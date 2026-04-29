Zajlik a Richter közgyűlése - Megszólalt Orbán Gábor, az osztalékról kérdez a TEBÉSZ

Szavazás a javadalmi jelentésekről
Az igazgatósági tagok részére a felmentvényt 99,16%-os többségben megadták a részvényesek, a felelős társaságirányítási jelentést 100%-os többséggel elfogadták a részvényesek, a 2025.évi javadalmazási jelentés véleménynyilvánító szavazásra pedig 75,44% igen szavazat érkezett, de itt jelentős, 23,92% volt a nem aránya. A társaság 2026-2029 évre szóló javadalmazási politikájáról szóló véleménynyilvánító szavazáson 98,65%-os volt az „igen” támogató szavazatok aránya.
Beszámolók elfogadva
99,43%-kal elfogadta a közgyűlés az igazgatóság, a könyvvizsgáló, a felügyelőbizottság és az audit bizottság jelentését, a konszolidált beszámolót szintén 99,43%-kal fogadták el a részvényesek, az egyedi beszámolót pedig 99,42%-kal.
A TEBÉSZ az osztalék kifizethetőségéről kérdez
A TEBÉSZ képviseletében Dióslaki Gábor a könyvvizsgálót kérdezte, hogy pénzügyileg megalapozott-e az osztalék kifizetése és az igazgatóság által előre megadott időpontban ki tudja-e fizetni, mert az adott időpontban elég stabil hozzá a cég.
A könyvvizsgálat során a teljes beszámolót könyvvizsgálja, az osztalékfizetés alapja az egyedi pénzügyi beszámoló, amelynek része a szabad eredménytartalék, amit vizsgál a könyvvizsgáló. Ezen túl nem a könyvvizsgáló tisztsége dönteni az osztalékról, hanem a részvényesek döntenek erről az igazgatóség javaslata alapján - mondta el a Deloitte könyvvizsgálója.
Kovács László pénzügyi igazgató kiegészítette a választ azzal, hogy a ptk. részletezi, hogy mik az osztalékfizetés korlátai, a javasolthoz képest tízszeres osztalék kifizetésére is lehetőség lenne. Arról, hogy a kifizetés mikor történik meg, a közgyűlés fog határozni. A Richternek nagy mennyiségű készpénz áll rendelkezésre, ebből ki fogja tudni fizetni az osztalékot a Richter.
Mi várható az idei évben?
Magas egyszámjegyű növekedési ütem a cél, hisz benne a vállalat, hogy ezt tartani tudja, nagyobb ütemű jövedelmezőségi növekedés a cél, az iparági sztenderdekhez közelítve. Cél, hogy 2028-ra egy erősebb, jobb, válságállóbb Richtert építsünk – zárta beszédét Orbán Gábor.
Orbán Gábor beszél a tavalyi évről és a célokról
Az első blokkban a 2025 évi működés, pénzügyi helyzet és vállalatirányítás a téma. Ennek keretein belül Orbán Gábor vezérigazgató tartott előadást.
Orbán Gábor elsőként megköszönte a részvényesek bizalmát és a kitartó érdeklődést a kisbefektetőknek.
Minden év különleges valami miatt, a tavalyi amiatt volt figyelemreméltó, hogy markáns változások következtek be a környezetben, amelyek negatív és pozitív irányba is befolyásolták a Richter működését és ezek hosszú távra meghatározzák a működés keretrendszerét. A stratégiai pályát tavaly március elején bemutatta a vállalat, miután látótávolságba került a Vraylar szabadalomlejárata, erre kellett a Richternek választ adnia, hogy hogyan képzeli el ezután a jövőt.
A négy üzletág közül mindegyik tapasztalt nem kis sokkokat
– mondta el Orbán Gábor. A nőgyógyászat inkább pozitív tendenciákat, egy felhajtóerőt a hormonpótlás jelentett, ami évszázados tradíció a Richternél. A tavaly évben egy paradigmaváltás értékű fordulat zajlott le azzal kapcsolatban, hogy az orvosi gyakorlat, a hatósági gyakorlat és a közvélemény hogyan viszonyul a hormonpótló készítményekhez. A hatóság egy tiltást levett, ez pedig felhajtóerőt jelentett ezeknél a készítményeként egész Európában. Hosszú évtizedek óta az első innovatív menopauza készítményt forgalmazza a Richter, aminek amerikai bevezetését készíti elő éppen. „Jól tettük, hogy évtizedeken keresztül kitartozzunk a terület mellett annak ellenére, hogy a nagy világvállalatok érdeklődése alábbhagyott, hiszen a Richter van abban a helyzetben, hogy eredeti pipeline-nal rendelkezik a nőgyógyászatban”.
A neuropszichiátriában Amerikából érkeztek olyan szelek, amelyek megcsapták a gyógyszeripart. A gyógyszeripar jelentős profitja itt keletkezik, ennek a dollárgyengülés nem kedvezett és a szabályozási környezet is hektikusan változott. De a Vraylar forgalma ennek ellenére emelkedni tudott és az FDA jóváhagyta a szabadalom pediátriai meghosszabbítását. Az üzletág többi területén is terv szerint haladt a fejlesztési munka – mondta el a vezérigazgató.
