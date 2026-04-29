Zajlik a Richter közgyűlése - Megszólalt Orbán Gábor, az osztalékról kérdez a TEBÉSZ

Az első blokkban a 2025 évi működés, pénzügyi helyzet és vállalatirányítás a téma. Ennek keretein belül Orbán Gábor vezérigazgató tartott előadást.

Orbán Gábor elsőként megköszönte a részvényesek bizalmát és a kitartó érdeklődést a kisbefektetőknek.

Minden év különleges valami miatt, a tavalyi amiatt volt figyelemreméltó, hogy markáns változások következtek be a környezetben, amelyek negatív és pozitív irányba is befolyásolták a Richter működését és ezek hosszú távra meghatározzák a működés keretrendszerét. A stratégiai pályát tavaly március elején bemutatta a vállalat, miután látótávolságba került a Vraylar szabadalomlejárata, erre kellett a Richternek választ adnia, hogy hogyan képzeli el ezután a jövőt.

A négy üzletág közül mindegyik tapasztalt nem kis sokkokat

– mondta el Orbán Gábor. A nőgyógyászat inkább pozitív tendenciákat, egy felhajtóerőt a hormonpótlás jelentett, ami évszázados tradíció a Richternél. A tavaly évben egy paradigmaváltás értékű fordulat zajlott le azzal kapcsolatban, hogy az orvosi gyakorlat, a hatósági gyakorlat és a közvélemény hogyan viszonyul a hormonpótló készítményekhez. A hatóság egy tiltást levett, ez pedig felhajtóerőt jelentett ezeknél a készítményeként egész Európában. Hosszú évtizedek óta az első innovatív menopauza készítményt forgalmazza a Richter, aminek amerikai bevezetését készíti elő éppen. „Jól tettük, hogy évtizedeken keresztül kitartozzunk a terület mellett annak ellenére, hogy a nagy világvállalatok érdeklődése alábbhagyott, hiszen a Richter van abban a helyzetben, hogy eredeti pipeline-nal rendelkezik a nőgyógyászatban”.

A neuropszichiátriában Amerikából érkeztek olyan szelek, amelyek megcsapták a gyógyszeripart. A gyógyszeripar jelentős profitja itt keletkezik, ennek a dollárgyengülés nem kedvezett és a szabályozási környezet is hektikusan változott. De a Vraylar forgalma ennek ellenére emelkedni tudott és az FDA jóváhagyta a szabadalom pediátriai meghosszabbítását. Az üzletág többi területén is terv szerint haladt a fejlesztési munka – mondta el a vezérigazgató.

Biotechnológiában komoly szakmai sikereken van túl a Richter, a korábbi befektetések megtérülése elkezdődött. Cél, hogy 2027-re nullába kerüljön profitszinten. A generikus üzletágban a harmadik negyedévben ellátási nehézsége adódtak, de vissza fog térni a korábban látott tempóhoz a vállalat.

Az árfolyamszűrt árbevétel a célnak megfelelően alakult tavaly, a tisztított EBIT pedig felülteljesítette a várakozásokat, 8-10 százalékos növekedés helyett 14 százalékkal emelkedett. A szabad cash flow közel 250 milliárd forint volt, az EPS-t a pénzügyi sor húzta lefelé a pozitív árfolyamhatások hiánya miatt.

Azon az úton haladunk, amit szeretnénk, annak ellenére, hogy a külső környezet ide-oda lökdös minket.

A hatékonyság és az üzemméret ideálishoz való közelítésében sokat lépett előre a Richter a tavalyi évben – mondta el Orbán Gábor. Szükséges, ha versenyképes akar maradni a Richter az indiai és kínai vállalatokkal szemben.