlés

Határozatképes a közgyűlés az eredeti, 10 órás időpontban 61,22% jelent meg.

A közzétett napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítő részvényesi javaslat nem jelent meg.

A közgyűlés 100%-os aránnyal elfogadta, hogy szavazatszámlálásra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerül sor, bár volt nem szavazat és tartózkodó szavazat is, a kerekítés miatt ki nem mutatható. A közgyűlés hasonló arányban elfogadta azt is, hogy hangfelvétel készüljön a közgyűlésről.

Elkezdődött a közgyűlés

Elkezdődött a közgyűlés, amit Vizi E. Szilveszter igazgatósági elnök történeti visszatekintéssel kezd a Richter alapításáról és Richter Gedeon tevékenyégéről.

Közel 125 éves múlttal, öt földrészen, 100 országban vagyunk jelen, ma már a bevételek 93 százaléka külföldről érkezik.Ha összeszerelő üzem van és kereket veszek az autóra, abból nincs profit.

A szellemi tőkéből van profit.

A Richter a szellemi tőkét előnyben részesíti minden más beruházásnál, az akvizíciók is ezt célozzák. A biotechnológiában egyedülállóan tudunk kutatást elindítani. Olyan termékek kellenek, amleyek extra profitot eredményeznek - tette hozzá Vizi E. Szilveszter.

A Richter a világ harmadik legnagyobb piaci kapitalizációjú gyógyszergyárával, az AbbVie-val működik együtt. A Richter messze az első a magyar vállalatok közül, amely a magyar szabadalmi hivatal adatai szerint a legtöbb szabadalommal rendelkezik - tette hozzá az igazgatóság elnöke.

Mi lesz az osztalékkal?

A legfontosabb ma az osztalék kérdése, amely a választások után a szokottnál is jobban a befektetők fókuszába került.

A tavalyi év után a rendes osztalékon kívül extra osztalékot is fizetne a Richter idén:

  • A rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint. 
  • A rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. 

Az osztalékjavaslat részvényenként 656 forint lenne, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 5 százalékos osztalékhozam.

Mint ismeretes, a választást követő héten Magyar Péter elmondta, hogy a Mol után Richtert is meg fogja keresni az osztalék ügyében, az olajcégnél azt akarta elérni, hogy az alapítványok, mint az MCC, ne kapjanak osztalékot.

A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványok számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el tegnap Orbán Gábor egy konferencián. A Richter vezérigazgatója a konferencián hangsúlyozta, hogy vizsgálja, hogy van-e a jogszerű és piackonform megoldás az osztalék visszatartására a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő tehetséggondozó intézmények felé, amelyek összesen 25%-os részesedéssel rendelkeznek a Richterben.

Orbán Gábor egyeztetett Magyar Péterrel, beszélt az osztalékfizetésről is

A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványok számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el Orbán Gábor vezérigazgató a G7 mai konferenciáján.

Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön

Közzétette az április végére meghirdetett éves rendes közgyűlésének előreterjesztéseit a Richter, amelyből kiderül, hogy mennyi osztalékot fizet a vállalat: a részvényenkénti osztalék jelentősen emelkedik a tavalyihoz képest és extra osztalékot is javasol az igazgatóság.

Richter közgyűlés

A napirendi pontok között szerepel az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a konszolidált és egyedi beszámoló elfogadása. Döntés születik a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről, valamint az igazgatóság felhatalmazásáról a társaság stratégiájához illeszkedő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára.