Biotechnológiában komoly szakmai sikereken van túl a Richter, a korábbi befektetések megtérülése elkezdődött. Cél, hogy 2027-re nullába kerüljön profitszinten. A generikus üzletágban a harmadik negyedévben ellátási nehézsége adódtak, de vissza fog térni a korábban látott tempóhoz a vállalat.
Az árfolyamszűrt árbevétel a célnak megfelelően alakult tavaly, a tisztított EBIT pedig felülteljesítette a várakozásokat, 8-10 százalékos növekedés helyett 14 százalékkal emelkedett. A szabad cash flow közel 250 milliárd forint volt, az EPS-t a pénzügyi sor húzta lefelé a pozitív árfolyamhatások hiánya miatt.
Azon az úton haladunk, amit szeretnénk, annak ellenére, hogy a külső környezet ide-oda lökdös minket.
A hatékonyság és az üzemméret ideálishoz való közelítésében sokat lépett előre a Richter a tavalyi évben – mondta el Orbán Gábor. Szükséges, ha versenyképes akar maradni a Richter az indiai és kínai vállalatokkal szemben.
Határozatképes a közgyűlés
Határozatképes a közgyűlés az eredeti, 10 órás időpontban 61,22% jelent meg.
A közzétett napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítő részvényesi javaslat nem jelent meg.
A közgyűlés 100%-os aránnyal elfogadta, hogy szavazatszámlálásra számítógéppel segített szavazó-berendezéssel kerül sor, bár volt nem szavazat és tartózkodó szavazat is, a kerekítés miatt ki nem mutatható. A közgyűlés hasonló arányban elfogadta azt is, hogy hangfelvétel készüljön a közgyűlésről.
Elkezdődött a közgyűlés
Elkezdődött a közgyűlés, amit Vizi E. Szilveszter igazgatósági elnök történeti visszatekintéssel kezd a Richter alapításáról és Richter Gedeon tevékenyégéről.
Közel 125 éves múlttal, öt földrészen, 100 országban vagyunk jelen, ma már a bevételek 93 százaléka külföldről érkezik.Ha összeszerelő üzem van és kereket veszek az autóra, abból nincs profit.
A szellemi tőkéből van profit.
A Richter a szellemi tőkét előnyben részesíti minden más beruházásnál, az akvizíciók is ezt célozzák. A biotechnológiában egyedülállóan tudunk kutatást elindítani. Olyan termékek kellenek, amleyek extra profitot eredményeznek - tette hozzá Vizi E. Szilveszter.
A Richter a világ harmadik legnagyobb piaci kapitalizációjú gyógyszergyárával, az AbbVie-val működik együtt. A Richter messze az első a magyar vállalatok közül, amely a magyar szabadalmi hivatal adatai szerint a legtöbb szabadalommal rendelkezik - tette hozzá az igazgatóság elnöke.
Mi lesz az osztalékkal?
A legfontosabb ma az osztalék kérdése, amely a választások után a szokottnál is jobban a befektetők fókuszába került.
A tavalyi év után a rendes osztalékon kívül extra osztalékot is fizetne a Richter idén:
- A rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint.
- A rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja.
Az osztalékjavaslat részvényenként 656 forint lenne, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 5 százalékos osztalékhozam.
Mint ismeretes, a választást követő héten Magyar Péter elmondta, hogy a Mol után Richtert is meg fogja keresni az osztalék ügyében, az olajcégnél azt akarta elérni, hogy az alapítványok, mint az MCC, ne kapjanak osztalékot.
A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványok számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el tegnap Orbán Gábor egy konferencián. A Richter vezérigazgatója a konferencián hangsúlyozta, hogy vizsgálja, hogy van-e a jogszerű és piackonform megoldás az osztalék visszatartására a közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) formában működő tehetséggondozó intézmények felé, amelyek összesen 25%-os részesedéssel rendelkeznek a Richterben.
Orbán Gábor egyeztetett Magyar Péterrel, beszélt az osztalékfizetésről is
A Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványok számára, hogy ezzel is támogassa az új kormányt a magyar egyetemi autonómia körüli uniós viták rendezésében - mondta el Orbán Gábor vezérigazgató a G7 mai konferenciáján.
Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön
Közzétette az április végére meghirdetett éves rendes közgyűlésének előreterjesztéseit a Richter, amelyből kiderül, hogy mennyi osztalékot fizet a vállalat: a részvényenkénti osztalék jelentősen emelkedik a tavalyihoz képest és extra osztalékot is javasol az igazgatóság.
Richter közgyűlés
A napirendi pontok között szerepel az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a konszolidált és egyedi beszámoló elfogadása. Döntés születik a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről, valamint az igazgatóság felhatalmazásáról a társaság stratégiájához illeszkedő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára.
